Keten tohumu zayıflatır mı? Keten tohumunun faydaları ve zararları nelerdir?

Omega 3 yağ asitlerini içerisinde bulunduran keten tohumu faydaları nelerdir? Binlerce vatandaş sağlıklı ve kaliteli yaşam için keten tohumunun faydalarını ve zararlarını araştırmaya başladı. Bu tohumun en önemli özelliği vücuttaki hormonları dengeleyen kimyasallara dönüşen zengin bir lignan kaynağıdır. Peki Keten tohumu zayıflatır mı? Faydaları zararları nelerdir?

KETEN TOHUMU FAYDALARI NELERDİR?

Keten tohumu sağlığa farklı yararlar sağlayan doğal bir ilaç gibidir. Saçlara, tırnaklara ve cilde koruyucu etkisi vardır.

Suda çözülen lifleri ile kolesterol ve kan şekerini dengeler.

Kanseri önleyici faydalar vermektedir.

Yoğun lif içeriği kabızlıkta doğal bir destek olarak kullanıldığında çok olumlu sonuçlar verir.

Omega-3 zenginliği nedeniyle kalp ve damar dostudur. Keten tohumunun Omega-3/Omega-6 oranı idealdir; Omega-3 yağ asit oranı Omega-6 yağ asitlerinin yaklaşık 4-5 katıdır.

Keten tohumu lignanlardan, yani bitkisel östrojenlerden de çok zengin. Özellikle menopoz dönemindeki kadınlar için bu mühim bir ayrıcalık. Birkaç ciddi çalışmada keten tohumu düzenli tüketiminin meme kanseri riskini azaltabileceği de gösterilmiş.

Bitkisel bir östrojen olan lignanların en zengin kaynaklarından biridir. Genç yaşlardan itibaren lignan desteklerini alanlarda meme, prostat, kolon kanseri gibi hormonlara bağımlı kanserlere daha seyrek rastlandığı yönünde yayınlar vardır.

KETEN TOHUMU ZARARLARI NELERDİR?

- Şişkinlik

- Mide rahatsızlığı

- Gaz

- İshal

- Alerji

KETEN TOHUMU İLE ZAYIFLAMAK MÜMKÜN MÜ?

İştah kesmek ve yemek yememek için bu şifalı yağ kullanılabilir. Bu sayede az yemek yenir ve zayıflanır. Birçok diyet reçetesinde bu yağ kullanılması ve bu sayede kilo verilmesi önerilir. Zayıflamak ve kilo vermek için sabah, öğlen ve akşam yemek yemeden yaklaşık 30-45 dakika önce 1 tatlı kaşığı keten tohumu yağı içilebilir. Arkasından 2 bardak su içilmelidir.