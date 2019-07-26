Hindistan cevizi yağının faydaları nelerdir? Hindistan cevizi yağı ne işe yarar?

Tropik bölgelerde yetişen Hindistan cevizinin beyaz bölümünün kurutulması ve soğuk sıkım uygulanmasıyla elde edilen kısım Hindistan cevizi yağıdır. Hindistan cevizi yağının mucizevi olduğu ve adeta bir şifa deposu olduğu söylenir. Vücudun her alanına büyük faydasının dokunduğu bilinen Hindistan cevizi yağı özellikle kadınların bir numaralı bakım ürünü haline geldi. Peki buna göre; Hindistan cevizi yağı ne işe yarar? Hindistan cevizi yağının faydaları nelerdir? İşte ayrıntılar..

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI FAYDALARI NELERDİR?

* Hindistan cevizi yağı orta zincirli yağ asitleri (MCFA)'ni içerir. Trans yağlara oranla oldukça sağlıklı bir yağ asididir ve metabolizmayı hızlandırır. Böylece kilo verimi hızlanır.

* Bildiğiniz ve denediğiniz en etkili makyaj temizleyicileri kadar etkilidir. Hatta en dayanıklı su geçirmez maskaranın bile Hindistan cevizi yağı karşısında hiçbir şansı yok. Bir parça pamuğa bir çay kaşığı Hindistan cevizi yağını dökün,cildinize uygulayın ve 10 -15 dakika bekletin.Makyajın eriyip gittiğini göreceksiniz.

* Hindistan cevizi yağı için doğal bir deodorant diyebilir. Bu yağın içerisinde bulunan laurik asitler, kötü kokuların oluşumuna engel oluyor.

* Hindistan cevizi yağı antifungal ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağını bir bardak su ile seyreltin ve gargara yapın. Ağzınızın çok ferah koktuğunu hissedeceksiniz. Aynı zamanda ağızdaki zararlı bakteriler yok etmeye yardımcı da olacaktır.

* Hindistan cevizi yağı; anti-bakteriyel bir özelliğe sahiptir ve mantar oluşumunu da engeller. Bir parça karbonatla karıştıracağınız hindistancevizi yağıyla dişlerinizi fırçalayabilirsiniz. Bunu ayda 1 kez uygulayın ve gerekirse diş hekiminize de danışın.

* Göz bakımı için fazladan para harcamanıza gerek yok! Her gece yatmadan 30 dakika önce,parmak uçlarınızla Hindistan cevizi yağını göz altlarınıza masaj yaparak uygulayın.Göz altı torbalarının ve ince çizgilerin onarılmasında Hindistan cevizi yağı etkili bir seçenektir.

* Eğer beden temizliği için jilet kullanıyorsanız,traş sonrası tahriş ve cilt kuruluğunu önlemek için Hindistan cevizi yağı kullanın.Traş köpüğü veya kullandığınız köpürtücünün içine de ekleyebilirsiniz,tek başına da kullanabilirsiniz.

* Özellikle hamile kadınların evde bir kavanoz Hindistan cevizi yağıbulundurmasında fayda var. Oluşacak çatlakların derecesinin azalmasında, görüntünün düzelmesinde Hindistan cevizi yağının katkısı olacaktır.

* Vücudu nemlendiren Hindistan cevizi yağı, saçlara da çok iyi geliyor. Saça nem, parlaklık ve yumuşaklık kazandıran Hindistan cevizi yağını saçınıza sürün ve 15 dakika bekletin. Ardından ılık suyla saçlarınızı durulayın.

* Hindistan cevizi yağı güzellik rutininize eklemeniz gereken doğal bir mucize. Peeling ( vücuttaki ölü derileri soyma işlemi) için de kullanabileceğiniz bu yağ ile pürüzsüz ve yumuşacık bir cilde sahip olabilirsiniz. Hindistan cevizi yağını ve tozşekeri karıştırın. Ardından vücudunuza sürün ve ılık suyla durulayın.

* Emziren bir anneyseniz, anne sütünün bebeğin gelişiminde ne kadar önemli olduğunu da biliyorsunuzdur. Hindistan ceviz yağı, içeriğindeki sağlıklı yağlar sayesinde anne sütünün artmasına yardımda bulunuyor.

* Tırnaklarınız zayıfsa ve hemen kırılıyorsa,her gece yatmadan önce hindistan cevizi yağı ile masaj yapın.Hem tırnaklarınızın hem de tırnak çevresindeki derinin güçlendiğini fark edeceksiniz.

* Kadınların en büyük sorunudur,makyaj fırçası temizliği...Hindistan cevizi yağıbu soruna da çare oluyor.Tek yapmanız gereken ayda bir kez,anti bakteriyel bir sabunun içine bir çay kaşığı Hindistancevizi yağı karıştırıp,fırçalarınızı temizlemek!Ne kadar kolay temizlendiğini görünce siz de çok şaşıracaksınız!

* Doğal Hindistan cevizi yağı oda sıcaklığında yarı katı hale gelir.Bu haliyle ideal bir dudak balmıdır.Dışarı çıkmadan önce bu kıvamdaki Hindistan cevizi yağını dudaklarınıza sürün ve dışarı öyle çıkın.Olumsuz çevresel koşullarda nasıl bir dudak koruması sağladığını göreceksiniz.Dudaklarınız çatlamayacak.

* Masaj için yarım su bardağı Hindistan cevizi yağının içine bir iki damla lavanta yağı veya nane özü ekleyin.Bu karışımla yaptıracağınız masaj,bedeninizin daha da rahatlamasını sağlayacaktır.

* Böcek ve sinek ısırığı,zorlama nedeniyle oluşan kas ağrıları hindistan cevizi yağı uygulayarak hafifletilebilir.