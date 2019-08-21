Hızlı kilo vermenin yolları nelerdir? En hızlı nasıl kilo verilir?

Hızlı kilo vermek günümüzde kadınların en çok araştırdığı konulardan biri oluyor. Yeme içme düzeninin bozulması, stres, çevre koşulları ya da kişisel sebeplerden ötürü kilo alanlar en hızlı şekilde kilo vermenin yollarını arıyorlar. Arama motorlarında "Hızlı kilo vermenin yolları nelerdir?" şeklinde araştırmalar yapanlar için en hızlı nasıl kilo verilir? İşte detaylar..

HIZLI KİLO VERMENİN YOLLARI

Hızlı kilo vermek ve sağlıklı olarak hızlı kilo vermek arasında büyük fark var. Örneğin şok diyetlerle 1 haftada 4-5 kilo vermek aslında kilo vermenin temel amacı olan yağlardan kurtulmayı sağlamıyor. Bu tip diyetler sadece su ve bir miktar kas dokusu kaybına yol açıyor.

Ayrıca şok diyetlerle verilen kiloların kısa bir süre sonra geri döneceği neredeyse garanti. Sağlıklı hızlı kilo vermenin yolu ise beslenme alışkanlıklarınızı düzenleyip, kalorisi düşük ancak besleyici özelliği olan gıdaları daha çok tüketip düzenli egzersiz yapmaktan geçiyor.

HIZLI KİLO VEREBİLMEK İÇİN BESLENMENİN DÜZENLENMESİ

Şekeri Hayatınızdan Çıkarın

Kilo vermek için atılması gereken en önemli adım "boş kalori" kaynaklarının beslenme programından çıkarılmasıdır. Kalori değeri yüksek ancak besin değeri düşük (vitamin, mineral, protein, yağ içermeyen) gıdalar kilo vermenizin önündeki en büyük engel.

Şeker ise bu listenin başında geliyor. Taze sebze ve meyvelerden alınan şeker vücudumuz için yeterliyken hazır gıdalar ve içeceklerden aldığımız şeker sağlıklı bir beslenme için almamız gerekenin 4-5 katını buluyor.

Günümüzde, özellikle gençler arasında günlük kalori alımının neredeyse %10'u şekerli içeceklerden geliyor. Üstelik bu içeceklerin vücuda hiçbir katkısı yok.

Bağımlılık yaratan şekerin bel bölgesi yağlanmasının başlıca sorumlusu olduğu artık biliniyor. Ancak şekerin kilo vermemize hatta kilo almamıza etkisi sadece çok yüksek kalorili olmasından ileri gelmiyor.

Yapılan araştırmalar aşırı şeker tüketiminin bize doyduğumuzu söyleyen "leptin" hormonu direncine yol açtığını ortaya koyuyor. Yani şeker tükettikçe daha geç doyuyoruz ve iştahımız daha da açılıyor.

Şekerli içeceklerin diyet olanlarını tüketmek belki size kilo aldırmaz ancak bu içeceklerde kullanılan yapay tatlandırıcıların sağlığa pek çok zararı olduğunu unutmayın.

Hızlı kilo vermek istiyorsanız pasta, kek, bisküvi ve diğer paketlenmiş atıştırmalıklar, diyet veya normal gazlı içecekler, paketlenmiş meyve suları, küp şeker ve diğer sonradan eklenmiş tüm şeker kaynaklarını beslenmenizden çıkarın.

NİŞASTALI BESİNLER

Ekmek, patates, makarna, pirinç gibi karbonhidrat değeri yüksek nişastalı besinler kilo vermenizin önündeki engel olabilir. Tüm nişastalı gıdalar kötüdür demiyorum ancak nişastalı gıdaların "rafine" ve "doğal" (basit ve kompleks) olarak 2 farklı türü bulunuyor.

DAHA ÇOK PROTEİN

Karbonhidrat yerine (ekmek, pirinç, patates, makarna…) protein ağırlıklı beslenmek (et, balık, yumurta, süt ürünleri…) hızlı kilo vermek konusunda size iki temel noktada destek olur.

YAĞDAN KORKMAYIN

Diyete başlar başlamaz tüm yağ tüketimini ortadan kaldırmak çok doğru değildir. Çünkü hem karbonhidratı hem de yağı azaltırsanız kendinizi halsiz hissedebilir ve diyetten vazgeçebilirsiniz.

HIZLI KİLO VERMEK İÇİN EGZERSİZİN ÖNEMİ

Aldığınız kalori miktarını istediğiniz kadar aşağı çekemiyorsanız veya kalori azaldıkça kendinizi bitkin ve halsiz hissediyorsanız daha çok hareket ederek aradaki açığı kapatabilirsiniz.

HIZLI KİLO VERMEK İÇİN DİĞER ÖNERİLER

Uykunuzu Düzenleyin: Fazla uyku uyanıkken metabolizma hızının yavaşlamasına, az uyku ise gün içinde enerji eksikliğinden dolayı daha çok kalori almanıza neden olur.

Stresi Azaltın: Aşırı ve sürekli stres nedeniyle salgılanan hormonlar hem iştahı arttırır hem de vücudun daha fazla yağ depolamasına yol açar.

Diyet Günlüğü Tutun: Yediklerinizi detaylı olarak bir kenara yazmak ve yemeklerinizin kalori miktarlarını hesaplamak hem diyete bağlılığınızı arttırır hem de istediğiniz sonuçları elde edemiyorsanız neleri yanlış yaptığınızı bir bakışta görebilmenizi sağlar.

İştahınızı Azaltın: Greyfurt, yulaf, elma, yumurta, zencefil, yeşil yapraklı sebzeler gibi besin değeri yüksek kalorisi düşük bazı gıdalar doğal olarak iştahınızı azaltır.

Öğünlerinizi Küçültün: Tepeleme dolu bir tabakla masaya oturmak doysanız bile yemeye devam etmenize neden olabilir. Tabağınızı çok doldurmayın. Hatta bazı uzmanlar küçük tabak kullanmanın "gözü doyurduğunu" ve psikolojik olarak daha az yemek yendiğini söylüyor.