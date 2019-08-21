Kefirin faydaları nelerdir? İşte kefirin evde yapılışı

Kefir, çok eski yıllardan beri özellikle Orta Asya bölgesinde yapılan, günümüzde tüm dünyada ticari amaçla üretilen süt asidi ve alkol fermantasyonu yardımıyla yapılan koyu kıvamlı, hafif ekşimsi fermente bir süt ürünüdür. Kefirin günümüzde yaygınlaşması özellikle faydalarının öğrenilmesi ile başlamıştır. Peki kefirin faydaları nelerdir? Evde kefir nasıl yapılır? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar...

KEFİRİN İÇERİĞİNDEKİ MADDELER NELERDİR?

Fermente bir süt içeceği olan kefir, sütün yapısında bulunan temel besin öğelerinin büyük çoğunluğunu içermektedir. İçeriğinde başta protein olmak üzere, kalsiyum, fosfor, magnezyum, selenyum, A, E, B1, B12 vitamini ve bağırsak florasını düzenleyen birçok yararlı mikroorganizma bulunmaktadır.

KEFİRİN FAYDALARI NELERDİR?

Uzman Diyetisyen Başak Öney, kefirin faydaları ile ilgili çok önemli bilgiler verdi.

Güçlü bir probiyotik olan kefir, en başta sindirim sistemine iyi gelmektedir. Mide-bağırsak kanserine yakalanma riskini azaltır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Damar sertliğini önler, kan lipit değerlerinin düşmesine yardımcı olur. Alerjik reaksiyonlara karşı koruma sağlar. Cildin yaşlanmasını geciktirir. Hamilelik döneminde tüketilmesi hem annede hem bebekte obezite gelişimini önler.

Hazır alınabileceği gibi evde kendiniz de kefir yapabilirsiniz.

Kefirin Evde Yapılışı: Bir litre kaynatılmış ve ılıtılmış süt içine yaklaşık ceviz büyüklüğünde bir kefir mayası eklenip, tahta kaşıkla karıştırılır. Cam şişe de ya da kavanozda 24 saat mayalanmasını bekledikten sonra ayran gibi sulu yoğun kıvama gelen kefirin plastik bir süzgeç yardımıyla süzülmesi gerekir.

Sonuç olarak; yüksek besin değeri ve sağlık üzerine etkilerinden dolayı çocukların, hamilelerin, yaşlıların ve laktoz intoleransı olan kişilerin günlük diyetlerinde 1 su bardağı kefir tüketmeleri tavsiye edilmektedir. Yemeklerde yoğurt, ayran yerine tüketilebileceği gibi ara öğünlerde yanında meyve ile de tüketilmesi uygundur.