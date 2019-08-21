Sünnet ne zaman yapılmalıdır? Anne ve babalar erkek çocuklarının en iyi şekilde sünnet olması için doğru zamanı araştırıyor. Peki Sünnet ne zaman yapılmalıdır? Sünnet için en uygun yaş ne zaman?

SÜNNET NE ZAMAN YAPILMALIDIR?

Sünneti kimin yapacağı konusunda tartışmasız bir gerçek uzman hekim tarafından yapılması gerekliliğidir.

Yapılan çalışmalara göre, sünnet için en uygun zamanların başında yenidoğan dönemi gelmektedir. 2 – 6 yaş arasında sünnet düşünüldüğünde ise, genel anestezi altında uygulanması önerilmektedir. Çünkü bu yaşlarda yapılan sünnet, psikolojik gelişiminin önemli bir döneminde olan çocukta negatif etki yapabilmekte ve "kısırlaştırılma korkusu" denilen psikolojik bozukluğa neden olabilmektedir. Yenidoğan sünneti bebek doğduktan sonra, K vitamini uygulandıktan sonra yapılabilir. Sünneti yapacaklar üroloji uzmanları ve çocuk cerrahları olmalıdır.

3-6 yaş aralığı, erkek çocuklar için cinsel kimlik ayrımının yapılmaya başladığı yaşlardır. Dolayısıyla bu yaşlarda tıbbi gereklilik olmadıkça sünneti planlamamak gerekir. Çünkü çocuk, sünnetle kastrasyon dediğimiz, cinsel organının tamamının yok edilebileceği korkusuna kapılabilir. Zaten gereklilik halinde de genel anestezi altında gerçekleştirilmelidir. Anestezi sonrasında yaşayacağı korku bir şekilde önlenebilir.