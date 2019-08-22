Geçmeyen öksürük nedenleri nelerdir? Geçmeyen öksürüğe ne iyi gelir?

Kimi zaman yetişkinlerde kimi zaman çocuklarda görülen öksürüğün çeşitli sebepleri bulunuyor. Hava değişimi, solunum yollarında yaşanan sıkıntılar geçmeyen öksürüğü artıran sebeplerden yer alıyor. Peki geçmeyen öksürük nedenleri nelerdir?

GEÇMEYEN ÖKSÜRÜK NEDENLERİ NELERDİR?

Üst solunum yolu enfeksiyonları

Burunda geniz akıntısına yol açan sinüzitten daha basit bir nezleye kadar her türlü üst solunum yolu problemi öksürüğü neden olabiliyor. Hastaların daha çok kuru öksürükten şikayeti ettiği bu durum özellikle kış aylarında artış gösteriyor. Uzun sürdüğü zaman tabloya, gastro-özefajiyal reflü ya da farenjitin dahil olup olmadığının araştırılması gerekiyor.

Astım

Kronik öksürüğün en yaygın üç nedeninden birini astım oluşturuyor. Nefes darlığı, hırıltılı solunum, göğüste sıkışma hissi gibi şikayetlerin de eklendiği kuru öksürüğün geceleri ve egzersiz sırasında arttığı gözleniyor.

Bronşit

Kendini geçmeyen öksürükle belli eden hastalıklardan birini de bronşit oluşturuyor. Akut bronşitte kuru öksürük görülürken hastalığın ilerlemesiyle balgamlı hale gelebiliyor. Özellikle kış aylarında sıklıkla alevlenen kronik bronşitte ise balgamla birlikte görülen öksürüğün yılın en az üç ayı devam etmesinden şikayet ediliyor. Sigara içenlerin büyük çoğunluğunda kronik bronşit ortaya çıkıyor.

Öksürüğün tedavisi, kuşkusuz, altındaki hastalığa yönelik olmalıdır. Kuru öksürük, sigara, hava kirliliği gibi tahrişler ortadan kaldırılırsa genellikle kesilir. Uygun bir havalandırma ve havanın nemlendirilmesi ile, öksürük azalır. Enfeksiyon, antibiyotiklerle tedavi edilir. Enfeksiyonlardan doğan öksürükler, pisliklerin akciğerlerde birikmemesi için, kesilmeyip, tersine, desteklenir.