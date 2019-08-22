Zamanın ilerlemesi ile kişilerde fizyolojik ve psikolojik olarak gerileme, eksiklik, yavaş hareket etme gibi belirtilerin görüldüğü durumlar yaşlanma belirtileridir. Algılarda kapalılık, dikkat bozukluğu, zihinsel değişiklikler gibi belirtiler durumu vurgular niteliktedir. Buna bağlı olarak yaşlılık hastalıkları da ortaya çıkmaktadır. Buna göre; yaşlılık hastalıkları nelerdir? Yaşlanma ve sağlık ilişkisi..

YAŞLILIK HASTALIKLARI NELERDİR?

Ateroskleroz(damar sertliği)

Kanser

Diyabet

Demans (bunama)

İdrar tutmada zorlanma

Görme bozuklukları

İşitme bozuklukları

Malnutrisyon (yetersiz beslenme)

Osteoporoz (kemik erimesi)

Yürüme bozuklukları ve sık düşme

Bası yaraları

Uyku bozuklukları

Osteoartroz (eklem kireçlenmesi;kıkırdak harabiyeti)

Yaşlanma, organizmanın daha kolay ve şiddetli hastalanmasına neden olan bir etkendir. Yaşla birlikte hücrelerin değişen çevre şartlarına adaptasyon yanıtında azalma görülür. Bağışıklık sistemi zayıflar, bu da hastalıklara meyli arttırır. Yaşlı kişilerde antioksidan vitamin takviyeleri bağışıklık sistemini güçlendirir. Bakır mineralinin bağışıklık sistemini uyarıcı etkisi olduğu düşünülmektedir. Çinko ve selenyumun da bağışıklık sistemini güçlendirici etkinliği vardır. Düzenli yapılan günlük 30 dakikalık fiziksel egzersiz de yine bağışıklık sistemini güçlendirir; kişiyi genel soğuk algınlığından, diğer solunum yolu enfeksiyonlarından korur. Yaşla birlikte enfeksiyonlara yakalanma riskinin artmasına karşı koruyucu bir diğer yol da aşılanmadır.



Yaşlılıkta hastalık sıklığının artması bu gruptaki kişilerin daha sık sağlık kontrolü yaptırmalarını gerektirmektedir. Özellikle genetik geçişli olan kalp-damar hastalıkları, diyabet, osteoporoz ve bazı kanser türlerinin görüldüğü ailelerin bireylerinin yıllık taramalardan geçmeleri, sağlıklı ve uzun bir yaşam sürebilmeleri açısından gereklidir.