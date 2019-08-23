Kalp krizi belirtileri nelerdir? Mide ağrısı kalp krizinin habercisi mi?

Kalp krizi belirtilerinin başında göğüs ağrısı gelmektedir. Ancak her göğüs ağrısı kalp krizi değildir. Ölümle sonuçlanabilen en ciddi hastalıklardan biri olan Kalp krizinin belirtilerini bilmek ve buna göre uzman bir doktora başvurmanız gerekmektedir. Kalp krizinin belirtileri nelerdir? Mide ağrısı kalp krizinin belirtisi midir?

KALP KRİZİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

1.SOL KOLA YAYILAN AĞRI

Kalp krizi ağrısı neredeyse her zaman göğüsten başlayarak dışa doğru yayılıyor. En sık yayılım yeri de sol kol. Buna rağmen göğüs ağrısı olmadan sadece kol ağrısı şikayeti ile başvuran kalp krizli hastaya nadir rastlanıyor.

2.BAYGINLIK VEYA BAŞ DÖNMESİ HİSSİ

Baygınlık ve baş dönmesi hissi birçok şeyden kaynaklanabiliyor. Bazen açlıktan bazen ayağa hızlı kalkmaktan… Ama bazen de kalp krizinden! Bu nedenle beraberinde göğsünüzde rahatsızlık veya nefes darlığı hissediyorsanız hemen bir doktora başvurun.

3.BOĞAZ VE ÇENEDE AĞRI

Tek başına olan boğaz ve çene ağrısının kalp krizi ile çoğunlukla alakası olmuyor. Ancak önce göğüsten başlamış, sonra boğaz ve çeneye yayılan bir ağrı ise mutlaka zaman kaybetmeden doktora gitmek gerekiyor.

4.SOĞUK TERLEME

Özellikle soğuk terleme ile birlikte göğüste ağrı varsa çok daha dikkat edilmeli. Çünkü bu ikili kalp krizinin en sık rastlanan belirtisini oluşturuyor.

5.NEFES DARLIĞI

Hiçbir nedeni yokken ani başlayan ve geçmeyen nefes darlığı, kalp krizi veya bir başka bir ciddi hastalığın işareti olabiliyor. Mutlaka hastaneye gitmek gerekiyor.

6.BULANTI, KUSMA VE MİDE AĞRISI

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nazan Kanal, "Bazı kalp krizi hastaları, özellikle kadınlar bulantı, kusma ve mide ağrısı gibi belirtilerle doktora başvuruyor. Şüphesiz kişinin yediği bir şey de dokunmuş olabilir ama risk altında olan ya da diğer 6 maddeden bir ya da birkaç şikayetin eşlik ettiği durumlarda teşhisi kesinlikle doktorunuzun koymasına izin verin" diyor.

KALP KRİZİNİN NEDENLERİ Kalbi besleyen üç ana damar vardır. Kalbi besleyen bu üç ana damarlarının bir tanesinin ya da bazen ikisinin birden tıkanmasıyla birlikte kalp kasının beslenmesi engellenir. Bu durum kalp kriziyle sonuçlanır ve hasta göğüs hissederek kalp krizi geçirdiğini fark eder ve yakınları tarafından hastanelerin acil servislerine ulaştırılır.

Kalp krizi geçirme riskini arttıran durumlar nelerdir?

Dünyada özellikle son yıllarda kalp hastalıklarında bir artış söz konusudur. Kalp krizi geçirmenin nedenleri arasında riski arttıran durumlar vardır. Bunlardan bir tanesi 40 yaşına üstünde olunması, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kan yağlarının yüksekliği, stres, şişmanlık gibi durumlar kalp krizi geçirilmesine neden olan riskler arasında sayılmaktadır. Bu risklerden bazılarını ortadan kaldırmak bireyin kendi elindedir.

Örneğin yüksek tansiyonunuzu kontrol altına almak, şeker hastalığını tedavi ettirmek, kan yağlarında yükselme varsa bunu kontrol altına almak, stres durumumuz varsa bunu elimizden geldiğince en az düzeye indirmek kalp krizi geçirme riskini azaltan durumlardır. Bunların yanında göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı gibi şikayetleriniz varsa herhangi bir şekilde bu durum kalp kriziyle sonuçlanmadan önce tedbir olarak mutlaka kardiyoloji uzmanlarına görünmeniz gerekmektedir.