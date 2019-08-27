Ananasın sağlığa faydaları nelerdir? Ananas hangi miktarda ve nasıl tüketilmelidir?

Ananas, sıcak ülkelerde yetişen, anayurdu Güney Amerika olan bir meyvedir. Ülkemizde de ananas hem lezzeti hem de sağlığa faydaları nedeniyle sık tüketilen meyvelerden olmuştur. Ananasın sağlığa faydaları arasında sayabileceğimiz birçok özelliği bulunmaktadır. C vitamini ve Manganez içeren ananasın sağlığa tüm faydalarını ayrıntılardan öğrenebilirsiniz.

ANANASIN FAYDALARI NELERDİR?

Ananas vitaminler, enzimler ve antioksidanlar bakımından zengin bir tropik meyvedir. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye, güçlü kemikler oluşturmaya ve hazımsızlık problemine yardımcı olur. Tatlı hoşa giden aromasına rağmen, ananasın kalorisi azdır.

Ananaslar yüksek miktarda C vitamini ve manganez içerir. Bu tropik meyveler aynı zamanda önemli diyet lifi ve sindirime yardımcı olan enzim kaynağıdır.

Antioksidan savunma sağlayan yüksek miktarda manganez içeriğinin yanı sıra, enerji üretiminde rol alan yüksek miktarda tiamin de içerir.

Ananasta bulunan C vitamini ve sindirim enzimleri, boğaz ve burundaki mukusun azalmasına yardımcı olabilir. Eğer soğuk algınlığınız varsa ananas tüketmek size yardımcı olacaktır.

Ananas çay formunda tüketildiğinde; C vitamininin bir kısmını kaybeder ve posasından faydalanamamış oluruz ancak çaya geçen manganez ve sindirim enzimleri, hem antioksidan koruma hem de mide bağırsak problemlerine karşı yardımcı olur.

HANGİ MİKTAR VE DOZDA TÜKETİLMELİ?

Tüm tatlılığına rağmen bir küçük kase ananas sadece 74 kalori içeriyor. Ananas aynı zamanda yağsızdır, kolesterol içermez ve sodyum bakımından düşüktür.

Eğer potasyum kısıtlaması gerektiren bir hastalığınız yoksa ananası ara öğünlerde 1 kase kadar tüketmeniz tüm antioksidan öğelerinden faydalanmanız ve kilo kontrolünüzü sağlamanız için faydalı olacaktır.

ANANAS NASIL TÜKETİLMELİ?

Unutulmamalıdır ki ananas, avokado, mango, kivi gibi tropik meyvelere karşı alerji riski yüksektir. Eğer bu besinleri ilk kez tüketecekseniz az miktarda tüketip birkaç gün beklemeniz gerekir. Eğer ciltte veya sindirimde sıkıntı yaşamadıysanız bu besinleri tüketmenizde herhangi bir sakınca yoktur.

Özellikle çocuklar ve daha önce bu meyveleri tüketmemiş olan yaşlılar alerjik reaksiyon gösterme olasılığı yüksek kişilerdir. Dolayısıyla meyveyi küçük miktarda tüketip birkaç gün beklemelerinde fayda vardır.