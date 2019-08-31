Zencefilin yan etkileri var mı? İşte zencefil ile ilgili bilmeniz gerekenler

Çoğu insan onu baharat olarak kullanır ya da suşi ile yerler, ancak zencefil de çay haline getirilebilir. Yapmanız gereken tek şey kaynar suya bir bardak taze rendelenmiş zencefil eklemek! Ancak bu mucize besinin yan etkilerinin olup olmadığı bilim dünyası tarafından sürekli tartışılan bir

ZENCEFİLİN YAN ETKİLERİ

Zencefil çayı ciddi yan etkilere sahip görünmüyor. Birincisi, kendinizi rahatsız edici veya zararlı bir şeye maruz bırakmak için yeterince çay içmek zor olacaktır. Genel olarak, günde 4 gramdan fazla zencefil tüketmek istemezsiniz (Bu bir kaç bardak çay demek)

Pek çok insan zencefilin safra üretimini artırabileceğini düşünüyor, ancak bunun bilimsel bir kanıtı yok. Yine de, safra kesesi sorunları yaşadıysanız zencefil çayı kullanmadan önce doktorunuza danışmanız iyi bir fikirdir.

Zencefil çayı içmenin olası bir küçük yan etkisi, mide ekşimesi veya mide rahatsızlığıdır, biberler veya diğer baharatlı yiyecekleri yediğinizde hissettiğiniz gibi. Zencefil alerjisi için bu tahrişi yanlış anlayabilirsiniz.

Ancak, zencefil çayı içtikten sonra ağzınızda veya midenizde kızarıklık veya rahatsızlık hissederseniz zencefile alerjiniz olabilir.

Zencefil kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir, bu nedenle yan etki olarak baş dönmesi yaşayabilirsiniz. Zencefil ayrıca, aspirindeki kan inceltici görevi gören kimyasal madde olan salisilatları da içerir. Bu kanama bozukluğu olan kişilerde sorunlara neden olabilir.

Fakat yine de, bu etkiyi yaşamak için günde önerilen 4 gram zencefilden çok daha fazla tüketmeniz gerekecektir.

Bazıları zencefil çayının öksürük ve diğer solunum problemlerini iyileştirebileceğini söylüyor. Araştırmalar, zencefilin kan basıncını azaltabildiğini göstermektedir ve bazı tıbbi ilaçlar kadar etkili olabilir.

Zencefil çayı geleneksel olarak mide problemlerinde, en çok mide bulantısını önlemek veya durdurmak için kullanılır. Kemoterapi veya ameliyat nedeniyle mide bulantısı ile yardımcı olabilir. Hamilelik sırasında sabah rahatsızlığını hafifletmek için zencefil kullanmak tartışmalıdır.

Hamileyseniz, kanser terapisi geçiriyorsanız veya ameliyata girecekseniz, mide bulantısını tetikleyecek herhangi bir şey almadan önce doktorunuza danışın.