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Yaban mersininin vücudumuza faydaları nelerdir? neye iyi gelir?

Yaban mersininin bu faydalarını ilk defa duyacaksınız. Tam bir vitamin deposu olan birçok hastalığa şifa kaynağı oluyor. saymakla bitmiyor. Peki yaban mersini vücudumuza ne gibi yararları vardır? Vücudu koruyan bir besin olan yaban mersini faydaları nelerdir? İşte yaban mersini faydaları...

Giriş Tarihi: 11.9.2019 09:10 Güncelleme Tarihi: 11.9.2019 09:13
Yaban mersininin vücudumuza faydaları nelerdir? Yaban mersini neye iyi gelir?

faydaları çok bilinmese de tam bir vitamin deposu olduğu ortaya çıktı. Yaban mersini meyve lügatımıza yeni girenlerden biri ama faydalarıyla kısa süre içerisinde vazgeçilmezler arasına girdi bile. Taze, reçel, kuru, suyu olarak, her şekilde tüketilebilen yaban mersini tam bir şifa deposu. Öyle ki faydalarını duyduğunuzda şaşmamanız elde değil. Böbrek hastalıklarından, cinselliğe kadar geniş bir skalası olan yaban mersini,hekim gözetimi altında bebeklere de verilebiliyor. İşte ...

YABAN MERSİNİ NEDİR?

Blueberry, mavi yemiş, ayı üzümü olarakta bilinen, fundagiller ailesinden bir meyve türüdür. Karadeniz bölgesinin dağlarında çok miktarda bulunur.Anavatını Kuzey Amerika'dır. A, C, E ve K vitaminleriyle kalsiyum, demir, potasyum ve magnezyum gibi vücudumuz için gerekli birçok minerali de içinde barındırıyor.

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Yaban mersininin vücudumuza faydaları nelerdir? Yaban mersini neye iyi gelir?
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