Bacakta tümör belirtileri nelerdir? Kemik kanseri (tümör) kimlerde görülür?

Bacakta tümör belirtileri genel olarak uzun süreli ağrılar ve şişlikle kendini göstermektedir. Kemik kanseri öncelikle kemik hücrelerinde başlar. Çoğunlukla bacak ve kolda kendini gösterir. Başlangıçta tüm kanser çeşitleri gibi kendini göstermese de son evrelere doğru ciddi problemlere yol açar. Peki, bacakta tümör belirtileri nelerdir? Kemik kanseri neden olur? İşte bacakta tümör belirtileri…

KEMİK TÜMÖRÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Uzun süren kemik ağrıları ağrı kesiciler ile de geçmiyorsa,

Uzun süre hissedilen ağrının şiddeti giderek artıyorsa,

Kemik ağrısının yanı sıra şişlik ve kızarıklık da fark ediliyorsa,

Ağrı bölgesinde ele gelen kitle ve sertlik gibi bulgular varsa,

Ağrınız düşme ya da çarpma gibi yaralanmalarla ilişki ise,

Kemik ağrınıza iştahsızlık, halsizlik, yorgunluk, ateş, aksama ve döküntü gibi diğer belirtiler de eşlik ediyorsa.

KEMİK KANSERİ KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Kemik Kanseri (tümörü)ülkemizde çok sık karşılaşılan bir kanser türü olmamakla birlikte her yıl yaklaşık 200 kişide kemik kanseri (osteosarkom) vakası görülmektedir. Özellikle gençlerde sıkça rastlanan kemik tümörlerinin kesin nedeni bilinmemekle birlikte, bazı risk faktörlerinden bahsedilebilir. Sıkça karşılaşılan kemik tümörü (kanseri) risk faktörleri şunlar olabilir;

Kemik kanseri erkeklerde daha çok görülür.

Daha çok uzun boylu gençlerde ve yetişkinlerde görülen kemik kanserinde, kemiklerin hızlı gelişmesi de başka bir risk faktörüdür.

İleri yaşlarda görülen osteosarkom, uzun süren kemik hastalıkları nedeniyle görülebilmektedir.

Kemik tümörleri siyahi ırka sahip kişilerde beyazlara göre daha çok rastlanır.

Genç hastalarda farklı bir kanser türünü tedavi etmek için kemik bölgesine uygulanan radyasyon, kişide sonradan kemik kanseri oluşumuna neden olabilir. X ışını, BT ve kemik tarama testlerinin ostesarkom riskini arttırdığına dair henüz net bir bilgi elde edilmediği de unutulmamalıdır.

Kanser özelliği taşımayan bazı kemik hastalıkları kemik kanserine yol açma riski taşır. Örneğin Kemikte Paget hastalığı ve çoklu herediter osteokondrom, bu tür kemik hastalıklarından sayılır. Genetik bazı özellikler de kemik kanseri risk aktörleri arasında sayılır. Li-Fraumeni ve kalıtsal retinoblastoma gibi bazı kalıtımsal kanser belirtileri olan gençlerde ve yetişkinlerde osteosarkom riski artmaktadır.