Mide yanması neden olur? Mide yanması hastalık habercisi midir?

Mide yanması yenilen yemeklerin sindirimi zorlaştırmasıyla ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Bu hastalığın birçok nedeni vardır. Hemen her yaşta görülebilen mide rahatsızlığı tüketilen gıdaların mide sindirimini zorlaştırmasından dolayı ortaya çıkar. Tüketilen besinlerin sindirimi için salgılanan asidin yoğunluğundan dolayı yemek borusunda yanma hissi oluşur.

MİDE YANMASINI TETİKLEYEN BESİNLER NELERDİR?

Yağlı yemekler

Mide yanmasına neden olan gıdaların başında aşırı yağlı ve baharatlı yiyecekler gelir. Kişiden kişiye değişiklik gösterebilen bu sorunu tetikleyen birçok sebep vardır.

Kafein tüketimini azaltın

Kafein ve gazlı içecekler de mide yanmasını arttırıp mide asidini tetikler.

Mide yanmasına neden olan besinler;

- Fazla tüketilen soğan ve sarımsak

- Baharatlar (Karabiber, pul biber, sumak)

- Yağlı yemekler ve kızartmalar

- Gazlı ve kafeinli içecekler

Mide yanmasına iyi gelen besinler;

- Muz

- Şeftali

- Çilek

- Lifli besinler

- Bulgur

- Esmer pirinç

Mide yanmasında tedavi yöntemi olarak su ve yağsız süt gibi içinde asit barındırmayan içecekler kullanılmaktadır. Kişinin mide yanmasını kısa sürede engelleyecek basit bir yöntemdir. Süt her mideye iyi gelmediği gibi bazı kişilerde mide yanması sorununu ortadan kaldırabilir. Pastil kullanımları ise mide yanmasının geçirilmesinde oldukça tercih edilmektedir. Kullanılacak pastilin doktor kontrolünde alınması tercih edilir.

Mide yanması hastalık habercisi mi?

Birçok mide hastalığının belirtileri birbirine benzemektedir. Örneğin gastrit belirtilerinin başında mide yanması veya ekşimesi gelmektedir. Uzun süreli ve geçmeyen mide yanmaları gastriti işaret edebilmektedir. Mide yanması şikayeti olanların bir uzman kontrolünden geçip yanmanın nedeninin tespit edilmesi gerekmektedir. Özellikle uzun süredir mide sorunları yaşayanların daha fazla önemsemesi gerekmektedir.

BUGÜN NELER OLDU

Mide yanmasını hafifletmek için lifli besinler tüketilmelidir. Mideyi yormayan sindirimi kolay yiyecekler tüketilmesi midenin sindirimi daha kolay yapabilmesini sağlamaktadır.