Baş dönmesinin nedenleri nelerdir? Baş dönmesi hangi hastalığın habericisi?

Günümüzde birçok insan dönem dönem hafif veya şiddetli baş dönmesinden şikayetçi olurlar. Baş dönmesinin nedenleri arasında birçok farklı faktör olabilir. Örneğin, vertigo ve dengesizlik baş dönmesi hissine neden olabilir, ancak bu iki terim farklı semptomları anlatmaktadır. Vertigo, odanın hareket ettiği zannetmek gibi bir his uyandırmaktadır. Bu rahatsızlığın belirtisi olarak bir tarafa yaslanmış gibi hissedebilirsiniz. Dengesizlik ise denge kaybıdır. Gerçek baş dönmesi ise başınızın oynadığını hissetmek ve 'neredeyse bayılacak gibi olma' hissidir.

Baş dönmesi sık görülür ve altta yatan neden genellikle ciddi değildir. Ara sıra baş dönmesi endişelenecek bir şey değildir. Bununla birlikte, görünürde bir neden olmadan veya uzun bir süre boyunca tekrarlayan baş dönmesi olayları yaşıyorsanız derhal doktorunuza başvurun.

BAŞ DÖNMESİ NEDENLERİ NELERDİR?

Baş dönmesi sık görülen nedenleri arasında migren, ilaçlar ve alkol bulunur. Ayrıca dengenin düzenlendiği iç kulaktaki bir problemden de kaynaklanabilir.

Baş dönmesi genellikle baş dönmesinin bir sonucudur. Baş dönmesi ve baş dönmesi ile ilgili baş dönmesinin en sık nedeni, iyi huylu pozisyonel baş dönmesidir (BPV). Bu durum, birileri, yattıktan sonra yatakta oturmak gibi hızlı bir şekilde pozisyon değiştirdiğinde kısa süreli baş dönmesine neden olur.

Baş dönmesi ve baş dönmesi, Meniere hastalığı tarafından da tetiklenebilir. Bu, kulakta akut doluluk, işitme kaybı ve kulak çınlamasıyla birlikte sıvı birikmesine neden olur. Baş dönmesi ve baş dönmesi için olası bir başka sebep de akustik nöromadır. Bu, iç kulağı beyne bağlayan sinirde oluşan kanserli olmayan bir tümördür.

BAŞ DÖNMESİNİN NEDENLERİ ARASINDA ŞUNLAR VARDIR:

kan basıncında ani düşüş

kalp kası hastalığı

kan hacminde azalma

anemi (düşük demir)

hipoglisemi (düşük kan şekeri)

kulak enfeksiyonu

sıcak çarpması

aşırı egzersiz

yol tutması

Nadir durumlarda, baş dönmesi multipl skleroz, felç, habis bir tümör veya başka bir beyin rahatsızlığından kaynaklanabilir.