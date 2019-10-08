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uyanır uyanmaz yerseniz verdiriyor! İşte süper

erken saatlerde tüketmeniz gereken birtakım hızlı bir şekilde vermenize yardımcı olabilir. Bu besinler yağ yakımı sağlayarak kilo verme sürecinizde etkili oluyor. yapanların sofralarından eksik etmemesi gereken bu besinler kilo verme sürecini hızlandırıyor. Peki kilo vermeniniz sağlayacak olan besinler nelerdir? İşte beslenmenize ekleyeceğiniz, yağ yakmanıza yardımcı olacak besinler...

Giriş Tarihi: 17.9.2019 09:00 Güncelleme Tarihi: 8.10.2019 02:30
Sabah uyanır uyanmaz yerseniz kilo verdiriyor! İşte süper besin

YULAF EZMESİ

Sabahları bir miktar sütle tüketeceğiniz yulaf, sizi gün boyunca tok tutacağı gibi, enerji depolamanızı da sağlayacaktır.

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Sabah uyanır uyanmaz yerseniz kilo verdiriyor! İşte süper besin
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