Gül suyunun faydaları nelerdir? Gül suyunun cilt üzerindeki inanılmaz yararları

Taze gül çiçeği (bitkisi) taç yapraklarının damıtılması yolu ile elde edilen gül suyu, faydaları ile özellikle kadınlar arasında adından sıklıkla söz ettirmektedir. İlk kez İranlılar tarafından bulunmakla beraber; eski tarihlerden bu yana Avrupa'dan Çin'e kadar çeşitli coğrafyalarda kullanılmıştır. Öyle ki, kozmetikten mutfağa kadar geniş bir tüketim alanı bulunmaktadır. Öyle ki, Malezya ve Singapur gibi Uzakdoğu ülkelerinde süt, şeker ve pembe renk veren gıda boyasıyla karıştırılarak bandung adlı içeceğin yapımında kullanılır. Dinimizin en önemli yapısı olan Kâbe'nin temizliği de zem zem suyu ile karıştırılmış gül suyu ile yapılır.

GÜL SUYUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Son derece zengin bir içeriği olan gül suyunun faydaları listesi oldukça uzundur. Cilt üzerinde bıraktığı güzel etkilerle beraber sağlık açısından da yararlıdır. Zira, cildi nemlendirip hastalıklara karşı koruyabildiği gibi; mide rahatsızlıklarını da önler. Peki, gül suyunun faydaları nelerdir? Cilt üzerinde sağladığı yararlar nelerdir?

Cildin erken yaşlanmasını önler.

Cilt üzerinde alt katmanlara giderek yağ ve kiri temizler, bunların yeniden oluşumunu engellerler.

Her cilt tipine uyum sağlar.

Cilt üzerinde kızarıklık durumu varsa, bunu giderir.

Düzenli kullanıma bağlı, sivilce ve akne problemlerinin önüne geçer.

İçerdikleri ile iltihap giderici bir yapıdadır, bu yüzden de sıklıkla tercih edilir.

Fazla yağlı cilde sahip kişiler tarafından tercih edilir. Zira, günlük kullanımda fazla yağ üretimine engel olur.

İyi bir tonik özelliğine sahiptir.

Cilt hastalıklarına karşı koruyucu yapısı vardır.

Cildi nemlendirir, rengi açar.

Kırışıkların önüne geçer, cildin esnek hâlini korumasını sağlar.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

A ve C vitaminleri içerir.

Bakterilerin yayılmasını önler.

Doğal bir antiseptik görevi görür.

Mide rahatsızlıklarına da iyi gelir.

Stresi önlemeye, günün yorgunluğunu atmaya yardım eder.

Ferahlık verir, rahatlama ve serinlik sağlar. Özellikle yaz aylarındaki sıcak günlerde serinletici etki yapar.

Gözler için de faydalıdır. Göze olan faydalı etkisi için gül suyu papatya suyu ile karıştırılır. Bir pamuk yardımıyla gözler silinir.

Kalp hastalıklarını önlemeye yardım eder.

Banyo suyuna da eklenerek kullanılabilir.

Boğaz hastalıklarına karşı da gargara olarak kullanılır.

Ağız kokusunu giderir ve ferah bir nefes verir.

Zihni rahatlatır.

Daha rahat bir uyku sağlar.

Mesane enfeksiyonlarını da engellemeye yardım eder.

Baş ağrılarına karşı da alın ya da şakak bölgesi gül suyu ile silinebilir.

Güzel ev kokusu sağlamak için de sprey olarak kullanılabilir.