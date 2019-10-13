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nelerdir? Kış aylarının vazgeçilmezi faydaları!

Özellikle kış aylarının vazgeçilmezi olan saymakla bitmiyor. Neredeyse her sofrada bulunan Ekim, Kasım ve Aralık aylarında hasadı toplanan faydaları içindeki besin değerleri ve vitaminler sebebi ile oldukça önemli oluyor. İçerisinde barındırdığı lif oranı ile tüketildiğinde kişiyi tok tutan, tokluk hissi veren bu besin kilo vermek isteyenler için birebirdir. Aynı zamanda çok hassas olan gözler için de oldukça yararlı bir besin olan bal kabağının faydaları nelerdir? İşte kış aylarının vazgeçilmezi bu besin hakkındaki en güncel bilgiler…

Giriş Tarihi: 13.10.2019 10:19
Bal kabağının faydaları nelerdir? Kış aylarının vazgeçilmezi bal kabağı faydaları!

A vitamini deposu olan bal kabağı; yüksek lif barındırması ve zengin vitamin yapısı ile dikkat çekiyor. Lif bakımından zengin olması tüketildiğinde kişiye tokluk hissi verdiğinden diyet listelerinin vazgeçilmezi haline gelmiş durumda. Bal kabağı denilince akıllara kabak tatlısı gelse de aslında bu bitkinin tencere ya da fırında pişirilebilen sebze yemeği şeklindeki türleri de mevcuttur. Her alanda çeşitli olarak kullanılabilen bal kabağı faydaları nelerdir? İşte kış aylarının vazgeçilmezi sağlık deposu bal kabağı faydaları…

BAL KABAĞI FAYDALARI NELERDİR?

Kilo verdirir

İçerisindeki yüksek oranda lif sebebi ile bal kabağı faydaları arasında yer alan kilo verdirmesi aynı zamanda diyet listelerinin de vazgeçilmezi oluyor. Aynı zamanda sindirim problemi yaşanalar için doktorlar tarafından bolca önerilen bal kabağı sofraların vazgeçilmezi haline gelmiş durumdadır.

Cilt sağlığı için birebir

İçindeki C vitamini ve kolajen sayesinde cildi daha genç ve diri tutar. Cildin yenilenmesi ve pürüzsüz hale gelmesi için bal kabağı kürleri de bulunur. Aynı zamanda derideki hücre yenilenmesi için idealdir.

Göz sağlığına iyi geliyor

Bal kabağı faydalarının en belirgin özelliğinden biri içerisinde barındırdığı A, B ve C vitaminleri sebebi ile göz sağlığına iyi gelmesidir. Bal kabağı tüketiminin göz sağlığına iyi geldiği ispatlanmıştır. İçindeki karoten maddesiyle de sadece göz sağlığı değil kalp sağlığı ve kolesterolün düzelmesine de yardımcı olmaktadır.

Prostat düşmanıdır

Uzmanlar tarafından yapılan bir araştırmaya göre; bal kabağı faydaları arasında prostata iyi geldiği belirtilmektedir. Prostatın baş düşmanı olarak bilinen bal kabağı doktor tavsiyesi ile kullanılabilir.

Hipertansiyona karşı koruyucudur

İçindeki yüksek potasyum sebebi sayesinde kişileri hipertansiyona karşı korur ve güçlü tutar.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Berta karoten içeriği en yüksek olan sebzedir. Dolayısıyla bağışıklık sistemini güçlü tutar ve bu konuda oldukça etkilidir.

Kansere karşı savaşır

Güçlü bir antioksidan olması sebebi ile kanser hastalıklarına karşı koruyucu etki gösterir.

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Bal kabağının faydaları nelerdir? Kış aylarının vazgeçilmezi bal kabağı faydaları!
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