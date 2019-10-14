Bıldırcın yumurtasının faydaları nelerdir? İşte protein deposu bıldırcın yumurtası faydaları

Son zamanlarda yapılan araştırmalara göre bıldırcın yumurtasının faydaları giderek artıyor. Yapılan araştırmalara göre; bu şifalı yumurta oldukça kolay bulunabiliyor ve çok faydalı bir yumurta türü olduğu ortaya çıkmış durumda. İçeriğindeki mineral ve vitaminler sebebi ile besleyicilik yönünden tavuk yumurtasının önüne geçen bıldırcın yumurtasının faydaları saymakla bitmez. Vücudun hemen hemen her organına yararı dokunan bıldırcın yumurtasının faydaları nelerdir?

BILDIRCIN YUMURTASININ FAYDALARI

Solunum yolu hastalıkları ve ciğer hastalıkları için birebir

Astım, öksürük, bronşit, mide, karaciğer ve göğüs hastalıklarına iyi gelir. Burada önemli olan nokta; bıldırcın yumurtasının çiğ tüketilmesidir.

Protein bakımından zengin

Bıldırcın yumurtası protein bakımından oldukça zengindir. İçindeki proteinden yararlanmak için rafadan olarak tüketilmesi gerekmektedir.

Cilt sağlığı için çok yararlı

Kozmetik ürünlerinin çoğunda içerik olarak tercih edilen bıldırcın yumurtası cilt sağlığı için oldukça yararlıdır. Cildin daha parlak görünmesini sağlar ve direkt olarak cilde sürülebilir. Aynı zamanda bitkisel yağlar ile karıştırılarak evde kürler de hazırlanabilir.

Saç bakımı için ideal

Bıldırcın yumurtasının faydaları arasında saç bakımı için olanı da yer alıyor. Saçlar için yüksek vitamin değerleri bulunan bıldırcın yumurtası saçların daha parlak olmasını sağlar ve saç yapısını kuvvetlendirir. Saç bakım maskelerine katılabilir ya da bitkisel yağlar ile karıştırılarak kullanılabilir.

Mide rahatsızlıklarını önler

Midedeki rahatsızlıkları önleyen bıldırcın yumurtası aynı zamanda gastrit, mide ülseri gibi ciddi mide rahatsızlıklarının da düzelmesine yardımcı olur. Kişilerin çektiği acı ve ağrıyı azaltır, midenin rahatlamasını sağlar.

Kansızlık tedavisinde kullanılır

Kandaki hemoglobin miktarını arttırdığı için, vücuttaki ağır toksinlerin kandan uzaklaşmasını sağlar. Bu da kansızlığın önüne geçilmesi için bir çare olur. Kansızlık tedavisinde kullanır.

Kan dolaşımını hızlandırır

Kalp kasının güçlenmesine katkısı büyük olduğundan kan dolaşımını hızlandırır. Bu da vücutta kan akışının sağlıklı ve doğal şekilde olmasını sağlar.

D vitamini bakımından zengin

İçindeki D vitamini sayesinde çocuklar adına oldukça faydalıdır. Çocuklar için hızlı büyümeye yardımcı olurken yaşlılarda da kemik erimesi sorununa yardımcı olur.

BILDIRCIN YUMURTASININ GENEL OLARAK FAYDALARI

Yüksek miktarda A ve B2 vitaminlerini içerir ve vücuttaki vitamin ihtiyacının büyük kısmı buradan karşılanır.

Çok fazla protein ve amino asit içerir.

Solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelir.

Tüberküloz yani verem hastalığı için bıldırcın yumurtası faydalıdır.

Vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur, vücuttaki ağır metalleri uzaklaştırır.

Böbrek taşlarının düşürülmesine yardım eder.

Bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudun hastalıklara karşı korunmasında yararı büyüktür.

Kalp kaslarını güçlendirir, kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.

Özellikle mide rahatsızlıkları için bıldırcın yumurtası idealdir.

Kilo dengesini yapar. Zayıflamak ya da kilosunu dengede tutmak için kişilerin bıldırcın yumurtası tüketilmesi gerekir. Sahip olunan kiloyu dengede tuttuğundan obezitenin de önüne geçilmiş olunur.

İyi bir D vitamini kaynağı olduğu için başta çocuklar olmak üzere yetişkinler için de çok sağlıklıdır.

Kansere karşı savaşır, vücudun dirençli kalmasına yardımcı olur.

Baş ağrısı, migren gibi rahatsızlıklara iyi gelir.

Sindirimi rahatlatır ve egzama gibi cilt rahatsızlıklarına iyi gelir.

Beyin fonksiyonlarını uyardığından hafızayı korur. Sinirsel rahatsızlıklara iyi gelir.

Şeker hastalığı ile mücadele edenler için oldukça faydalıdır.