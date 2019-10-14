Bozanın faydaları nelerdir? Kış içeceği bozanın faydaları burada!

Kış aylarına girdiğimiz şu dönemde vatandaşlar grip olmamak adına bünyelerini sağlıklı tutmaya çalışıyorlar. Bu bakımdan her türlü bitkisel ve doğal olan yolu denemekten kaçınmıyorlar. Bunların başında da bozanın faydaları geliyor. Bozanın faydaları şüphesiz ki oldukça fazladır. Hem sıcak içimiyle hem de şifa deposu olması ile oldukça önemli bir besin olan bozanın faydalarını sizler için derledik.

BOZANIN FAYDALARI NELERDİR?

Bağışıklık direncini arttırarak kişileri hastalıklardan korur. Hastalıklara yakalanma olasılığını da azaltır.

Mide ağrılarına iyi gelir. Özellikle yemek sonrası yaşanan mide kasılması, ekşimesi, şişkinlik ve hazımsızlık gibi rahatsızlıkları önler.

Kış aylarında artan enfeksiyon hastalıkları ile mücadelede idealdir. Boğaz ağrılarına birebirdir.

İçindeki süt sayesinde probiyotik etkisi vardır ve vücutta oluşan kanser yapan hücrelerin oluşumunu engeller. Aynı zamanda kalsiyum barındırdığı için kemik ve kas yapısını güçlü tutar.

Üzerine dökülen tarçın ve içindeki leblebi ile de oldukça fayda sağlar. Aynı zamanda bu üçlünün karışımı bol miktarda asit barındırdığından bu asit sayesinde bağırsakların toksinlerden arınmasını destekler.

Sinir sistemindeki hücreleri yeniler ve kişileri depresyondan kurtarır.

Gün içinde tüketilen bir bardak boza kişileri hem enerjik tutacak hem de gece tüketilirse rahat uyku çekmenizi sağlayacaktır.

Anne sütünü arttırmak için kullanılabilir.

Kanserle mücadele etmek için uygundur.

Ciltteki kuruluğu tedavi eder ve nemlendirici özelliği vardır.

Kalp ve damar sağlığını korur ve hastalıklara karşı direnç gösterir.

Kilo almak isteyenler için sağlıklı bir şekilde kilo alımına yardımcı olur.

Bozanın faydaları arasında bilinen en iyi özellik; vücuda gerekli enerjiyi sağlamasıdır. Bu sayede hastalıklara karşı sağlam bir bünye olur. Bozanın en çok tercih edildiği mevsimler ise Eylül ve Mayıs aylarıdır.

B vitamininden zengin olması nedeniyle zihinsel aktiviteleri desteler, zihni açar ve yorgunluğu alır.

Kemik sağlığını koruduğu için özellikle gelişme çağındaki çocukların kemik gelişimine de yardımcı olur. Aynı zamanda yaşlılığa bağlı kemik hastalıklarına yakalanma riskini de azaltır.

B12 vitamini ve mineraller sayesinde cilt sağlığı ve saç için faydalı bir içecektir. Özellikle kuru ciltler için son derece faydalı bir nem kaynağıdır.

Bozanın ölçülü tüketilmesi gerekir. Aşırı zararlı olabilir.