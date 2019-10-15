Brokolinin faydaları nelerdir? İşte kanser önleyici brokolinin faydaları

İçeriğindeki bolca C ve K vitamininden ötürü oldukça yararlı olan ve hemen hemen herkesin tükettiği brokolinin faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle kansere karşı koruyuculuğu baskın olarak bilinen, içindeki vitamin ve mineraller sayesinde tercih edilen sebze aynı zamanda sindirim sistemini de güçlendiriyor. Metabolizmayı hızlandırdığından kilo verdirmede yardımcı olur. Bu sebepten ötürü de iştah kapandığından diyet listelerinin başında yer alan brokolinin faydaları nelerdir? İşte mucizevi besin brokolinin faydaları…

BROKOLİNİN FAYDALARI NELERDİR?

İtalya kökenli bir sebze olan brokolinin faydaları saymakla bitmiyor. Besleyiciyi bir yapıya sahip olan brokolinin faydaları burada…

Kanseri önler

Yapılan araştırmalar brokolinin en önemli faydalarından bir tanesinin kanseri önlemek olduğunu belirtiyor. Beyinde oluşan tümörleri önlemeye yardımcı olur. Aynı zamanda pişmiş ve çiğ şekilde de tüketilebilir. İçeriğinde bulunan bir bileşik olan sülforafan vücuttan ekstra östrojeni uzaklaştırdığı için özellikle göğüs, rahim ve kolon kanseri için yararlıdır. Antimikrobiyal etkiler gösterir.

Kemik ve diş sağlığını güçlendirir

Brokolinin faydaları arasında yer alan en önemli maddelerden bir tanesi de K vitamini, kalsiyum, magnezyum, çinko ve fosfor açısından zengin olduğu için kemikleri ve dişleri güçlü tutmasıdır. Yeterli miktarda K vitamini almak kişilerin bünyesine iyi gelecek ve kemik sistemini güçlendirecektir.

Sindirim sistemini kuvvetlendirir

Lifli yiyecekler sindirim sistemine iyi geldiğinden bağırsak sağlığını destekler. Kabızlığı önler ve kolon kanseri riskini azaltır. Bağışıklık sistemini korur ve iltihaplanmayı önlemede rol oynar. Bağırsak dengesini koruduğundan brokoli önemli bir sebzedir.

Kalp sağlığını destekler

İçeriğindeki antioksidanlar sebebi ile genel kalp krizi riskini azaltır ve kalp sağlığını destekler. Kötü kolesterol seviyesini azaltır ve kalbin normal düzeyde çalışmasını sağlar. C vitamini yetersizliğine bağlı oluşan kalp rahatsızlıklarını önlemeye yardımcı olur.

Kan şekerini düzenler, kansızlığı önler

İçeriğindeki krom sayesinde sağlıklı insülin salımına yardımcı olur ve kan şekeri kontrolünü düzenler. Brokolide bulunan kükürt ve amino asitlerin varlığı brokoliyi iyi bir kan temizleyici ve ürik asit gibi serbest radikallerle toksinlerin atılmasını sağlar. Aynı zamanda kan dolaşımını rahatlatır ve anemi oluşumunu engeller. Bu konuda faydası büyüktür.

Brokoli göz sağlığını korur

Lutein ve zeaksantin bileşenleri sebebi ile yaşa bağlı göz rahatsızlıklarının önlenmesini sağlar. A vitamini eksikliği gece körlüğüne neden olabilir. Bu sebepten brokoli önemli bir besindir.

Cilt sağlığını korur, cildi gençleştirir, saçlara faydalıdır

Bol miktarda C vitamini içerdiğinden brokoli bağışıklık sistemini destekler ve alerji riskini azaltır. Cilt için gerekli olan kolajen oluşumunda etkilidir. Cilt kanserini önler ve hasara karşı korur. Sağlıklı saçlar için ideal bir bitkidir.

BROKOLİNİN GENEL FAYDALARI

Kanseri önlemeye yardımcıdır

Saç sağlığına faydalıdır

Lif kaynağıdır

Kalp sağlığına iyi gelir

Göz sağlığı için önemlidir

Kas ağrılarını giderir