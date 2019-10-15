Yoğurdun faydaları nelerdir? İşte yoğurt yemenin faydaları

Protein kaynağı olan yoğurdun 100 gramında tam 4,5 gram protein bulunmaktadır. Kas gelişimini desteklerken aynı zamanda yüksek protein seviyesi sayesinde daha doyurucudur. İçerisindeki kalsiyum ile günlük ihtiyacın yüzde 15'ini karşılayabilmektedir. Bu nedenle de özellikle çocukların düzenli olarak tüketmesi gereken bir besindir. Peki, yoğurdun faydaları nelerdir? İşte saymakla bitmeyecek kadar çok yararı olan yoğurdun faydaları…

YOĞURDUN FAYDALARI NELERDİR?

-İçeriğindeki protein sayesinde kasları güçlendiren bu besin aynı zamanda yüksek kalsiyum deposu olduğundan kemik gelişimine de katkıda bulunur.

-Potasyum, fosfor, iyot, çinko, A, E ve B vitaminlerini içermektedir. Bu sayede ise hipertansiyona yol açan kötü kolesterol ve kalp damar hastalıklarına karşı koruyucu özelliği öne çıkmaktadır.

-Ayrıca yoğurt gibi fermente süt ürünlerinin tüketilmesi meme kanseri riskini azalttığı uzmanlar tarafından kanıtlanmıştır.

Yoğurdun suyunu dökmeyin!

Zengin mineral ve vitamin kaynağı olan yoğurdun suyu kesinlikle dökülmemeli ve değerlendirilmelidir. Çorbalarda veya ayran gibi tüketilirse insan vücuduna çok büyük fayda sağlamaktadır. Ayrıca bu suyun süzülmesi ile yoğurt birçok yararını kaybedebildiğinden kesinlikle yoğurdun suyu ziyan edilmemelidir.

Günlük tüketim miktarı

Yoğurt bilindiği üzere süt ürünlerindendir. Kişi peynir veya süt tüketmiyorsa yoğurdun günlük porsiyonu arttırılmalı ve eksiklik kapatılmalıdır. Ayrıca günlük yoğurt tüketim miktarı kişiden kişiye değişmektedir. Burada en önemli olan şey mümkün olduğunca ev yoğurdu tüketmek katkı maddelerinden uzak durmaktır.

Menopoz döneminde tüketilmeli

Kalsiyum açısından zengin olan yoğurt kadınların menopoz dönemlerinde oluşabilecek kemik sorunlarının tedavisinde ve engellenmesi konusunda en önemli destekçidir. Az yağlı ve ev yapımı yoğurtlar bu dönemlerde de bolca tüketilmelidir.

Bağırsak sağlığı için önemli!

Yoğurt üretildiği sırada ortaya çıkan yararlı bakteriler bağırsak hareketliliğini arttırmakta ve hızlandırmaktadır. Ayrıca kalın bağırsakta oluşan toksin maddeleri emerek dışarı atılmasını sağlamaktadır. Kolesterol seviyesini düşüren bu besin aynı zamanda kan şekerini de dengelemektedir.

Yüksek kan basıncı riskinden koruyor!

Yoğurt içeriğindeki yararlı vitamin ve mineraller sayesinde vücudumuza oldukça fayda sağlıyor. Ancak bunlardan en önemlisi ise düzenli tüketildiği takdirde yüksek kan basıncı riskini azaltıyor.

Egzersiz ve spor yapanlar mutlaka tüketmeli!

Egzersiz ve düzenli spor yapan kişilerin protein ihtiyacını karşılamak amacıyla yoğurt tüketmesi gereklidir. Kasların kendini toparlaması amacıyla özellikle gereklidir. Ayrıca yoğurdun içerisinde bulunan karbonhidrat egzersiz sonrası kaslarda azalan protein depolarını doldurmaktadır.

Bağışıklık sistemi güçlendirir!

Bağışıklık sistemini güçlendirmek konusunda da yine bir numara olan besin yoğurt günde 3-4 porsiyon tüketildiğinde hastalık ve enfeksiyonla savaşır.