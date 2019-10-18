Kemik erimesine karşı mucizevi besin

Kişide osteoporoz geliştiğinde belirgin bir şekilde boy kısalığı meydana geldiğinin altını çizen Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Gürkan Taşkale, "Osteoporoz genellikle vücutta bir kırık oluşmadıkça farkına varılmayan sinsi bir hastalıktır. Sırt ve bel bölgesindeki omurga kemikleri yeterince yük taşıyamadığı için kemikler yükseklik kaybına uğrar ve bu kemiklerin her birinin 1 mm azalması hastanın boyunda ortalama 3,5-4 cm azalmaya sebep olur. Bu nedenle 55-60 yaşlarından itibaren boyda tespit edilen 3 cm ve daha fazla azalma osteoporozun en önemli belirtilerinden biridir. Bu hastalardaki en büyük problemlerden biri de kolay oluşan kemik kırıklarıdır. Özellikle sırt, bel, bacak ve kalça bölgesindeki ağrılar osteoporoz hastalarında en sık görülen belirtilerdir. Osteoporoz olan kişilerde kas kuvvetinde de azalma olduğu için bu kişiler kendilerini normalden daha güçsüz hissederler" diye konuştu.

YEMEKLERDE KEMİKLİ ET KULLANIN

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Gürkan Taşkale osteoporozun yaşın ilerlemesi ile görülen bir hastalık olduğunu söyledi ve kadınlarda özellikle menopozdan sonraki ilk 10 senenin riskli olduğunu belirtti. "Kemik erimesinden korunma çocukluk çağından itibaren başlamalı ve 25-30'lu yaşlara kadar sağlıklı bir yaşam sürmek ve doğru beslenmek oldukça önemlidir" diyen Dr. Taşkale, "Aşırı kilolu veya aşırı zayıf olmak kemik sağlığı için iyi olmayacaktır. Dengeli beslenmek, yeterli protein alımı, fosfor ve kalsiyumdan zengin beslenmek gereklidir. Kemik suyu tüketmek, özellikle yemeklerde kemikli etin kullanılması kemik sağlığına yararlı olacaktır. Kemikten alınan kolajen çok değerli bir protein yapısıdır. Tabi ki sağlık açısından her gün et tüketmek de doğru değil, sağlıklı bir insan haftada 2-3 gün kemikli etten yapılmış yemekleri tüketebilir" ifadelerini kullandı.

HAMSİYİ KILÇIĞI İLE YİYEBİLİRSİNİZ

Kemik sağlığını korumak için özellikle hamsi, alabalık ve somon gibi soğuk su balıklarını tüketmek gerektiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Gürkan Taşkale, "Özellikle hamsi gibi kılçığı ile tüketilebilecek balıklar tercih edilmelidir. Balığın kılçığında bulunan kalsitonin maddesi kemik yapıcı özelliğe sahiptir. Bunun dışında balık; kalsiyum, fosfor ve protein açısından da zengin bir besindir. Kemik sağlığı üzerindeki en önemli vitaminler B, C, D, K, vitaminleridir. Bu nedenle besin gruplarından çeşitli beslenmek çok önemlidir. Çünkü bu vitaminlerin hepsini tek bir besin grubundan almak mümkün değildir" dedi.

D VİTAMİNİ DEĞERLERİ ÖNEMLİ

Osteoporoz tedavisi hakkında bilgiler veren Dr. Öğr. Üyesi Taşkale, "Öncelikle hastaların kemik metabolizmalarının Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı tarafından değerlendirilip, D vitamini, kalsiyum, fosfor ve diğer protein metabolizma değerlerinin ne durumda olduğunu kontrol etmesi gerekir. Eğer ihtiyaç varsa bu değerler için öncelikle bir tedavi uygulanıp, değerler normale döndükten sonra kemik erimesine neden olan faktörlerin kemik yıkımı mı yoksa yapım azlığı mı olduğu saptanmalıdır. Eğer kişide vitamin eksikliği varsa bu durum yapım azlığı sonucu oluşan kemik erimesi olarak karşımıza çıkacaktır. Bu durumda kalsiyum ve D vitamini tedavisi uygulanabilir. Fakat kişinin kemik yıkımında da bir sorun varsa yani yaşlanma ve hormonlardaki azalmaya bağlı bir problem varsa kemik yıkımını azaltan ilaçlar ile tedavi uygulanır. Tüm bunların dışında kemik erimesine sebep olan başka hastalıkların olup olmadığı mutlaka tespit edilmeli, eğer böyle bir durum varsa saptanan hastalık tedavi edildiğinde kemik erimesi ile ilgili şikayetler de ortadan kalkacaktır" diye konuştu.