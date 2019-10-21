Avokadonun faydaları nelerdir? Avokadonun inanılmaz yararları ve cilt üzerinde etkileri...

Avokado, özellikle büyük marketlerin meyve reyonlarında karşımıza çıkan tropikal meyvelerden bir tanesidir. Yüksek miktarda yağ içeren bu meyve, halk arasında tereyağı meyvesi olarak da öne çıkar. Zira, çoğu meyvenin aksine oldukça yüksek bir yağ oranı barındırır. Orta Amerika'ya has olmakla beraber, Guam ve Meksika'da da yetişir. Çok besleyicidir. Tropik iklime sahip bölgeler yanında, subtropikal iklime, don fazla olmaması kaydıyla Akdeniz iklimine sahip çeşitli bölgelerde de yetiştirilir. Bütün sıcak iklimlerde kültüre alınan bitkisi Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde Antalya'dan İskenderun'a kadar olan kuşakta, ayrıca Rize gibi donun az olduğu Doğu Karadeniz Bölümü'ndeki illerde de yetiştirilir.

Son derece zengin bir içeriği olan avokadonun faydaları da oldukça fazladır. Yapılan bir araştırmaya göre, avokadonun içerisinde kalsiyum, magnezyum, potasyum, manganez, fosfor ve çinko bulunur. Bunun yanı sıra, yüksek lif barındırır. A, C, E ve K vitaminlerini içerir. Folik asit, B6, B5 vitaminlerine de sahiptir. Kalp sağlığından karaciğeri korumasına kadar birçok yararı vardır.

AVOKADONUN FAYDALARI NELERDİR?

Bu denli zengin bir içeriğe sahip olan avokadonun faydaları da insan sağlığı açısından önem arz eder. Gündelik hayat içerisinde belirli zaman aralıklarında tüketmenin akabinde avokadonun yararları gözlemlenebilir. İşte, avokadonun birbirinden faydalı yararları…

Kalp sağlığına iyi gelir. İçerisindeki beta-sitosterol sayesinde kolestrol düzeyinin korunmasını sağlar. Günlük olarak tüketildiğinde damar sertliği korunur.

Hamilelik sırasındaki sabah bulantılarını önler. Kusma ve bulantıyı azaltan B6 vitamini barındıran avokado, özellikle hamilelik sırasındaki sabah bulantılarını önler.

Kanseri önler. Prostat ve meme kanseri başta olmak üzere, kanser hücrelerinin oluşumuna engeller. Zira, avokado, hücreleri kansere ve serbest radikallerin tehlikeli etkilerine karşı koruyan bir antioksidan olan Glutatyon içerir.

Cilde iyi gelir, yaşlanma karşıtıdır. Hem avokado tüketmek hem de saf yağını cilde uygulamak, cilt hücrelerinin sağlığı ve diri olmasını sağlar. Öte yandan, avokadonun içerdiği vitamin ve minerallerin cilt sağlığı açısından oldukça yararlı olduğu birçok araştırmada kanıtlanmıştır.

Böbreklere iyi gelir. İyi bir potasyum kaynağı olan avokado, bu özelliği ile böbrek hastalıklarının önüne geçer ve böbreği korumuş olur. Zira, böbreklerde mineral ve sıvı dengesini korumak önem arz eder.

Kötü nefesi önler. Mide rahatsızlığı ya da çeşitli sebeplerden oluşan kötü nefesi önleyici özelliği vardır. Ağızdaki bakterileri yok eder.

Saç bakımın tercih edilir. Kuru ve yıpranmış saçların tedavisinde avokadodan sıklıkla faydalanılır.

K vitamini deposudur. Tam bir K vitamini deposu olan bu tropikal meyve, K vitamini eksikliğinden kaynaklı hastalıklara iyi gelir.

Görmeyi geliştirir. Avokado, gözlerinizi kataraktlara, yaşla ilgili göz hastalıklarına ve maküler dejenerasyona karşı korumaya yardımcı olan lutein ve zeaksantin gibi karotenoidler içerir. Bu koşullar genellikle gözlerin dokularında biriken serbest radikallerden kaynaklanır.

Artirit tedavisinde yararlanılır. Yapılan bir araştırma, 300 mg avokado ve soya fasulyesi bazlı besin takviyesinin, kalça veya diz osteoartriti olan hastalar için yararlı olabileceğini göstermiştir.

AVOKADO NASIL YENİR?

Avokadoyu olgun bir halde iken yemek gerekmektedir. Ham hâlde olan avokado sert olur ve damakta acı bir tat bırakır. Marketten temin edilen bu tropikal meyve; oda koşullarında 3-4 gün bekletilerek yumuşaması ve renginin koyulaşması sağlanır.

Salatalarda, çorbalarda, yahnilerde, pilavlarda, makarnada vb. çeşni olarak kullanılabilir. Soyulmuş ve ezilmiş avakado sarımsaklı yoğurt ile karıştırılır. Limon ilave edilmez, böyle de yenilebilir.