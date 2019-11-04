Ispanak zehirlenmesine yol açan Atropin nedir? Atropin zehirlenmesi neden olur, belirtileri nelerdir?

Ispanak zehirlenmesine sebep olan Atropin binlerce vatandaş tarafından internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. İstanbul'da çok sayıda kişinin zehirlenmesine sebep olarak gösterilen bu maddenin Güzelavrat otu bitkisinden elde edildiği bilinmektedir. Tıpta çok değişik alanlarda kullanılan bu madde Antikolinerjik yapıya sahiptir. Peki, Atropin nedir? Atropin zehirlenmesi neden olur, belirtileri nelerdir? İşte ıspanak zehirlenmesine yol açan o konunun diğer detayları…

ATROPİN NEDİR?

Güzelavratotundan elde edilen hiyosiyaminden türetilen bir alkaloit. Renksiz, ipek görünüşlü, kokusuz, acımtırak, iğneler şeklinde kristalleşen, 108°C'ta ergiyen bir katıdır. Soğuk suda az, alkol, kloroform ve amil alkolde çok çözünür. Parasempatik sinir sistemini etkileyen, kuvvetli bir zehirdir. Çok küçük dozları tıpta gözbebeklerini büyütmek, kalbin çalışmasını hızlandırmak, balgam, sümük ve salyayı azaltmak ve spazm gidermek amacıyla kullanılır. Panzehirleri kafein, alkol ve tanendir.

Kalp atış hızını artıran, sindirim kanalı ve diğer düz kaslarda gevşemeye neden olan ayrıca, göz bebeğinde büyümeye de sebep olan ve veteriner hekimliğinde premedikasyon, spazm çözücü ve organik fosforlu insektisit zehirlenmelerinde antidot olarak kullanılan parasempatolitik etkili alkoloit yapısında bir ilaç olarak da tanımlanmaktadır.

GENEL ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Sindirim sistemi bozuklukları: Bulantı, kusma, karın ağrısı, gaz, şişkinlik, ishal

Sinir sistemi bozuklukları: Bilinç kaybı, havale, rahatsızlık hissi, kaslarda ağrı, kasılma, hareketlerde uyumsuzluk, şok belirtileri

Solunum sistemi bozuklukları: Nefes darlığı, solunum durması, baş ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlaması, oksijen yetmezliği nedeni ile ciltte kızarıklık, morarma

Dolaşım sistemi bozuklukları: Nabız bozukluğu, baş ağrısı, soğuk terleme, kalp durması

GIDA ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ

Gıda zehirlenmesi belirtileri kontaminasyon kaynağına göre değişir. Çoğu gıda zehirlenmesi türü aşağıdaki belirti ve semptomlardan bir veya daha fazlasına neden olur:

Mide bulantısı, Kusma, İshal, Karın ağrısı ve krampları, Ateş, Halsizlik

ISPANAK ZEHİRLENMESİNE YOL AÇAN ATROPİN İLE İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMA

İstanbulda onlarca kişinin ıspanak zehirlenmesinden hastanelere başvurması üzerine İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yazılı açıklama yaptı.

Açıklama şu şekilde:

"İl Müdürlüğümüze, İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden 02.11.2019 tarihinde yapılan ihbarda ıspanak tüketimi sonrası zehirlenme olduğu bildirilmiştir. Zehirlenme şüphesi ile sağlık kuruluşlarına başvuru yapanların ürün satın aldıkları ilimizde, faaliyet gösteren satış noktalarından analiz yapılmak üzere taze ıspanak, evlerden ise pişmiş ıspanak yemeği numunesi alınmıştır.

Alınan numunelerin ileri tetkik sonuçlarında ıspanak içerisinde tespit edilen yabancı ottan kaynaklı yoğun miktarda atropin ve scopalamin maddesi tespit edilmiştir"

"YABANCI OTLAR AYIRT EDİLMELİ"

"Zehirlenmeye ıspanaklara karışan patlıcangiller familyasından, atropin ve scopalamin içeren yabancı otların neden olduğu yapılan analizlerle ortaya çıktığı görülmüştür. İl Müdürlüğümüze ulaşan tüm ihbarlar değerlendirilmekte, konuyla ilgili değişik ilçelerimizden sağlık kuruluşlarına başvuranların ıspanak satın aldıkları işletmeler, resmi kontrole tabi tutulmakta, numune alınmakta ve alınan numuneler laboratuvarlara gönderilmektedir. Halkımızın tüketecekleri tüm gıdaları olduğu gibi, yeşil sebzeleri de dikkatlice kontrol ederek, yabancı otları ayırt etmeli ve çok iyi şekilde temizledikten sonra tüketmeleri gerekmektedir"