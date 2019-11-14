Crohn hastalığı nedir? Tedavisi nasıl yapılır?

Crohn hastalığı belirtileri olarak özellikle yemek zamanlarında karın ağrısı ve ishal gibi problemler yaşanmaktadır. Bu hastalığın adı ise onu bulan ve teşhis eden kişi Amerikalı doktor Burrill Bernard Crohn'dan kaynaklanmaktadır. Dışkıda kan, İshal, İştah kaybı gibi birçok farklı belirtileri bulunmaktadır. Peki, Crohn hastalığı belirtileri nelerdir? İşte tedavisi ve detayları…

CROHN HASTALIĞI NEDİR?

Ciddi sorunlara yol açan ve kişinin hayat kalitesini ciddi anlamda düşmesine neden olan bir rahatsızlık olan Crohn hastalığı, insanlar arasında yaklaşık binde iki oranında görülmektedir. Ağızdan başlayarak anüse kadar tüm bölümlerde bu hastalığa rastlanılabilmektedir.

Crohn hastalığı nedeni tam olarak bilinmese de genetik veya çevresel birçok etmenden kaynaklanabileceği uzmanlar tarafından bildirilmektedir. Bu hastalığa sahip olan kişi hayat boyunca tam olarak iyileşemez ve çoğu zaman ameliyat gibi cerrahi müdahaleler gerekebilir. Temelde, Ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve anüsten oluşan sindirim sistemi içerisinde herhangi bir bölgede yerleşim gösterebilen Chron hastalığı, genel olarak ince bağırsak ve ince bağırsağın kalın bağırsak ile birleşim bölgelerinin çevresinde görülen iltihabi bir hastalıktır.

Crohn hastalığında barsakta iltihabi değişiklikler olmaktadır ve bu barsak duvarının daha kalın hale gelmesine yol açmaktadır. Sonuçta, barsak çapı daralır ve içindekilerin geçişi zorlaşır. Crohn hastalığı ağızdan anüse dek her yerde olabilmektedir. Ancak, en sık terminal ileumda (ince barsağın sonu) ve/veya çekum dahil olmak üzere kolonun başlangıç kısmında görülmektedir.

CROHN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kadınlarda erkeklere göre çok daha fazla yaygınlık kazandığı söylenen Crohn hastalığı belirtilerinin birçok çeşidi bulunur ve ilk günlerde çok fazla kendini belli etmez. Crohn hastalığında belirtiler kişiden kişiye farklılık gösterebilse de genel anlamda en yaygın şekilde görülen belirtiler aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

İshal

Karın ağrısı

Bazı durumlarda kabızlık ve şişkinlik

Mide bulantısı ve kusma

Ateş

Anüs çevresinde çatlak oluşumu

Dışkıda kan ve iltihap

CROHN TEDAVİSİ NEDİR?

Hiçbir zaman tam olarak iyileşmeyen sadece belirtilerin azaltılabildiği kalıcı bir hastalıktır. Hasta kişiler Crohn hastalığı'nın alevlendiği ve durgunlaştığı şeklinde iki çeşit durumu bulunmaktadır. İlaç ve beslenme tedavisi ile önlenemese de semptomları minimuma indirilebilir. Bunun dışında da Crohn hastalığı'na sahip kişiler hayatları boyunca mutlaka cerrahi bir müdahaleye ihtiyaç duyarlar. Chron hastası bireyler, yaşamları boyunca özel bir beslenme planı çerçevesinde hareket etmelidir. Özellikle yüksek posa oranına sahip besinler hastalığı tetiklediğinden mümkün olduğunca az tüketilmeli, özellikle aktif (alevlenme) dönemlerinde diyetten çıkarılmalıdır. Bireylerin ishal veya kabızlık sorunu yaşadığı dönemlerde de Chron hastalığı diyeti buna göre düzenlenmelidir. Bunun dışında hastalığın aktif dönemlerinde bireyler ağır sporlar ve fiziksel güç gerektiren hareketler yapmaktan kaçınmalı, mümkün olduğunca istirahat etmelidir. Sonuç olarak Chron hastalığına sahip olan bireylerde doktor ve diyetisyen eşliğinde yapılan tedavilere gereken özen gösterilerek hastalığın yol açtığı sorunlar en aza indirilebilir, bu sayede yaşam kalitesi büyük ölçüde artırılabilir.

CROHN HASTALIĞI AMELİYATI NASIL OLUR?

İlaç tedavisine artık yanıt alınamadığı durumlarda Chron hastalığı ameliyat gerektirmektedir. Crohn'u ilaçlar ile tedavi etmeye başlamak doğaldır. Ancak bazen bu tedavi inflamasyonun kontrol altına alınmasında başarısız kalır. İshal, ağrı, iştahsızlık, kilo kaybı sürebilir. Eğer ağır semptomlar sürerse cerrahi düşünülebilir.

Acil cerrahi durumları pek gerektirmese de ameliyat gerektiren durumlarda çeşitli şekilde duruma müdahale edilir bu tiplerin pek çok farklı detayı bulunur bunlar tamamen cerrahın kararı ile gerçekleşir ve acil durum oluşmadığından en doğru kararı vermek için doktorun zamanı bulunmaktadır. Ameliyat ardından hasta ilk günlerde halsizlik ve bitkinlik durumları yaşasa da doktorun söylediklerini yerine getirmeniz durumunda rahatlıkla iyileşebilmeniz mümkün olacaktır.

Crohn Hastalığı ve cinsellik ameliyat ardından iki, üç aylık bir problem yaşatabilmektedir. Ancak sonrasında kişiler eski yaşamlarına geri dönmekte bir problem yaşamayacaktır. Crohn cerrahisinin ardından kadınların gebeliği düşünmemek için bir nedeni bulunmayacak ve rahatlıkla hamile kalabileceklerdir. Tabii ki istisnai durumlar yaşanabilmektedir. Bu tip hastalık süreçlerinde doktora danışmak kişi için daha olumlu bir sonuç doğuracaktır.

Cerrahi sonrasında, çok daha geniş çeşite ve miktara sahip besinlerin tüketilebilmesi olasıdır. Diyet hakkında rehberlik yapmak üzere diyetisyenlerden destek almak gerekir. Eğer terminal ileumunuz (ince barsağın son kısmı) çıkartılmışsa, enjeksiyon ile vitamin B12 desteği almanız gerekebilir.