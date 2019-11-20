Astım hastalığı neden olur? Astım belirtileri nelerdir?

Dünyada pek çok kişinin ölümüne yol açan ve oldukça yaygın bir hastalık olan astım ilaçlarla kontrol altına alınmaya çalışılır. Kesin bir tedavisi bulunmamasından dolayı olası gerçekleşebilecek astım krizlerini engellemek amacıyla doktorlar bazı önlem önerilerinde bulunurlar. Bu noktada rahatsızlığın kendi bünyesinde olup olmadığını merak eden vatandaşlar 'astıma ne iyi gelir ve astım geçer mi' sorularını merak ediyorlar. Özellikle erkek çocuklarında oldukça sık görülen bu rahatsızlıktan dolayı dünyada her yıl 250 binden fazla insan hayatını kaybediyor. Peki, astım belirtileri nelerdir? Astım krizi tutanlar ne yapmalı? İşte konuyla ilgili tüm detaylar…

ASTIM NEDİR?

Astım tedavisi olmayan bir solunum yolu hastalığıdır. Hava beslenmesinin kısıtlandığı bu hastalıkta akciğerde iltihaplanma ve daralma görülür. Belirli aralıklarla nefes yollarında problem çekilen bu rahatsızlıkta hava yolu etrafındaki kaslar sıkılır, havanın akciğere girmesi zorlaşır. Peki, astım tedavisi nedir? Astım geçer mi? İşte bu soruların yanıtları…

ASTIM BELİRTİLERİ NELERDİR?

Astımın bilinen en büyük problemi öksürmedir. Başlangıçta çoğu zaman öksürme dışında büyük bir problem çıkarmayan bu rahatsızlık zamanla diğer belirtilerini gösterebilir.

Nefes almakta zorluk çekmekte astımın belirtileri arasında bulunur.

Göğüste sıkışma

Hışıltı

ASTIM TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Astım tedavisinde genellikle ilaçlar tercih edilir. Kontrol edici ve rahatlatıcı ilaçlar olarak ikiye ayrılan bu ilaç türleri, yaşanılan rahatsızlığa göre tercih edilir. Bu noktada böyle bir rahatsızlığınız bulunuyorsa doğrudan doktorunuza başvurmanız en doğru tercih olacaktır.

Kontrol edici ilaçlar

– Bu gruptaki ilaçlar hava yollarındaki iltihabı tedavi ederek astımın kontrol altında tutulmasını sağlar.

– Solunum yoluyla alınan steroidler bu grupta yer alır.

Bu ilaçların her gün ve uzun süreli olarak kullanılması gerekir.

– Eğer hasta artık iyileştiğini düşünerek doktoruna danışmadan tedavisini keserse, hastalık yeniden ortaya çıkar.

Rahatlatıcı ilaçlar

– Etkileri kısa sürede hissedilir.

– Bu grup ilaç sadece çok ihtiyaç duyulduğunda nefes daralması olduğunda hava yollarını açmak için kullanılmalıdır.

– Eğer bu ilaçlara fazla ihtiyaç duyuluyorsa astım iyileşmiyor anlamına gelir.

ALERJİK ASTIM NEDİR?

Alerjik rinit gibi alerjik astım da yeşil çimen poleni, ağaç poleni ya da ev tozu akarları gibi belirli alerjenlere maruz kalınmasıyla tetiklenebilen bir durumdur. ... Alerjik astım semptomları, hırıltılı solunum, göğüste tıkanıklık, nefes darlığı ve inatçı öksürük gibi durumları içerir.