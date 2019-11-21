Hamilelik belirtileri nelerdir? Hamilelik belirtileri ilk olarak ne zaman, kaçıncı haftada başlar?

Hamileliğin ilk haftalarında anne adaylarının vücudunda pek çok değişim yaşanır. Bu değişimlerden bazıları hissedilmezken bazıları hamilelik şüphesinin ortaya çıkmasına sebep olur. Hamilelik belirtileri ilk hafta itibarıyla başlar, zaman geçtikte hamilelik şüphesinin artmasına sebep olacak düzeyde seyreder. Dolayısıyla "Hamilelik belirtileri ne zaman başlar?" sorusunu her bir anne adayı farklı şekillerde yanıtlar. Bu sebeple, regl döngüsünde düzensizlik yaşanması halinde gebelik testi yaptırılmalı, hamilelik ihtimalinin üzerinde durulmalıdır.

HAMİLELİK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hamileliğin ilk belirtileri, tüm anne adaylarında hemen hemen aynıdır. Kimi kadınlar bu belirtilerin etkilerini vücudunda hissedip hamilelik şüphesi ile gebelik testi yaptırırken kimi kadınlar bu belirtilerin farkında olmaz.

Anne adaylarında genel olarak gözlemlenen hamilelik belirtileri aşağıdaki gibi listelenebilir:

Baş dönmesi: Hamilelik belirtileri nedir sorusunun yanıtlarından bir tanesi de baş dönmesidir. Artan baş dönmesi şikayeti, gebeliğin önemli bir belirtisi iken baş dönmesine bayılma gibi durumların eşlik etmesi, hamilelik şüphesinin artmasına neden olur. Duygudurum değişikliği: Hamilelik dolayısıyla ortaya çıkan belirtiler, anne adaylarını yalnızca fiziksel açıdan etkilemez. Aynı zamanda duygusal dalgalanmalar da, hamileliğin önemli belirtileri arasında. Sebepsiz yere ağlama isteği, alınganlık, önemsiz konulara aşırı tepki gösterme gibi durumlar; gebelik şüphesinin ortaya çıkmasına sebep olabilecek faktörlerdir. Mide bulantısı ve kusma: Hamilelik sürecinde en yaygın görülen belirtilerden biri de bulantı hissidir. Kusma hissi, 6. haftadan itibaren kendini göstermeye başlar. Özellikle sabahları uyandığınızda midenizin bulandığını hissediyorsanız ve hatta kusma gibi durumlarla karşı karşıya kalıyorsanız hamile olma olasılığınız yüksektir. Bunun nedeni vücutta değişen hormon salgılamalarıdır. Kusma, mide bulantısı gibi durumlar yüzde yüz hamilelik belirtileri olarak değerlendirilemese de hamilelik şüphesi için önemli bulgulardır. Yemeklere karşı hassasiyet ve aşerme: Özellikle gebeliğin ilk 3 ayında en yaygın görülen belirtilerden biridir. Ancak her gebe kadın aşerme belirtisini yaşamaz. Ortalama 3-4 aylık gebelik söz konusu ise, aşermeler başlayabilir. Tuvalete sık çıkma isteği: Sık sık tuvalete gitme ihtiyacı da gebeliğin belirtileri arasındadır. Çünkü hamileyken vücudunuz ekstra sıvılar üretir, bu da mesanenizin normalden fazla çalışmasına neden olur. Ayrıca, idrarınızın rengi koyu veya koyu sarı ise bu da gebeliğe işarettir. İdrara sık çıkma isteği hamilelik belirtisi bu şekilde evet olarak yanıt bulurken akıntı da hamilelik belirtileri arasındadır. Kramp ve kasık ağrısı: Regl dönemlerinde yaşadığınız krampların regl döneminin dışında varlık göstermesi hamilelik belirtisi olarak değerlendirilebilir. Rahminiz kendini bebeğe hazırlarken genişler ve bu tür kramplar ortaya çıkabilir.

HAMİLELİK BELİRTİSİNDE İDRARDA YANMA OLUR MU?

İdrarda yanma, genellikle bir idrar yolları enfeksiyonu belirtisi olarak karşımıza çıkar. Hamilelik söz konusu olduğunda idrarda yanmanın aksine sık idrara çıkma isteği gözlemlenir.

HAMİLELİKTE MİDE BULANTISI NE ZAMAN BAŞLAR?

Hamilelikte mide bulantıları, genellikle dördüncü hafta ile altıncı hafta arasında başlar, on ikinci hafta civarında da sona erer. Kadınların çok büyük bir kısmında görülen bu bulantılar, ikiz, üçüz ve daha fazla bebeğe gebe olanlarda daha şiddetli bir şekilde hissedilebilir ve ilerleyen haftalarda sadece sabahları değil, gün içerisinde ve akşamları da hissedilebilir.

EN ERKEN HAMİLELİK BELİRTİLERİ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKAR?

Bu sorunun yanıtı kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Erken hamilelik belirtileri kimi kadınlarda regl döngüsünün gecikmesini takiben ortaya çıkarken kimi kadınlarda belirtiler daha geç kendini gösterebilir.