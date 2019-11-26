İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri nelerdir? Evde tedavisi mümkün mü?

İdrar yolu enfeksiyonu yaygın bir sağlık sorunu olsa da belirtileri zamanında fark edildiğinde ve tedavisi için doğru adımlar atıldığında bu rahatsızlıktan kurtulabilirsiniz. İdrar yolu enfeksiyonu (İYE), mikroplardan kaynaklanan bir enfeksiyondur. Bunlar mikroskop olmadan görülmeyecek kadar küçük organizmalardır. Çoğu idrar yolu enfeksiyonu rahatsızlığı, bakterilerden kaynaklanır, ancak bazıları mantarlardan ve nadiren de virüslerden kaynaklanır. İYE'ler insanlarda en sık görülen enfeksiyonlar arasındadır.

İdrar kanalınızın herhangi bir yerinde bir İYE olabilir. İdrar yolunuz böbreklerden, üreterlerden, mesaneden ve idrar yolundan oluşur. Çoğu idrar yolu enfeksiyonu, alt kanaldaki sadece üretra ve mesaneyi içerir. Bununla birlikte İYE, üreter ve böbrekleri üst kanalda tutabilir. Üst kanal enfeksiyonları alt kanal enfeksiyonlarından daha nadir olsa da, genellikle daha şiddetlidir.

Üst kanal İYE böbrekleri etkiler. Bakteriler enfekte olmuş böbrekten kana geçerse, bunlar yaşamı tehdit edici olabilir. Urosepsis adı verilen bu durum tehlikeli derecede düşük kan basıncı, şok ve ölüme neden olabilir.

Bir üst yoldaki UTI'nin semptomları şunları içerir:

sırt ve yanlarda ağrı ve hassasiyet

titreme

ateş

mide bulantısı

kusma

ERKEKLERDE İYE BELİRTİLERİ

Erkeklerde üst kanal idrar enfeksiyonu belirtileri kadınlardakine benzer. Erkeklerde alt yol idrar enfeksiyonu belirtileri bazen hem erkek hem de kadınlar tarafından paylaşılan ortak semptomlara ek olarak rektal ağrıyı içerir.

KADINLARDA İYE BELİRTİLERİ

İdrar enfeksiyonu olan kadınlar pelvik ağrı yaşayabilir. Bu, diğer yaygın semptomlara ek olarak gerçekleşir. Hem erkek hem de kadınlar arasında üst yol enfeksiyonları belirtileri benzerdir.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU TEDAVİSİ

İYE tedavisi nedene bağlıdır. Doktorunuz, teşhisi doğrulamak için kullanılan test sonuçlarından hangi organizmanın enfeksiyona neden olduğunu tespit edebilecektir.

Çoğu durumda, neden bakteridir. Bakterilerin neden olduğu İYE antibiyotiklerle tedavi edilir.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU NEDEN OLUR?

Mesanenin bakterilenmesi olarak bilinen idrar yolu enfeksiyonu, idrar yolundan mesaneye ulaşan bakteriler yüzünden ortaya çıkmaktadır. Sadece mesanede görülen bakterilere sistit adı verilmektedir.

Bazı durumlarda idrar yolu enfeksiyonu böbrekleri ve üst idrar kanalını etkileyebilmektedir. İlerlemiş veya tedavi edilmemiş idrar yolu enfeksiyonları böbrek yetmezliğine bile neden olabilmektedir.

KADINLARDA DAHA FAZLA GÖRÜLMEKTEDİR

- İdrar yolu enfeskyionu kadınlarda daha sık görülen ve tekrar eden bir sağlık sorunudur. Bunun nedeni, kadınlarda idrarı mesaneden dışarı taşıyan kanalın erkeklere göre daha kısa olmasıdır.

- Hamilelik, idrar yolu enfeksiyonu riskini arttıran bir durum değildir ancak, bu dönemde yaşanan enfeksiyonlar daha kolay yayılabilir ve anneye, dolayısıyla fetüse zarar verebilir. Bu nedenle hamilelik döneminde idrar yolu enfeksiyonu belirtileri yaşıyorsanız vakit kaybetmeden doktorunuzu bilgilendirmelisiniz.

- Prostat büyümesi ve böbrek taşı idrar yolunu tıkayarak, idrarın mesanede kalmasına yol açabilir. Bu durum idrar yolu enfeksiyonu riskini yükseltmektedir.

- Şeker hastalığı gibi bağışıklık sistemini baskılayarak, vücudun bakterilere karşı korunma sistemini zayıflatan bazı hastalıkların idrar yolu enfeksiyonuna yakalanma ihtimalini arttırdığı bilinmektedir.

Bu belirtilerin yanı sıra ateş çıkması halinde mutlaka bir doktora gidilmesi gerektiğinin göstergesidir. Çünkü Ateş, mide bulantısı, kusma gibi durumlarda enfeksiyonun yüksek olduğu anlamı taşımaktadır. Bu yüzden yaşanılan bu belirtiler yanında aralıklarla ateş ölçülmesi gerekmektedir.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Yapılan bazı testler ve tahliller sonucunda doktorun uygun gördüğü ilaçlar kullanılarak ve kontrollere gidilerek tedavi edilebilmektedir. Enfeksiyonun durumuna göre tedavi süresi değişiklik gösterebilir.

Laboratuvarda yapılan incelemeden sonra idrar örneğiyle idrar kültürü yapılarak bakterinin türü belirlenir. Enfeksiyona neden olan bakterinin ve bu bakteri için hangi ilacın kullanılması gerektiğinin belirlenebilmesi için idrar kültürü yapılması önemlidir.

Doktorun sık oluşan idrar yolu enfeksiyonlarının, idrar yolundaki anormalliklere bağlı olup olmadığını tespit edebilmek için bu bölgenin filmini isteyebilir. Film için ultrason veya tomografi yöntemlerinden biri kullanılabilir. Yine sık görülen enfeksiyonlar için mesanenin incelenmesini sağlayan sistoskopi yöntemi kullanılabilir.

İdrar yolu enfeksiyonu tedavisi çoğunlukla antibiyotiklerle yapılmaktadır. Fakat her antibiyotik her bakteri türü için etkili olmadığından size uygun antibiyotik ancak laboratuvar testleri sonucunda bakterinin tespit edilmesiyle belirlenir.