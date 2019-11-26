İltihaplı romatizma öldürür mü? Belirtileri nelerdir?

İltihaplı romatizma, düzinelerce bozukluğu ifade etmek için kullanılan genel bir terimdir. Genellikle romatizma rahatsızlıkları olarak adlandırılırlar. Bunlar iltihaplı eklemler, kaslar ve dokularla ilgili durumlardır. Peki, iltihaplı romatizma nedir ve belirtileri nelerdir? Çoğu romatizmal rahatsızlıklar otoimmün rahatsızlıklardır. Bunlar; vücudun bağışıklık sistemi saldırıları ile karşı karşıya kalması, mikrop, bakteri ve virüs bulaşması gibi durumlardan ziyade vücudunuz sağlıklı olduğunda gelişen hastalıklardır. Diğer romatizma rahatsızlıklarına, guttaki ürik asit kristalleri gibi kristaller neden olur.

Bu konularla ilgilenen tıp alanına romatoloji denir. Romatologlar eklem, kas ve bağışıklık sistemi bozuklukları konusunda uzmanlaşmış doktorlardır. Hangi iltihaplı romatizmanın ne anlama geldiğini anlamak için hangi tür romatizmal hastalıkla karşı karşıya olduğunuzun anlaşılması önemlidir.

Romatoid artrit

En sık görülen romatizmal hastalık romatoid artrittir (RA). Bu kronik bir enflamatuar durumdur. RA'lı insanlar şişmiş ve iltihaplı eklemlere sahiptir. Bunun nedeni, bağışıklık sistemlerinin eklemlerinin astarına saldırmasıdır. RA çok acı verici olabilir.

İLTİHAPLI ROMATİZMA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Eklem iltihaplanması romatizmasında ayaklarda ve el bölgelerde şişlik, sancı, hareketsizlik, tutukluluk gibi belirtiler meydana gelir. Eklemlerde oluşan ciddi ağrılar ve kişinin hareketini kaybetmesine sebep olan sızlamalar mevcuttur İlerleyen dönemlerde ise eklemlerde şekil bozuklukları meydana gelir. Ayrıca eklem iltihaplanması olan hastalarda gece boyunca uyku uyuyamama ve sabah kalktığında ise aşırı yorgunluk gibi bulgulara rastlanır. İltihaplı eklem romatizmasında midede yanma, şişkinlik hissi ile kişide yemek yememe gibi duygular görülür. Bu sebepten dolayı kişide aşırı iştah kaybı meydana gelir. Ayrıca eklem bölgelerinin deri altlarında nohut büyüklüğünde kitleler meydana gelir. Hastalık soğuk havalarda ve yağışlı havalarda daha fazla artar. Hastalık aynı zamanda; akciğer, böbrek, cilt, sindirim sistemi gibi birçok organ ile sistemi de tutabilir ve hasara neden olabilir.

Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır?

İltihaplı eklem romatizmasına ait belirtiler yaşanıyorsa hasta zaman kaybetmeden bir doktora başvurmalıdır. İltihaplı eklem romatizmasında erken tanının önemi oldukça büyüktür. Doktor muayene, kan tahlilleri ve eklem bölgesinin görüntülemesi ile tanıyı koyabilir.

İLTİHAPLI ROMATİZMA TEDAVİSİ

İltihaplı eklem romatizması için kesin bir tedavi şekli bulunmamaktadır. Tanı ile beraber düzenli egzersiz programına başlanmalı ve sadık kalınmalıdır. Aksi halde hasta hareket kabiliyetini tamamen kaybedebilir.

İlaç tedavisinde iltihap kurutucu etkisi olan kortizon tarzı ilaçlar ve yeni geliştirilen ilaçlar. kullanılır. Ancak bu ilaçların yan etkileri nedeniyle doktor gözetiminde dozu ayarlanarak kullanılmalıdır. Kortizon içerikli ilaçlar hastada ciddi anlamda kiloya yol açabileceğinden ilaçların dozu çok dikkatli ayarlanmalıdır. Ağrıların şiddetlendiği dönemlerde ağrı kesici iğneler uygulanabilir ancak hastalığı tedavi etmek için yeterli bir yöntem değildir. İltihaplı eklem romatizmasında uygulanan tüm tedavi seçenekleri hastanın şikayetlerini azaltmak ve yaşam kalitesini arttırmak yönündedir. İltihaplı eklem romatizmasında son evrede cerrahi seçenekte kullanılabilir. Cerrahide kemik yapısı düzeltilerek hastaya protez takılabilmektedir. Cerrahi operasyon ile eklem hareketleri az da olsa düzeltilebilmektedir.

İLTİHAPLI ROMATİZMA BİTKİSEL TEDAVİ

20 tane kurutulmuş kiraz sapını (kiraz sapını bulamayan mısır püskülünü kullanabilir) 4 dakika bir buçuk bardak suda kaynatarak üzerine 6 gram ısırgan ilave edin. Yine 4 dakika kaynattıktan sonra kürü soğumaya bırakın ve kür ılıyınca içebilirsiniz. İlk bir haftada sabah akşam yemekten önce akşam yatmadan önce de karabaş çayını içebilirsiniz. Birinci haftadan sonra kiraz kürünü bire düşürülebilir..

Romatoid artrit, eklemlerinizin kalıcı olarak hasar görmesine ve deforme olmasına neden olabilir. Genellikle elinizdeki parmak eklemleri veya parmak uçlarınız gibi vücudun daha küçük eklemlerine izole edilir. RA'nın sistemik semptomları da olabilir.

Bu, aşağıdaki gibi diğer alanları da etkilediği anlamına gelir:

akciğer

gözleri

kan damarları

cilt

Bununla birlikte, RA'nın ilk göze çarpan semptomları genellikle ellerde veya ayaklarda ağrılı ve sert eklemlerdir.