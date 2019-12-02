Hipertansiyon nedir, belirtileri nelerdir? Hipertansiyon nasıl kontrol altına alınır?

Bir diğer adıyla tansiyon yüksekliği olarak bilinen hipertansiyon özellikle yaşı ilerlemiş kişilerdi görülür. Vücutta gizli bir şekilde ilerleyen ve son derece tehlikeli bir rahatsızlık olan bu hastalığın belirtileri de oldukça azdır. Baş ağrısı, burun kanaması, kulak çınlaması, ayaklarda şişlik, çarpıntı, baş dönmesi, bulanık görme gibi belirtiler hipertansiyon olabilme ihtimalini ortaya çıkarır. Bu rahatsızlıklarla karşı karşıya olan pek çok kişi hipertansiyon nedir, belirtileri nelerdir ve hipertansiyon nasıl kontrol altına alınır sorularının yanıtlarını arıyor. Vücuda zaman içinde oldukça büyük zararlar verebilen bu hastalıkta kan basıncını kontrol altına almak oldukça önemlidir. Bu noktada unutulmaması gereken etkenlerden bir tanesi de sinsi olan bu hastalık vücudu zaman içinde eritir ve birey bu süreçte vücudunda bu hastalığın rahatsızlıklarını hissetmez. Damar tıkanıklığına yol açarak kalp, beyin, böbrek gibi hayati organlarda birçok hastalık ortaya çıkarır. Hastayı felç edebilir. İşte hipertansiyon nedir, belirtileri nelerdir ve hipertansiyon nasıl kontrol altına alınır? Sorularının yanıtları…

HİPERTANSİYON NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kan basının normal değerlerin üstünde olmasına hipertansiyon denir. Yüksek kan basıncı yaş, cinsiyet, ırk, genetik özellikler, fiziksel aktivite, dinlenme gibi faktörlerden doğrudan etkilenir. Özellikle kalp hastaları için temel risk oluşturan bu hastalığın farkında olmak gün içerisinde sık sık tansiyonu ölçmekle anlaşılabilir. Normal kan basıncı 120/ 80 mm hg(civa) basıncıdır (Halk arasında 12 ye 8 denir). Tansiyon bu değerin üzerinde ise kişi hipertansiyon hastası adayıdır. 140/ 90 mm hg üzeri ise hipertansiyon hastası olarak kabul edilir. Peki, Hipertansiyon belirtleri nelerdir? İşte yanıtı…

HİPERTANSİYON BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hipertansiyon, çok fazla belirtileri anlaşılmayan vücut içerisinde gizli seyreden bir hastalıktır. Bazı durumlarda vücutta hastalıklar bulunmaktadır ve hastaların bu şikâyetleri göz ardı etmemesi gerekir. Bunlar; Baş ağrısı, burun kanaması, kulak çınlaması, ayaklarda şişlik, çarpıntı, baş dönmesi, bulanık görme gibi rahatsızlıklardır.

Öte yandan unutulmaması gereken noktalardan bir tanesi de kendini sağlıklı hisseden veya sağlıklı olduğunu düşünen bireylerin bile tansiyonlarını dönem dönem kontrol etmeleri gereğidir.

HİPERTANSİYON TEDAVİSİ NASIL YAPILIR? HİPERTANSİYON NASIL KONTROL ALTINA ALINIR?

Hipertansiyon adı verilen bu rahatsızlıktaki öncelikli amaç hastalığı yaşayan kişinin tansiyonunu normal kan basıncı çevirmektir. Eğer ki kan basıncı 140/90 mm hg üzerinde ise kişi hipertansiyon hastası olarak kabul edilir. Tabi ki bu değerler herhangi bir hastalığı olmayan insanlar için belirtilmiştir. Şeker, kalp gibi hastalığı olan hastaların kan basınç değerleri belirtilen değerlerden daha aşağıya düşürülmesi amaçlanır.

Hipertansiyon tedavisinin temelinde yaşam tarzı değişiklikleri yatar. Aynı zamanda hipertansiyon tedavisinin önemli bir bölümünü ilaç tedavisi oluşturur. Hipertansiyon tedavisi sırasında yaşam tarzı değişiklikleri, düzenli egzersiz, kilo kontrolü, tuz alımının kısıtlanması çok önemlidir. Tüm tedavilere dirençli hipertansiyon durumunda ise böbrek atardamarlarına işlem yapılarak kan basıncı kontrol altına alınabilir. İnme, kalp krizi, böbrek yetmezliği gibi hipertansiyonun yarattığı ciddi durumlardan korunmak için erken tanı çok önemlidir. Erken tanı koyulan ve kontrol altına alınan hipertansiyon yaşam kalitesini etkilemez.

Diğer tüm tedaviler gibi hipertansiyon tedavisi de kişiye özel olmalıdır. Hipertansiyon tedavisinde kullanılan tansiyon ilaçlarının bağımlılık yaptığı ya da zararlı olduğunu düşünmek, sürekli ve uzun dönem ilaç kullanmanın getirdiği yan etkilere dayanarak bundan kaçınmak doğru değildir. Günümüzde kullanılan ilaçlar, tansiyonu düzenlerken, kalp-damar sistemini korur ve böbreklerin bozulmasını da engeller. İlaç tedavisinde, sadece tansiyonun kontrol altına alınması değil, diğer organların da korunması amaçlanmaktadır. Tedaviye uyum çok önemli olmakla birlikte hastaya uygun ilaç seçimi de çok önemlidir. Ayrıca hastanın tam kontrolü sağlandıktan ve tansiyonu düzenlendikten sonra ilaçların bırakılabileceği de unutulmamalıdır.