İç kanama belirtileri nelerdir? İç kanama kaç saatte belli olur, nasıl durdurulur?

Vücudun dışında gerçekleşen kanamalar kolaylıkla fark edilip önüne geçilebilir, tedavi edilebilir. Ancak iç kanama diye bahsedilen hadiseyi fark etmek oldukça zordur. Genellikle travma ya da yaralanma sonucu karşılaşılan bu rahatsızlık bazı zamanlarda da gastrit, organ hasarı ve kanama bozukluğu da içerebilir. Bu durumla daha önce karşılaşmamış veya bilgisi olmayan kişiler iç kanama belirtileri anlamakta güçlük çekebilirler. Peki, iç kanama kaç saatte belli olur, nasıl durdurulur? Sabah.com.tr olarak haberimizin içerisinde iç kanama belirtileri ve tedavi yöntemlerini hazırladık…

İÇ KANAMA BELİRTİLERİ NELERDİR?

İç kanama hiçte hafife alınacak bir durum değildir. Vücutta kanama başladığı anda hemen doktora görünmeli ve tıbbi müdahale de bulunulmalıdır. Peki, iç kanama belirtileri nelerdir?

İç kanama belirtileri;

Nefes Darlığı

Şiddetli baş ağrısı

Karın ağrısı

Göğüs ağrısı

Mide bulantısı

Kusma

Uyuşma

Akut görsel problemler

Vücudun bir tarafında zayıflık

Bayılmak

Baş dönmesi

Bunların yanı sıra, kanlı dışkı ve kusmukta bu belirtilere sebeptir. Unutulmaması gereken hususlardan bir tanesi de bu belirtilerin dışında yaşanacak rahatsızlıklarda iç kanama sebebi olabilir. Bu sebepten dolayı bu tarz rahatsızlıklar ile karşı karşıya kaldığınızda doğrudan hekiminize gitmeli ve kontrol edilmelisiniz.

İÇ KANAMA NEDEN OLUR?

Genellikle travma ve yaralanma sonucu karşılaşılan bu rahatsızlık bazı durumlarda da gastrit, organ hasarı ve iç kanama gibi durumlarda da görülebilir. Aynı zamanda mide iltihabı gibi yol açabilecek bir durumun teşhisi konulduysa, nedeni teşhis etmek kolay olabilir.

Bazı durumlarda iç kanamanın kaynağını bulmak pek de kolay değildir.

Travma ve kaza gibi durumların dışında iç kanamaya sebep olabilecek nedenler;

Kan damarı hasarı

Kanın pıhtılaşmaması

Yaşam tarzı faktörleri

Gastrointestinal (GI) nedenleri

Kalıtsal kanama bozuklukları

Kronik yüksek tansiyon

Bazı ilaçlar

İÇ KANAMA NASIL DURDURULUR?

İç kanama geçiren bir kişiye yapılacak müdahaleler karşıdaki insanın hayatını kurtarmak için oldukça kritik olabilir. Bununla ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan bazı bilgiler bulunuyor. Bu bilgiler dikkatlice okunmalı ve böyle durumlarda karşı karşıya kalındığında uygulama sırasına dikkat edilmelidir. İşte Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı o bilgiler…

İç kanamalar şiddetli travma, darbe, kırık, silahla yaralanma nedeniyle oluşabilir. Yaralıda şok belirtileri vardır. İç kanama şüphesi olanlarda aşağıdaki uygulamalar yapılmalıdır:

Yaralının bilinci ve ABC'si değerlendirilir.

Üzeri örtülerek ayakları 30 cm yukarı kaldırılır.

Tıbbi yardım istenir (112).

Asla yiyecek ve içecek verilmez.

Hareket ettirilmez (özellikle kırık varsa).

Yaşamsal bulguları incelenir.

Sağlık kuruluşuna sevki sağlanır.

İç kanama tedavisi

İç kanama yakalanır, teşhis edilir ve uygun şekilde tedavi edilirse, ciddi bir probleme neden olmaz. iç kanama birçok insanda tam iyileşmeye yapabilir. Gelecekteki bir kanamayı önlemek için ek tedaviler gerekebilir, ancak vücutta birkaç kalıcı etki kalacaktır.

Ancak, iç kanama hızlı bir şekilde yakalanıp tedavi edilmezse, kalıcı etkilerle karşılaşabilirsiniz. Beyindeki kanama, felç veya uzun süreli beyin hasarına neden olabilir. Belirli davranışları ve etkinlikleri yeniden öğrenmek için fiziksel, mesleki ve konuşma terapisine ihtiyacınız olabilir. Bu tedaviler ayrıca gelecekteki gözyaşlarının veya kan damarlarının zarar görmesini engelleyebilir.

Kanamaya yol açan herhangi bir davranış veya risk faktörünü ele almazsanız, görünüm daha az olumludur. Örneğin, alkol bağımlılığını ortadan kaldırmazsanız, alkolizmden kaynaklanan bir gastrointestinal kanama olabilir