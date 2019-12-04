Kadınlarda ve erkeklerde kısırlık belirtileri nelerdir? Kısırlığa (İnfertilite) sebep olan faktörler nelerdir?

Kısırlık, tüm toplumlarda çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin korkulu rüyasından birisidir. Tıptaki adı infertilite olan bu rahatsızlık, yine tıp literatüründe "Herhangi bir korunma olmaksızın, düzenli cinsel ilişkiye rağmen bir yıl içerisinde çocuk sahibi olunamaması" şeklinde tanımlanır. Kadın ve erkekte eşit oranlarda görülür. Sizler için özel olarak hazırladığımız haberimizden kısırlık belirtileri, tedavisi, nedenleri gibi birçok detaya ulaşabilir; kısırlık tedavisi hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.
KISIRLIK (İNFERTİLİTE) NEDİR?
İnfertilite yani kısırlık, çiftlerin düzenli ilişkiye girmesine karşın; 1 yıl içerisinde gebelik olmaması şeklinde tanımlanır. Bu süre, iki yıla da çıkabilir. Üreme sistemiyle ilgili bir sağlık sorunudur. Her 100 çiftin 15-20'sinde kısırlık, yani infertilite görülür. Yaş ilerledikçe görülme sıklığı daha da artar.
KADINLARDA KISIRLIK NEDENLERİ
Kısırlık nedenleri, kadınlar ve erkeklerde farklılık gösterir. Kadınlarda kısırlık nedenleri şu şekildedir;
ERKEKLERDE KISIRLIK NEDENLERİ
Erkeklerde kısırlık nedenleri ise başlıca sperm üretimindeki aksaklıklar kaynaklıdır. Bunun yanı sıra, erkeklerdeki diğer nedenleri şu şekildedir;
KADINLARDA VE ERKEKLERDE KISIRLIK BELİRTİLERİ
Kısırlık, kimi kadında hiç belirti vermemesine karşın; çoğu kadında ise belirtileri ile anlaşılabilir. Erkeklerde kısırlık belirtileri ise, kadınlara oranla daha az sayıdadır. Kadınlarda ve erkeklerde kısırlık belirtileri başlıca şöyle sıralanabilir;
ERKEKLERDE VE KADINLARDA KISIRLIK NASIL ANLAŞILIR?
Kısırlık nasıl anlaşılır sorusunun cevabı, yukarıda sıralanan belirtilerin sizde olup olmadığını fark etmekten geçmektedir. Eğer, bu belirtilerden bir veya birkaçının sizde olduğunu düşünüyorsanız, en yakın sağlık kurumuna giderek gerekli tetkikleri yaptırmalısınız. Doktorlar, erkeklerde kısırlık sebeplerini incelemek daha kolay olduğu için genellikle ilk olarak anne adayı değil baba adayı için belli prosedürleri takip ederler.
Erkeklerde yapılan incelemelerde ilk olarak meni miktarı miktarına bakılır. Hemen ardından menideki sperm adedi, sperm hareketliliği ve sperm şekli gibi konularda değerlendirmeler yapılır. Bunun akabinde, meni ile ilgili bir sorun görüldüğünde, fiziksel olarak testis muayenesi yapılabilir ve böylece varikosel gibi kısırlık yapıcı rahatsızlıklar ortadan kaldırılabilir.
Kadınlarda ise bu süreç daha uzundur ve kısırlığı anlamak için daha uzun tetkikler gerekir. Rahim filmi görüntülemeden yumurtalık incelemelerine, hormon tahlillerinin yapılmasından adet düzeni üzerine incelemelere kadar çeşitli tetkikler yapılır.
KISIRLIK TESTİ
Erkeklerde kısırlık testi ve tetkikleri genelde 2 ile 5 günlük yapılan cinsel perhizin sonrasında erkek mastürbasyon sonrasında sperm örneği vererek laboratuvarda Dünya Sağlık Örgütünün kriterlerine uygun olarak değerlendirilmesi yapılmaktadır. Daha sonra verilen spermin sayıları, canlılık oranları, şekilleri ve hareketlilikleri incelenir.
Kısırlık tanısı konurken spermlerde herhangi bir iltihap durumunun olup olmadığı ya da tıbbi bir tedavinin gerekliliği olup olmadığı araştırılmalıdır. Normal olarak Dünya Sağlık Örgütünün kriterine uygun olarak yapılan sperm tahlilinde 20 milyon sperm olmalıdır. Ancak bu spermlerin en azından yarısının canlı olması, ya da ileriye doğru hareket etmiş olan sperm oranlarının ise bütün spermler de en azından %25 olmalı ve normal şekilli spermlerin sayılarının da en azından %14 oranın da olması gerekmektedir.
KISIRLIK TEDAVİSİ
Kısırlık tedavisi ile çiftin çocuk sahibi olabilmesi amaçlanır. Bu doğrultuda, gereken tahlillerinin yapılarak çocuk olmasını engelleyecek herhangi bir durumun mevcut olup olmadığının tespit edilmesi ve buna göre tedavi uygulanması sağlanır.
Genel olarak üç ana faktör üzerinde tahliller yapıldıktan sonra tedaviye başlanır.
Bunlar :
Birinci aşama, yumurtalıkların uyarılması veya spontan (kendiliğinden) sikluslarda yumurtanın gelişiminin takibi şeklinde olur. Üçüncü aşama, yumurtaların döllenmesini sağlama aşamasıdır.