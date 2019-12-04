Kadınlarda ve erkeklerde kısırlık belirtileri nelerdir? Kısırlığa (İnfertilite) sebep olan faktörler nelerdir?

Kısırlık, tüm toplumlarda çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin korkulu rüyasından birisidir. Tıptaki adı infertilite olan bu rahatsızlık, yine tıp literatüründe "Herhangi bir korunma olmaksızın, düzenli cinsel ilişkiye rağmen bir yıl içerisinde çocuk sahibi olunamaması" şeklinde tanımlanır. Kadın ve erkekte eşit oranlarda görülür. Sizler için özel olarak hazırladığımız haberimizden kısırlık belirtileri, tedavisi, nedenleri gibi birçok detaya ulaşabilir; kısırlık tedavisi hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

KISIRLIK (İNFERTİLİTE) NEDİR?

İnfertilite yani kısırlık, çiftlerin düzenli ilişkiye girmesine karşın; 1 yıl içerisinde gebelik olmaması şeklinde tanımlanır. Bu süre, iki yıla da çıkabilir. Üreme sistemiyle ilgili bir sağlık sorunudur. Her 100 çiftin 15-20'sinde kısırlık, yani infertilite görülür. Yaş ilerledikçe görülme sıklığı daha da artar.

KADINLARDA KISIRLIK NEDENLERİ

Kısırlık nedenleri, kadınlar ve erkeklerde farklılık gösterir. Kadınlarda kısırlık nedenleri şu şekildedir;

Yumurtlamada meydana gelen bozukluklar: Kadında en sık görülen kısırlık nedenidir.

Tüplerin hasarlı olması: Tüplerin kısmen veya tamamen tıkalı olması sperm ile yumurtanın buluşmasını engelleyerek döllenme ve gebeliği olanaksızlaştırır.

Endometriozis: Endometriozis rahim içini döşeyen dokunun (Endometrium) rahim dışında gelişmesi olarak ifade edilir.

Rahime ait problemler: Rahim ağzındaki yapısal, enfeksiyona ait veya bu bölgedeki salgıyla (Mukus) ait bozukluklar kısırlık sebebi olabilir.

Alerjik nedenler: Alerjik nedenler kısırlık nedeni olabilmekle birlikte teşhisleri ve tedavileri zordur.

ERKEKLERDE KISIRLIK NEDENLERİ

Erkeklerde kısırlık nedenleri ise başlıca sperm üretimindeki aksaklıklar kaynaklıdır. Bunun yanı sıra, erkeklerdeki diğer nedenleri şu şekildedir;

Sperm üretiminde aksaklıklar: Sperm şekli, sayısı veya hareket kabiliyetindeki zayıflıktan kaynaklanır.

Yapısal bozukluklar: Spermin üretim yeri olan testislerden dışarı çıkmasını engelleyen tam veya kısmi tıkanıklıklar kısırlık nedeni olabilir.

Çevresel faktörler: Aşırı sıcakta çalışmak, sürekli oturmak, kimyasal maddeler solumak, kısırlık sebeplerinden bir kaçıdır. Normal yaşamınızdaki faaliyetlerin birçoğu fazla olmasa da kısırlığa neden olabilir, örneğin işinizin stresli olması dahi kısırlığa sebep olabilir. Çocuğu olmayan insanların ilkin yaşam tarzlarında değişiklik yapmaları gerekir. Sigara içiliyorsa bırakılmalıdır. Alkolden uzak durulmalıdır. Sürekli oturulmamalı, sıcakta çalışmamalı ve düzenli ve dengeli beslenilmelidir.

KADINLARDA VE ERKEKLERDE KISIRLIK BELİRTİLERİ

Kısırlık, kimi kadında hiç belirti vermemesine karşın; çoğu kadında ise belirtileri ile anlaşılabilir. Erkeklerde kısırlık belirtileri ise, kadınlara oranla daha az sayıdadır. Kadınlarda ve erkeklerde kısırlık belirtileri başlıca şöyle sıralanabilir;

Adet düzensizlikleri ya da hiç adet olamama

Adet dönemlerinde şiddetli ağrı ve sancıları görülmesi bunun yanında yoğun ve fazla kanama olması

Hamile olunmaması halinde memelerden süt gelmesi

Aşırı kilo ve hormon bozukluğuna da bağlı olabilecek aşırı tüylenme ve akne problemi

Erkeklerde sertleşme ve boşalma ile ilgili sorunlar

Testislerde ağrı şişlik ya da şişme

Erkeklerde çok az meni olması

Genç çiftlerin 2 yıl korunmamalarına rağmen gebelik görülmemesi

35 yaş üstü çiftlerin korunmamalarına rağmen 1 yıl içinde gebelik görülmemesi

ERKEKLERDE VE KADINLARDA KISIRLIK NASIL ANLAŞILIR?

Kısırlık nasıl anlaşılır sorusunun cevabı, yukarıda sıralanan belirtilerin sizde olup olmadığını fark etmekten geçmektedir. Eğer, bu belirtilerden bir veya birkaçının sizde olduğunu düşünüyorsanız, en yakın sağlık kurumuna giderek gerekli tetkikleri yaptırmalısınız. Doktorlar, erkeklerde kısırlık sebeplerini incelemek daha kolay olduğu için genellikle ilk olarak anne adayı değil baba adayı için belli prosedürleri takip ederler.

Erkeklerde yapılan incelemelerde ilk olarak meni miktarı miktarına bakılır. Hemen ardından menideki sperm adedi, sperm hareketliliği ve sperm şekli gibi konularda değerlendirmeler yapılır. Bunun akabinde, meni ile ilgili bir sorun görüldüğünde, fiziksel olarak testis muayenesi yapılabilir ve böylece varikosel gibi kısırlık yapıcı rahatsızlıklar ortadan kaldırılabilir.

Kadınlarda ise bu süreç daha uzundur ve kısırlığı anlamak için daha uzun tetkikler gerekir. Rahim filmi görüntülemeden yumurtalık incelemelerine, hormon tahlillerinin yapılmasından adet düzeni üzerine incelemelere kadar çeşitli tetkikler yapılır.

KISIRLIK TESTİ

Erkeklerde kısırlık testi ve tetkikleri genelde 2 ile 5 günlük yapılan cinsel perhizin sonrasında erkek mastürbasyon sonrasında sperm örneği vererek laboratuvarda Dünya Sağlık Örgütünün kriterlerine uygun olarak değerlendirilmesi yapılmaktadır. Daha sonra verilen spermin sayıları, canlılık oranları, şekilleri ve hareketlilikleri incelenir.

Kısırlık tanısı konurken spermlerde herhangi bir iltihap durumunun olup olmadığı ya da tıbbi bir tedavinin gerekliliği olup olmadığı araştırılmalıdır. Normal olarak Dünya Sağlık Örgütünün kriterine uygun olarak yapılan sperm tahlilinde 20 milyon sperm olmalıdır. Ancak bu spermlerin en azından yarısının canlı olması, ya da ileriye doğru hareket etmiş olan sperm oranlarının ise bütün spermler de en azından %25 olmalı ve normal şekilli spermlerin sayılarının da en azından %14 oranın da olması gerekmektedir.

KISIRLIK TEDAVİSİ

Kısırlık tedavisi ile çiftin çocuk sahibi olabilmesi amaçlanır. Bu doğrultuda, gereken tahlillerinin yapılarak çocuk olmasını engelleyecek herhangi bir durumun mevcut olup olmadığının tespit edilmesi ve buna göre tedavi uygulanması sağlanır.

Genel olarak üç ana faktör üzerinde tahliller yapıldıktan sonra tedaviye başlanır.

Bunlar :

Yumurta ve yumurtlama varlığı: Genel olarak adetleri düzenli olan kadınların yumurtlamalarının var olduğu düşünülür. Sperm sayı ve şekillerinin hamilelik oluşturmaya yeterli sayı ve yapıda olması. Yumurta ve spermi birleşmesini sağlayacak yollarda herhangi bir bozukluk ve tıkanıklık olmaması. Üremeye yardımcı tedavilerde tedavi süreci temel olarak dört aşamada gerçekleşir.

Birinci aşama, yumurtalıkların uyarılması veya spontan (kendiliğinden) sikluslarda yumurtanın gelişiminin takibi şeklinde olur. Üçüncü aşama, yumurtaların döllenmesini sağlama aşamasıdır.