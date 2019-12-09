Adet düzensizliği neden olur, nasıl geçer? Tedavi yöntemleri ve bitkisel çözüm

Endometrium, rahmin iç yüzeyini oluşturan tabakaya verilen isimdir. Bu tabaka kan damarları açısından zengin bir dokuya sahiptir. Endometirumun yenilenmek için dökülmesi esnasında bir miktar kanama gerçekleşir. Bu kanamaya halk arasında regl veya adet, tıp literatüründe ise menstrüasyon adı verilir. Normal şartlar altında adet döngüsü 21 ila 35 gün arasında düzenli olarak gerçekleşir. Bu sürenin altında veya üstünde gerçekleşen kanamalar, adet düzensizliği olarak tanımlanır.

Adet düzensizliği hormonal sebeplerden, kullanılan ilaçlardan, enfeksiyon gibi durumlardan, yumurtlamaya bağlı sorunlardan kaynaklanabilir. Tedavi edilmesi için düzensizliğe yol açan faktörün ortaya çıkarılması, doğru tanı ile problemin tespit edildikten sonra uygun tedavi yönteminin uygulanması gerekir.

ADET DÜZENSİZLİĞİ NEDEN OLUR?

Adet kanamalarının başladığı ergenlik dönemindeki ilk birkaç yıl boyunca yaşanan düzensizlikler normal karşılanır. Zira adet görmeye sebep olan hormonların düzenli bir şekilde salgılanabilmesi ve normal bir düzene girmesi için bir süre beklenmesi gerekir. Aynı şekilde adetin son bulmasına yakın son birkaç yıllık menopoz öncesi dönemde de adet kanamasının normalden erken ya da geç olması beklenir. Fakat bunun dışındaki dönemlerde yaşanan gecikmeler için doktor kontrolü gerekir. Oldukça geniş bir yelpazede değerlendirilen ve kişiden kişiye farklılık gösteren adet düzensizliği nedenlerini aşağıdaki gibi listelemek mümkündür:

Hormonal değişimler

Yoğun olarak sigara ve alkol kullanımı

Dış gebelik

Yumurtalık ve rahim kanserleri

Depresyon gibi psikolojik problemler

Aşırı derecede strese maruz kalmak

Diyabet ve benzeri hastalıklar

Düzenli olarak kullanılan ilaçların yan etkileri

Yumurta rezervinde yumurta bulunmaması

Rahim duvarının normalden fazla büyüme göstermesi

Hızlı kilo alıp verme

Ani iklim ve çevre değişiklikleri

Doğum kontrol ve ertesi gün hapı kullanımı

Ağır egzersizler

Pelvik iltihaplanması

Çikolata kisti

ADET DÜZENSİZLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Adet kanaması, normal şartlar arasında 2 ila 7 gün arasında sürer. Bir adet kanamasının başlangıcından, sonraki adet kanamasının başlangıcına kadar geçen sürenin ise 21 ila 35 gün arasında olması beklenir. Bunun dışındaki periyotlarda gerçekleşen kanamalar, düzensiz olarak değerlendirilir. Normal kabul edilmeyen ve tedavi edilerek düzeltilmesi gereken adet düzensizliğinin başlıca belirtileri şu şekildedir:

Sıklıkla adet görmek ya da uzun bir süre boyunca hiç adet görmemek

Kansızlık

Baş dönmesi

Yorgunluk

Sebebi saptanamayan şekilde sürekli olarak yorgun hissetmek

Mide bulantısı ve kusma

Şiddetli kanama

Adet kanamasının 2 günden az, 7 günden fazla sürmesi

Adet düzensizliği nasıl anlaşılır sorusu, yukarıdaki belirtiler ile cevap bulur. Söz konusu belirtiler dolayısıyla adet gecikmesi yaşanması halinde mutlaka uzman doktor görüşü alınmalı, sorunun kaynağı tespit edilerek uygun tedavi yöntemi uygulanmalıdır.

ADET DÜZENSİZLİĞİ NASIL GEÇER?

Adet düzensizliği için ne yapılmalı sorusuna yanıt aramadan önce düzensiz kanamaya sebep olan faktör ortaya çıkarılmalıdır. Söz konusu faktöre yönelik sorunlar giderildiği takdirde vücudun hormonal düzeni normale dönecek, buna bağlı olarak da adet düzensizliği ortadan kalkacaktır.

Adet düzensizliği tedavisinde süreç, bütünsel bir yaklaşım ile yürütülür. Zira adet düzensizliği tek başına bir hastalık değil, çeşitli hastalıkların, durumların ve semptomların bir belirtisidir. Bu sebepten ötürü adet düzensizliği tedavisinde, düzensizliğe yol açan durumun ortadan kaldırılması esastır.

Adet düzensizliği bitkisel çözüm

Adet düzensizliği, doktor bilgisi ve önerisi dahilinde aktarlardan temin edilmesi mümkün olan birtakım bitkiler ile tedavi edilebilir. Adet düzensizliği yaşayan kadınlar, bu bitkilerin direkt olarak kendilerini tüketebileceği gibi hazırladıkları karışımları da tüketebilirler. Adet düzensizliğine iyi gelen bitkiler şu şekildedir:

Mine çiçeği: Mine çiçeğinin suyu, adet kanamasının çok fazla olması halinde tüketilmesi önerilen bir doğal kaynaktır. Kuşkonmaz: Vücutta gereğinden fazla su birikmesini önler, içeriğinde yer alan maddeler dolayısıyla vücuttaki fazla suyun dışarı atılmasını sağlar. Ahududu: Akıntı ve adet kanaması düzensizliği gibi problemlere iyi gelir. Ballıbaba otu: Ballıbaba otundan ezilerek elde edilen suyu da akıntı ve düzensizlik problemine iyi gelir. Adaçayı: Düzensizliğin yanı sıra şiddetli bir şekilde yaşanan adet sancılarının geçmesine de yardımcı olur.