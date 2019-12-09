Lösemi belirtileri nelerdir? Lösemi olduğunu nasıl anlarsın?

Lösemi yani kan kanseri yoğun olarak araştırılan konular arasında yerini alıyor. Oldukça tehlikeli ve ciddi bir hastalık olan kan kanserinin belirtileri kısa zaman içerisinde ortaya çıktığından belirtiler bariz olduğunda mutlaka doktora gidilmeli ve tedavi süreci başlamalıdır. İlk olarak kemik iliğini sonrasında ise vücudun bütün organlarını etkileyen bu durum ilerlerse kötü huylu kansere dönüşür ve ölümcül olma riski vardır. Peki; lösemi nedir, belirtileri nelerdir? Lösemi neden olur, tedavisi nasıl yapılır?

LÖSEMİ NEDİR?

Kan kanseri olarak bilinen lösemi; kemik iliğinden kaynağını alır ve kan üreten kök hücre olarak bilinmektedir. Bu hücreler çeşitli sebeplerden ötürü bir araya gelir ve kontrolsüz olarak çoğalırsa lösemi başlangıcı kabul edilir. Önce kemik iliğini sonrasında ise bütün organları ele geçiren lösemi hastalığı oldukça ciddi bir rahatsızlıktır ve mutlaka tedavi edilmesi gerekmektedir. Burada öncelikli olan her hastalıkta olduğu gibi bağışıklık sistemini güçlü tutmak ve psikolojik olarak moralin yüksek olmasıdır. Tedavi edilmeyen lösemi kötü huylu kansere dönüşür ve ölümcül olabilir.

LÖSEMİ ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Akut Lösemi: Çocuklarda en çok görülen kanser türüdür. Çok hızlı ilerler ancak her yaşta da görülebilir. Kendini kısa sürede ve hızlı bir şekilde belli eder. Buradaki en büyük belirti olarak kabul edilecek durum ise kansızlıktır. Hasta kişiler bu durumu çok çabuk fark eder ve bu durum vücuttaki diğer organlara yayıldığından herhangi bir zamanda ya da organda rahatsızlık meydana gelirse dikkate alınmalıdır.

Kronik Lösemi: Akut lösemiye oranla daha yavaş bir ilerlemeye sahiptir. Tedavi olarak ise kronik lösemi akut lösemiye göre daha iyi sonuç vermektedir.

Lenfositik Lösemi: Vücudu enfeksiyonlara karşı korumasına rağmen görevlerini yerine getiremeyen lösemi hücrelerinin artması ile ortaya çıkmaktadır. Hastalığa özel bir yöntem ile tespit edilir. Bu hastalık günümüzde çok kolay şekilde tedavi edilebilmektedir.

LÖSEMİ NEDENLERİ NELERDİR?

Kesin olarak bilinen bir sebebi yoktur. Ancak bazı durumların kan kanserine yani lösemiye etki ettiği düşünülür. Bunlardan bazıları;

1.Virüsler

2.Kemoterapi ilaçlarının bazıları

3.Yüksek derecede radyasyon

4.Kimyasallara maruz kalma

5.Genetik hastalıklar

6.Çürümüş gıdalar, hava kirliliği

LÖSEMİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

1.Solukluk

2.Çabuk yorulma

3.Halsizlik

4.Nefes darlığı

5.İştahsızlık, gece terlemesi

6.Kemik ağrıları

7.Burun, diş etleri, deride kanama, morarma

8.Ateş veya enfeksiyonlar

Bunların dışında her rahatsızlığa büyük etki edecek olan bağışıklık sisteminin zayıflaması da büyük etki gösterir. Aynı zamanda burun, diş etleri ya da deride beklenilmeyen morarmalar kanamalar veya kırmızı döküntüler de belirtiler arasında yerini alır.

ÇOCUKLARDA LÖSEMİ BELİRTİLERİ

Çocuklar arasında en çok görülen kanser türlerinden bir tanesidir. Özellikle 2 ile 5, 5 ile 10 yaş aralığında daha sık görülür. Çocuklardaki lösemi belirtileri de yetişkinlerinki ile benzerlik taşımaktadır.

LÖSEMİ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Lösemi zor ve inatçı bir hastalıktır. Kolay olarak iyileşen ya da basit bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Tam teşekküllü hastanelerde hematoloji doktorları tarafından tedavi edilmektedir. Onkoloji merkezleri lösemi tedavisi için uygun alanlardır.

Son yıllarda birçok keşif ile lösemi tedavi edilebilen bir hastalık olup başarı oranı artsa da yine de tehlikeli ve ölümcül olma durumu vardır. Bir disiplin içerisinde tedavi yöntemi uygulanır. Kemik iliği nakilleri burada güçlü bir konumdadır.

Lösemi tedavisi için ilk akla gelen yöntem kemoterapidir. Burada ilacın dozu, tipi ve uygulama yöntemi kan kanserinin tipine göre farklılık göstermektedir. 24 ay süren bir tedavi süreci olmasına rağmen bu durum uzun da olabilir kısa da olabilir. Kemik iliği nakli de akla gelen diğer bir yöntemdir.