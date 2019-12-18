Yemek borusu kanseri belirtileri nelerdir? Neden olur, tedavisi nasıl yapılır?

Yemek borusu kanseri, her yaştan insanda görülebilecek ve doğru tedavi edilememesi takdirde ölümcül sonuçlar doğurabilecek bir hastalıktır. Bir hastalığa kalıtsal (veya genetik) yatkınlık, bir kişinin belirli bir hastalıkla ilişkili bir gen veya genlere sahip olması, ancak çevresel veya immünolojik olanlar gibi başka faktörler bulunmadıkça hastalığın gelişmemesidir. Peki, Yemek borusu kanseri belirtileri nelerdir? Yemek borusu kanseri nasıl oluşur, tedavisi var mıdır? İşte detaylar…

YEMEK BORUSU KANSERİ NEDİR?

Yemek borusu boğazdan mideye kadar uzanan uzun, kaslı bir tüptür. Yemek borusu, yiyeceği tüpten aşağıya ve mideye taşımak için büzüşen birçok kas katmanından oluşur. Özofagus sfinkteri adı verilen özel bir kas, gıda ve sıvıların yemek borusundan mideye geçmesine izin vermek için açılan bir kapak işlevi görür.

Yemek borusu kanseri, özofagus dokusunda anormal hücreler kontrolden çıktığında ortaya çıkar. Sonunda hücreler, tümör adı verilen bir kütle oluşturur. İki ana yemek borusu kanseri türü vardır:

Skuamöz hücreli karsinom, özofagusu tutan hücrelerde (skuamöz hücreler olarak adlandırılır) başlar. Bu kanser genellikle yemek borusunun üst ve orta kısmını etkiler.

Adenokarsinom, yutmaya yardımcı olan mukus üreten dokuda gelişir. Genelde yemek borusunun alt kısmında görülür.

ABD'de skuamöz hücreli karsinom oranları düşmekte, adenokarsinom oranları artmaktadır.

Yemek borusu kanseri ne kadar yaygındır?

Yemek borusu kanseri yaygın değildir, ancak dünyadaki en yaygın 10 kanser arasında yer almaktadır. Bu tür kanserlerin yeni vakalarının sayısı, ABD'deki 100.000 kişi başına yaklaşık 4.2'dir. Yeni vakaların sayısının, 15.850 kişide tahmin edilen ölüm sayısı ile 2018'de 17.290 olduğu tahmin edilmektedir.

Bu tür kanser teşhisi konan insanlar için beş yıllık sağkalım oranı, 2008-2014 için% 19.2 idi. Tahminlere göre, ABD'de 2015 yılında yemek borusu kanseri olan yaklaşık 47.284 kişi vardı.

Yemek borusu kanseri yaşam süresi

Bu hastalığa yakalanan kişiler tarafından internet üzerinden yemek borusu kanseri ne kadar yaşar sorusu yoğun olarak araştırılsa da buna cevap vermek imkansızdır. Kişinin bu hastalığın hangi evresinde olduğu tedavi sürecindeki etkisi ciddi oranda fazla olduğu bilinmektedir. Ancak yemek kanseri hastalığına sahip kişilere veya herhangi bir hastalık sürecinde kişilere bir yaşam süresi verilemez.

YEMEK BORUSU KANSERİ NEDENLERİ

Yemek borusu kanserinin kesin nedeni bilinmemektedir, ancak hastalık için birkaç risk faktörü vardır. Yemek borusu kanseri için risk faktörleri şunları içerir:

Yaşlılık yaşı: Yemek borusu kanseri, 60 yaşından büyük insanlarda 60 yaş ve üzerindeki yaşlardan daha sık görülür.

Erkek cinsiyeti: Erkeklerin hastalığı geliştirme olasılığı kadınlardan üç kat daha fazladır.

Etnik köken: Yassı hücreli Yemek borusu kanseri Afrika kökenli Amerikalılar ve Asyalılarda daha sık görülür. Adenokarsinom beyazlarda daha sık görülür.

Tütün kullanımı: Bu, sigara içmeyi ve dumansız tütün kullanımını içerir.

Alkol kullanımı: Kronik ve / veya ağır alkol kullanımı, yemek borusu kanseri riskini artırır.

Barrett'ın yemek borusu ve kronik asit reflü: Barrett'in yemek borusu, kronik tedavi edilmemiş asit geri akışından kaynaklanan yemek borusunun alt ucundaki hücrelerde meydana gelen değişikliktir. Barrett'in yemek borusu olmasa bile, uzun süreli mide ekşimesi olan kişilerde yemek borusu kanseri riski daha yüksektir.

İnsan papilloma virüsü (HPV): Yüksek Yemek borusu kanseri insidansı (Asya ve Güney Afrika gibi) dünyanın bazı bölgelerinde, HPV ile enfeksiyon özofagus skuamöz hücre kanseri gelişimi için yüksek risk taşır. HPV, ses tellerinde ve ağzında ve ellerde, ayaklarda ve cinsiyet organlarında doku değişikliklerine neden olan yaygın bir virüstür.

Diğer bozukluklar: Diğer durumlar yemek borusu kanseri ile ilişkilendirilmiştir. Bunlar arasında, yutma zorluğuna neden olan nadir bir hastalık olan aklalazma ve aşırı avuçta, aşırı avuç içi cildinin ellerin ve ayak tabanlarının üzerinde büyüdüğü nadir görülen bir hastalıktır.

Bazı kimyasal maddelere mesleki maruz kalma: Uzun süre kuru temizleme solventlerine maruz kalan kişiler özefagus kanseri için daha yüksek risk altındadır.

Kanser öyküsü: Boyun veya baş kanseri olan kişilerde yemek borusu kanseri riski daha fazladır.

YEMEK BORUSU KANSERİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Yemek borusu kanseri ilk belirtileri erken evrelerinde belirgin bir şekilde kendini göstermeyebilir. İnsanların ilk fark ettiği belirti yutma zorluğudur. Tümör büyüdükçe, yemek borusunun açılmasını daraltıp yutmayı zorlaştırır ve / veya ağrılı hale getirir. Yemek borusu kanserinin diğer belirtileri arasında şunlar olabilir:

Boğazda veya sırtta, göğüs kemiğinin arkasında veya omuz bıçakları arasında ağrı

Kusma veya kan tükürme

Mide ekşimesi

Ses kısıklığı veya kronik öksürük

İstenmeyen kilo kaybı

Yemek borusu kanserinin altında yatan kesin nedeni tam olarak anlaşılamamıştır. Birçok kansere, kansere neden olan hücrelerde DNA (deoksiribonükleik asit; genler) zararı neden olur. Bununla birlikte, normal hücrelerin kanserli hale gelmesinin kesin nedeni bilinmemektedir. Büyük olasılıkla, genetik ve çevresel olanlar da dahil olmak üzere birçok faktör, bazı insanlarda yemek borusu kanserinin gelişiminde rol oynamaktadır. Mevcut araştırmalar, vücudun genetik kodunun taşıyıcısı olan DNA'nın anormalliklerinin, hücresel malign dönüşümün temelini oluşturduğunu göstermektedir.

Ailesel yani genetik Yemek borusu kanseri oldukça nadirdir. Bir hastalığa kalıtsal (veya genetik) yatkınlık, bir kişinin belirli bir hastalıkla ilişkili bir gen veya genlere sahip olması, ancak çevresel veya immünolojik olanlar gibi başka faktörler bulunmadıkça hastalığın gelişmemesidir. Yemek borusu kanserinde genetik değişiklikler onkogenleri veya tümör baskılayıcı genleri etkileyebilir. Bu gen değişiklikleri yaşam boyunca kazanılır; miras alınmazlar. Sigara içmek gibi çevresel faktörlere maruz kalmaktan dolayı kazanılırlar veya bilinen hiçbir neden olmadan (kendiliğinden) rastgele ortaya çıkarlar. Bu gen değişiklikleri normalde hücre büyümesini ve bölünmesini düzenleyen sıradan genlerin değiştirilmiş veya eksik versiyonlarıdır. Değişmiş bir onkogen kontrol dışı büyümeyi (kanseri) destekler. Tümör baskılayıcı genler normalde hücrelerin büyümesini sınırlandırır veya durdurur. Tümör baskılayıcı genler değiştirildiğinde (mutasyona uğradı), hücreler çılgınca çoğalabilir (çoğalabilir) ve kansere neden olabilir. Normal gen bulunduğunda kanserin gelişmesini engelliyor görünmektedir.