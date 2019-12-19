Pıhtı atması nedir, belirtileri nelerdir? Pıhtı atması önlenebilir mi, sonuçları nelerdir?

Beyne pıhtı atması, kalıcı hasarlara yol açabilen oldukça önemli bir problemdir. Tıkanan damara ve kişiye göre değişkenlik gösteren bu problemin şiddeti, ne boyutta bir sonuç doğuracağının en net göstergesidir. Pıhtı atmasına neden olan pek çok faktörden ve bu faktörlere yönelik tedavi yöntemlerinden bahsetmek mümkündür. İşte pıhtı atması neden olur ve nasıl tedavi edilir soruları ile birlikte bu sorunun ortaya çıkabileceğini işaret eden belirtilerden bahsettik.

PIHTI ATMASININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Pıhtı atması belirtileri tıkanan damara göre değişiklikler gösterir. Pıhtı atmasında çok hafif hatta bazen gözden kaçabilen hafif derecede etkilenen hastaların yanı sıra ani ölümler de görülebilir. Pıhtı atmasının gözle görülür tablosunda;

Sıklıkla kol ve bacaklarda felçler,

Duyu bozuklukları,

Konuşma bozuklukları,

Görme kayıpları,

Bilinç etkilenmeleri görülmektedir.

PIHTI ATMASI ÖNLENEBİLİR Mİ?

Öncelikle hastalığın tanınması ile koruyucu tedaviler yapılarak beyin damarlarının pıhtı atması büyük ölçüde engellenebilmektedir. Fark edilebilirse pıhtı atmasının erken tanınması (ilk birkaç saat) ile tıbbi müdahaleler yapılarak beyin dokusunda çok ileri hasar oluşmadan pıhtı atması ve yaratabileceği etkileri geri döndürülebilmektedir.

Özellikle bacakların hareket ettirilmesi pıhtı oluşumunu önlemede büyük önem taşır. Vücudu sürekli işleyen bir mekanizma olarak düşünecek olursak hareket mekanizmanın düzenli çalışmasına yardımcı olur. Eğer uzun süre hareketsiz kalınırsa özellikle bacakların bükülü kaldığı uzun seyahatlerde pıhtı atma riskini artırmaktadır.

PIHTI ATMASININ SONUÇLARI

Pıhtı atmasının neden olduğu durumlar;

Felç

Konuşma bozuklukları

Görme bozuklukları,

Duyusal etkilenmeler

Algılama ve değerlendirme bozuklukları

BEYNE PIHTI ATMASI SONUCU FELÇ DÜZELİR Mİ?

Büyük damarların tıkanıklıklarında konuşamama, vücudun bir tarafını hareket ettiremeyecek kadar belirgin güçsüzlük veya bunların kombinasyonu ortaya çıkabilir. Felcin şiddeti değişken olmakla birlikte tedavi olasılığı ve önemi aynıdır. Beyin damarına gelen pıhtı; şah damarından, beyin damarlarının kendisinden veya kalpten köken alabilir. Ancak, pıhtının nereden kaynaklandığı inme tedavisi sırasında önemli değildir. Önemli olan, tıkanan beyin damarını açabilmektir.

İnme tedavisi mümkün olan en kısa sürede yapılmalıdır. Beyin damarı tıkandığında, beyin dokusunda hasar oluşmaya başlar. Bu hasar bekledikçe daha da genişler. Tıkanan damar büyük olduğunda ve süre uzadığında beyin hasarı artar. Bir an önce damarın açılması ise tüm bunları engelleyerek beyin dokusunda oluşan hasarın genişlemesinin önüne geçer. Beyin dokusunda inme nedeniyle oluşan hasarı, ne kadar kısıtlı tutabilirsek o derece erken ve hızlı düzelme sağlayabiliriz. İlk altı saat içinde müdahale edilen hastaların düzelme şansları çok daha yüksektir.

ALINABİLECEK ÖNLEMLER NELERDİR?

Hareket etmek

Yürüyüş yapmak

Saatte bir oturuş pozisyonu değiştirmek

Bacak egzersizleri yapmak

Bol su içmek (Kanı sulandırmanın en iyi ve en etkili yolu bol su içmektir.)

Varisi olanların mutlaka varis çorabı kullanmaları