En hassas organlarımızdan biri olan gözlerimizde yaşanan hipermetrop sorunu hemen hemen herkeste görülebilir. Kişiden kişiye belirtileri değişse de en belirgin özelliği gözlerdeki yanma hissi, bilgisayar kullanmak, çizim yapmak gibi uzun süren yakın mesafe işleri yaparken göz ağrısı ya da baş ağrısıdır. Hipermetrop dereceleri ise değişebilir. Gözdeki bu kusurun belirtilerini yaşayanlar doktora gidip kontrol yaptırmalıdır. Yetişkinler, kendilerinde ortaya çıkan belirtilerin çok çabuk farkına varabilirken, çocuklarda fark edilmesi zaman alabiliyor. Peki Hipermetrop nedir, belirtileri nelerdir? Tedavisi nasıl yapılır? Derecesi düşer mi?

HİPERMETROP NEDİR?

Gözleri kısarak bakma veya gözde ağrı ya da yanma hissediyorsanız Hipermetrop olabilirsiniz. Hipermetrop kısaca, göze gelen ışınların (retinanın) arkasında odaklanması sonucu meydana gelen bir göz kusurudur. Hipermetroplar uzağı görebilirken, yakındaki nesneleri göremezler.

HİPERMETROP NEDEN OLUR?

Hipermetrop kornea tabakasının fazla düzleşmesi söz konusudur. Ayrıca gözün şekli bu kez ön ve arka yüzeylerinden basık hale gelerek daralır. Ailesinde hipermetrop hastası olan kişilerde bu durumun oluşması daha olasıdır.

HİPERMETROP TESTLERİ NEDİR?

Uzman göz doktoru tarafından yapılan hipermetrop testlerine göre gözdeki kusurun derecesi belli olur. Üç kategoride inceleyebiliriz. Hipermetrop her iki gözle de görme zorluğuna neden olabilir. Bu hastalığa sahip olan kişilerde derinlik algısı zorluğu ortaya çıkabilir.

Düşük Hipermetrop: Kırılma hatası +2.00 diyoptriden (D) düşük veya eşittir. Ilımlı Hipermetrop: Kırılma hatası +2.00 D'den +5.00 D'ye kadar Yüksek Hipermetrop: Kırılma hatası +5,00 D'den büyük

HİPERMETROP BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hipermetropun başlıca belirtisi yakını görememedir. Sıklıkla karşılaşılan hipermetrop belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

Gözde yanma, kuruluk ve ağrı hissi

Yakın nesneleri görememe

Gözde kızarıklık

Yazarken, okurken gözlerde bulanıklık

Çizim yaparken, bilgisayar başındayken gözlerde ağrı hissi

HİPERMETROP BAŞ AĞRISI YAPAR MI?

Hipermetrop gözleri bozabilir. Eğer bu rahatsızlık tedavi edilmezse baş ağrısı yapabilir. Gözün arkasındaki ağır bir baskı, şakaklardaki zonklama ya da başınızda hissedilen sürekli ve hafif bir vurma hissi, neredeyse herhangi bir nedenle baş ağrısı yaşatabilir.

HİPERMETROP TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜ?

Tedavi edilmemesi durumunda göz tembelliğine neden olur. Özellikle doğuştan ağır hipermetropa sahip olan kişiler hiçbir zaman net bir görüş elde edemezler. Bazı durumlarda doğuştan gelen ileri dereceli hipermetrop tek bir gözde meydana gelir ve tüm ağırlık diğer gözde yoğunlaşır. Bu tip durumlarda ileri dereceli hipermetrop bulunan göz zamanla tembelleşir ve hatta gözde şaşılık söz konusu olabilir.

HİPERMETROP BEBEKLERDE NASIL GÖRÜLÜR?

Yeni doğan bebeklerde ilerleyen sürelerde hipermetrop belirtisi yaşanırsa mutlaka uzman doktora götürülmelidir. Çocuklar dünyaya geldiğinden yaklaşık 2 numara civarında doğuyorlar. Tabii ki bunun daha fazla olma riski de bulunmaktadır. Bunun için ailenin bebeklerini 3'üncü ayına kadar göz muayenesi yaptırması gerekiyor.