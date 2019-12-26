Sedef hastalığı belirtileri nelerdir? Sedef hastalığı tedavisi nasıl yapılır?

Deri lezyonlarında görülen kepeklenme olarak bilinen sedef hastalığı hemen hemen her yaşta görülebilmektedir. Genel olarak; el bileği, parmaklar, ayak bileği ve boyunda görülebilen bu durum kronik olarak seyreder ve kesin çözüm olarak tedavisi yoktur. Deri lezyonlarının durumuna göre farklı şekilleri bulunur ve egzama ile karıştırılabilir. Zaman zaman stres, yiyeceklerin alerjisi, bakteriler ve virüsler gibi durumlar sebebi ile alevlenmeye sebebiyet veren sedef hastalığı belirtileri nelerdir? Sedef hastalığına ne iyi gelir?

SEDEF HASTALIĞI NEDİR?

Psoriasis olarak bilinen sedef hastalığı stres kökenli deride kepeklenmeye neden olan cilt hastalığıdır. Kronik seyreder ve tedavisi yoktur, sadece etkileri azaltılabilir. Genel olarak genetik faktörlü olsa da stres ve çevresel faktörler de oldukça etkilidir. Bağışıklık sistemini doğrudan etkiler ve derideki zararlı hücrelerin çoğalmasına neden olur. Vücudun kendi dokularına karşı geliştirdiği bir hastalık olan sedef hastalığı her yaşta görülebilir.

SEDEF HASTALIĞI BELİRTİLERİ

1.Deride kepeklenme

2.Stres

3.Alkol

4.Virüsler

5.Bakteriyel enfeksiyonlar

6.Deride kaşıntı

SEDEF HASTALIĞI TANISI NASIL KONUR?

Derideki kaşıntılı döküntülerin görünümü sedef hastalığını ele verir. Ailede bu durum varsa genetik olarak geçmesi de muhtemeldir.

SEDEF HASTALIĞI TEDAVİSİ

Tam ve kesin olarak tedavisi yoktur. Hastalığın tetiklenmemesini ve daha az seyretmesini sağlar. Kronik olarak seyrettiğinden hastanın tedavi ile uyum içinde olması gerekmektedir. Yaşam kalitesi bozulmadan tedavi olunmalıdır.

Sedef hastalığı için belli başlı ilaçlar ve kremler bulunmaktadır. Vücudun belli bölgelerine uygun deri kremleri sürülmektedir. Burada kortizon içeren kremler ön plana çıkar çünkü derininin nemli tutulması gerekmektedir. Kimi vakalarda sedef şiddetli seyrederken kimilerinde ataklar daha az sıklıkta görülür ve daha az şiddetlidir.

Şiddetli sedef rahatsızlığında fototerapi yönteminin dışında sistemik ilaçlar da kullanılmaktadır. Burada da önemli olan yine derinin yumuşak ve nemli tutulmasıdır.

SEDEF HASTALIĞINI NELER TETİKLER?

1.Bademcik iltihabı

2.İdrar yolu iltihabı

3.Sıyrık ve çizikler

4.Stres

5.Diş çürüğü

6.Derinin kaşıntı yoluyla zedelenmesi

SEDEF HASTALIĞI BULAŞICI MIDIR?

Sedef hastalığı bulaşıcı değildir. Hastanın kendisinde bir bölgeden başka bölgeye ya da diğer kişilere bulaşma özelliği yoktur.