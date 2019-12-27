Regl dönemi geciken kadınlar yaptıkları hamilelik testinin negatif çıkmasının nedenlerini internet üzerinden araştırıyor. Hamilelik testleri günümüzde oldukça gelişerek büyük yol kat etti. Geçmişte, kadınların doktora gitmeden hamile olup olmadıklarını bilmenin güvenilir bir yöntemi yoktu. 1976 yılında evde yapılan ilk hamilelik testi icat edilene kadar kadınların beklediklerini doğrulayabilmeleri mümkün değildi. Şimdilerde ise adet dönemleri geciken kadınlar internet üzerinden Hamilelik testi negatif çıktı ama adet olmadım, ne anlama gelir? Sorusuna yanıt arıyor. Hamilelik testi negatif çıktı ama adet olmadım, ne anlama gelir? İşte detaylar…

15 GÜNDE ADET GÖRME NEDENLERİ

Regl periyodunda eksik bir dönemin genel olarak hamilelik anlamına geldiği düşünülür. Ancak bazen adetiniz başka nedenlerle geç kalır. Başlangıç olarak, adet döngüsü uzunluğunuz döngüler arasında değişebilir ve aslında döngülerin% 46'sı yedi gün veya daha fazla değişebilir. Adet döneminiz çok geç olabilir veya aşağıdaki nedenlerden dolayı döneminizi atlayabilirsiniz:

hastalık

seyahat

kötü uyku

çok yüksek stres

Ayrıca, bebek sahibi olduktan ve emzirdikten sonra düzensiz dönemler yaşayabilirsiniz. Yakın zamanda doğum yaptıysanız ve emziriyorsanız, emzirmeyi bırakana kadar süreleriniz tekrar başlamayabilir - ancak bu hamile kalamayacağınız anlamına gelmez, bu nedenle eğer plan!

Düzensiz veya eksik dönemlerin olmasının bir başka nedeni de menopoza girmenizdir. Ancak 45 yaşın üzerindeyseniz ve döneminizin geç olduğunu fark ettiyseniz bile, her ihtimale karşı hamilelik testi yapmak iyi bir fikirdir. Gebelik testi negatif çıktı ama hala adet olmadım şeklinde şikayeti olan bir kişinin aklına gelen nedenler arasında menopoz da gösterilebilmektedir.

Doğum kontrol hapları, dönemlerinizin düzenliliğini de etkileyebilir. Çünkü hormonal kontraseptifler onları alırken menstrüel sikluslarınızı gerçekten kontrol eder, böylece vücudunuzun 'yeniden kalibre edildiği' için ilk birkaç ay boyunca düzensiz olabilirsiniz.

Birçok kişi gün içerisinde "adetim 10 gün gecikti test negatif" şeklinde problemleri internet üzerinden araştırıyor. Adet döneminin gecikmesi ile idrarda gebelik testi negatif çıkıp hamile olan kişiler olabiliyor. Bu tip durumlara karşın hamilelik belirtilerini kendilerinde gören kişilerin sadece evde yapılan gebelik testine güvenmeyip hastanede Beta HCG baktırarak olması gereken sonuca ulaşabilirsiniz…

Aylar boyunca bir süreniz olmadıysa ve hamile değilseniz, bunun nedeni hormon seviyelerinizdeki bir dengesizlik, ilaçlardan kaynaklanan bir yan etki, aşırı egzersiz veya aşırı derecede aşırı veya düşük kilolu olabilir. Aylar boyunca süreniz olmadıysa, nedenini öğrenmek için doktorunuza danışın.

Ancak, kadınların hamile olduklarını bildiren teknolojik ilerlemelere rağmen, bir kadının adet döngüsü hakkında hala birçok gizem var.

Bir kadının gecikmiş veya kaçırılmış bir dönemi olabilir, ancak yine de negatif gebelik testi geçirebilir. Hamilelik testiniz negatif olsa bile, döneminizin geç olabileceğinin birkaç nedeni:

1. Düşük hormon seviyeleri

Adet günüm geçti test yaptım negatif çıktı şeklinde gün içerisinde birçok kadın konuyla ilgili araştırmalarını yaparken adet gecikmelerinin nedenleri arasında düşük hormon sevileri de bulunabilir. Hamile kalmaya çalışıyorsanız, iyi haberler var: Hala hamile olabilirsiniz. Bazen, hamilelik döneminde erken gebelik hormonu insan koryonik gonadotropin (hCG) düzeyleri, bir ev gebelik testinin tespit edeceği kadar yüksek değildir.

İdrarda gebelik testi negatif çıkıp hamile olan birçok kişi bulunmaktadır. Güvenilen Kaynak, evde hamilelik testlerinin, yaygın olarak bildirilen yüzde 99 doğruluk oranını elde etmek için sadece mililitre başına 25 mili-uluslararası birimin (mIU / mL) üzerindeki hCG seviyelerini tespit etmesi gerektiğini buldu. 1991 çalışmasının yazarları Güvenilir Kaynak, hamileliklerin yüzde 95'ini tespit etmek için bir testin 12.4 mIU / mL kadar düşük seviyeleri tespit etmesi gerektiğini hesapladı. Ancak tüm ev gebelik testleri bunu yapmaya yetecek kadar duyarlı değildi.

Bir kadının döngüsü büyük ölçüde değişebilir, bu nedenle döngünüzde daha sonra gebe kalırsanız, hormon seviyeleriniz kaçırdığınız süre boyunca yeterince yüksek olmayabilir.

Yumurtlama meydana geldiğinde 13 günlük bir fark olabilir, bu da sadece iki hafta olduğunuzda 4 haftalık hamile olduğunuzu düşünebilirsiniz. Hamilelik kanaması, son hormonal kontraseptif kullanımı veya emzirme, tarihlerinizi doğru bir şekilde bilmekle de etkileşime girebilir.

Kaçırılan bir dönemden sonra hamile olabileceğinizi, ancak hamilelik testinizde olumsuz bir sonuç aldığınızı düşünüyorsanız, birkaç gün bekleyin. Sonra tekrar test edin. Adet döneminizi kaçırmaya devam ederseniz, herhangi bir komplikasyonu ekarte etmek için doktorunuzla konuştuğunuzdan emin olun.

2. Dış gebelik

Nadirdir, ancak bazen ektopik bir gebelik hamilelik testinde negatif olarak ortaya çıkabilir. Bu yüzde 3'ten daha az bir sürede gerçekleşir Güvenilir Ektopik gebelik kaynağı.

Hamilelik testiniz negatifse ve aşağıdaki belirtilere sahipseniz tıbbi yardım alın:

karnınızda veya bir tarafta şiddetli ağrı

baş dönmesi veya sersemlik

kanama veya lekelenme

mide bulantısı ve kusma

3. Yaşam tarzı faktörleri

Birkaç dış faktör, adet döngünüze zarar verebilir. Stres, örneğin, sürenizi geciktirebilir. Yetersiz beslenme de bunu etkileyebilir. Çok fazla kafein içerseniz veya yeterince yemek yemiyorsanız, döngünüz dalgalanabilir.

Yoğun egzersiz veya işinizde gece vardiyasında çalışmak gibi ani yaşam tarzı değişiklikleri de döneminizin düzensiz olmasına neden olabilir.

4. Emzirme

Emzirme, döngünüzde bazı düzensizliklere neden olabilir. Bebeğiniz geldikten ve adet döneminiz döndükten sonra bile, döngünüz normale dönmesi biraz zaman alabilir.

Emzirme aydan aya da öngörülemez. Bebekler büyüdükçe, beslemeleri değişebilir. Örneğin, bebeğiniz bir büyüme hamlesinden geçerse ve aniden gece beslenmelerinin sıklığını arttırırsa, döngünüzü etkileyebilir.

5. Tıbbi durumlar

Polikistik over sendromu (PCOS) veya tiroid problemleri gibi tıbbi durumlar, kadınların yüksek derecede düzensiz döngülere ve kaçırılmış periyotlara neden olabilir. Bazı kadınlar çok hafif dönemlere sahip olabilir, bazıları çok ağır dönemlere sahip olabilir ve bazıları da dönemleri tamamen atlayabilir.

Kadınlar için menopoz genellikle 50 yaş civarında başlar. Bununla birlikte, bazı kadınlarda 40 yaşından önce erken başlayabilir. Herkes için farklıdır. 90 günden uzun süredir döneminizi kaçırdıysanız ve hamile değilseniz, altta yatan tıbbi durumlar için test yaptırmak hakkında doktorunuzla konuşun.

6. İlaçlar

Doğum kontrolü, döngünüzde düzensizliklere neden olabilir. Diğer ilaç türleri de kaçırılmış bir döneme neden olabilir. Örneğin, tansiyon ilaçları veya alerji ilaçları döngünüzü atabilir.

Diğer nedenler

"İdrar testi yaptım negatif çıktı ama hamileyim" şeklinde internet üzerinden konuyla ilgili araştırma yapan kadınlar için tüm detayları bu içeriğimizde derledik. Kaçırılan bir dönemden sonra negatif gebelik testi için birçok farklı neden olabilir. Polikistik over sendromu gibi tanı konmamış bir tıbbi durumla uğraşıyor olabilirsiniz veya aşırı stres gibi bir yaşam tarzı sorunu olabilir. Negatif bir test sonucu aldıktan sonra, başka bir teste başlamadan önce birkaç gün ila bir hafta beklemelisiniz. Negatif ikinci kez test ederseniz ve hala adet döneminiz geçmediyse, derhal doktorunuzu görmeyi planlayın.

GEBELİK TESTİ YANLIŞ ÇIKAR MI?

Gebelik testi silik çizgi olarak çıkan kişilerin mutlaka tekrar bir test yaptırması gerekmektedir. Gebelik testlerinin doğrulukları hiçbir zaman yüzde 100 değildir. Bu nedenle hastanelerde Beta HCG testini yaptırması gerekmektedir.