Ertesi gün hapı ne zamana kadar alınır, ne kadar etkili olur? Ertesi gün hapı ne kadar süre sonra alınır? İşte tüm bilgiler ve fiyatı

Ertesi gün hapı, cinsel ilişki sonrası kullanılan ve hamileliği b elli oranda engelleyen bir ilaçtır. Ertesi gün hapı ne zaman kullanılır ve ne kadar etkilidr sorular, bu konu ile ilgili en çok merak edilener arasında yer alıyor. Bu ilaç kesinlikle gebelikten ya da cinsel hastalıklardan korunma yöntemi olarak kabul edilemez. Ancak cinsel birliktelik sonrası hamilelik oranını kullanım süresine bağlı olarak yüzde yüze yakın düşürmek için korunmasız ilişki sonrası kadın tarafından ağızdan alınır. Haberimizde ertesi gün hapı ile ilgili merak edilen tüm soruların yanıtını bulabilirsiniz. Ertesi gün hapı, yüksek miktarda progesteron hormonu içerir. Ertesi gün hapları, korunmasız olarak girilen cinsel ilişki sonrasında, planlanmamış gebeliklerin oluşumunu engellemek için kadınlar tarafından oral yoldan kullanılan bir ilaçtır.

ERTESİ GÜN HAPI NEDİR? NASIL ETKİ EDER?

İlaç içeriğinde yer alan yüksek düzeyde progesteron hormonu, kadın yumurtasının erkek üreme hücresi sperm tarafından döllenme ihtimalini azaltır.

Döllenen yumurta varsa onunda rahime tutunmasını engeller.

Böylece gebelik oluşumunu engeller.

Doğum kontrol ilaçlarının aksine, ertesi gün hapı düzenli kullanım gerektirmez gebelik istenmeyen ilişki sonrasında bir ya da iki doz olarak kullanılır.

Bu yüzden bir doğum kontrol yöntemi olarak ALGILANMAMASI gereken ertesi gün hapı,

korunmasız cinsel ilişki, kondom yırtılması gibi beklenmedik durumlarda kullanılmalıdır.

ERTESİ GÜN HAPI NE KADAR ETKİLİDİR? NE ZAMAN ALINMALIDIR

Cinsel ilişki sonrasında gebeliği engelleme şansı, ilacın ne kadar erken kullanıldığıyla da bağlantılıdır.

İlişki sonrası 5. günde alındığında etki etmeyebilir.

Ertesi gün hapı nasıl kullanılır ve ne kadar etkilidir? Ertesi gün hapı ne kadar süre sonra alınır? (1)

HAMİLELİĞİ YÜZDE KAÇ ENGELLER?

Ertesi gün hapı, korunmasız ilişki sonrasındaki ilk 24 saatte alındığında, planlanmamış gebelik oluşumlarının yaklaşık olarak %98'ini engeller.

Cinsel yolla bulaşan hastalıkların bulaşmasını önleme konusunda ise hiçbir koruyucu etkisi yoktur.

Ertesi gün hapı nasıl kullanılır ve ne kadar etkilidir? Ertesi gün hapı ne kadar süre sonra alınır? (2)

ERTESİ GÜN HAPI NE KADAR, KAÇ TL? İŞTE ERTESİ GÜN HAPI FİYATI

Ertesi gün hapı fiyatı ortalama 80 - 90 TL arasındadır.

Ertesi gün haplarının yalnızca beklenmedik durumlarda gebeliği önlemek amacıyla kullanılması gerektiği unutulmamalıdır. Ertesi gün hapı nasıl kullanılır sorusunu yanıtlamadan önce ertesi gün hapı nedir bunu iyi anlamak gerekir. Ertesi gün hapı, eczanelerde reçetesiz olarak satılmaktadır.

Ertesi gün hapının, isminden dolayı cinsel ilişkiden sonraki gün kullanılması gerektiği sanılsa da gebelik ihtimali söz konusu olan ilişki sonrasında ne kadar çabuk alınırsa o kadar etkilidir. İlişki sonrası ilk 12 saat içinde alındığında olası gebeliği engelleme ihtimali %90 civarındayken, ikinci gün alındığında bu oran %75'e geriler. 5. günün sonunda ise etki etmeyeceği kabul edilir.

Acil korunma yöntemi olarak düşünülmesi gereken bu ilaçlar, gebeliği kesin olarak engellemediği için doğum kontrol yöntemi olarak kabul görmez. Ertesi gün hapı, doğum kontrol yöntemlerinden hiçbirinin uygulanmadığı durumlarda yalnızca cinsel ilişki sonrasında geçici olarak, âdet döngüsünün herhangi bir zamanında kullanılabilir.

Eczanelerde tablet hâlinde satılan ilaçların kullanım dozları markalar arasında farklılık gösterebilir. Bazı ilaçlar tek kullanım ile etki ederken bazılarının iki kez ya da iki doz kullanılması gerekebilir. Bu yüzden ilaç alındığında eczacıya danışılmalı ve ilaç prospektüsü mutlaka dikkatle okunmalıdır.

ertesi gün hapı, korunmasız olarak girilen cinsel ilişki sonrasında mümkün olan en kısa sürede oral yoldan alınmalıdır. Eczaneden alınan ilaç, prospektüsü dikkatlice okunduktan sonra, prospektüste belirtildiği dozda kullanılmalıdır. Bunun sebebi ilaç markaları arasında kullanım farklılıkları bulunmasıdır. Bazı ilaçlar ilişki sonrasında tek hap olarak kullanılırken, bazıları iki doz olarak kullanıldığında etkilidir.

Ertesi gün hapı nasıl kullanılır ve ne kadar etkilidir? Ertesi gün hapı ne kadar süre sonra alınır? (3)

ERTESİ GÜN HAPININ YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Gebeliği engellemek için yüksek dozda progesteron hormonu içeren ertesi gün hapı, doğum kontrol yöntemi gibi kullanıldığında pek çok yan etkiye yol açabilir.

Ayrıca tek kullanımda dahi âdet düzensizliği, bulantı ve kusma gibi semptomların görülmesine sebep olabilir. İlaç alındıktan sonra ilk 3 saatte kişinin kusması durumunda, ilacın koruyucu etkisi kalmayacağından ilaç tekrar kullanılmalıdır. İlaç kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan şikâyetlerin devam etmesi durumunda ise en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Ertesi gün hapı içeriğindeki yüksek miktardaki hormon ve hormon kullanımına bağlı olarak görülen yan etkilerden dolayı bir aylık zaman diliminde bir kereden fazla kullanılmamalıdır.

Aynı ay içinde birden fazla korunmasız ilişkiye girilmesi durumunda ya da uzun vadeli ertesi gün hapı kullanıma bağlı olarak kişinin hormonal düzeni alt üst olabilir. Vücutta yer alan tüm sistemlerin haberleşmesini ve bir uyum içinde çalışmasını sağlayan hormonlardaki düzensizlik pek çok sağlık problemine yol açabileceği gibi ilacın uzun süreli kullanımına bağlı olarak ertesi gün hapı zararları olarak bilinen, âdet düzeninin bozulmasına, kalp damar hastalıklarına ve kanser türlerinin oluşumuna da neden olabilir.

Bu yüzden ertesi gün hapı yalnızca gebelik riski bulunan ve korunmasız olarak girilen cinsel ilişkilerden sonra ve en fazla ayda yalnızca 1 kez kullanılmalıdır.

ERTESİ GÜN HAPI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Memelerde hassasiyet,

Baş ağrısı,

Baş dönmesi,

Hâlsizlik

Şişkinlik,

Ara kanama,

Lekelenme,

Karın ağrısı

Sağlıklı bir yaşam için ertesi gün hapı kullanımı en fazla ayda 1 doz olarak sınırlandırılmalıdır. Aktif cinsel hayata sahip kişilerin gebelik planlamaması durumunda, uzman hekim ile görüşerek doğum kontrol yöntemleri hakkında ayrıntılı bilgi alması ve kendisine en uygun yöntemin belirlenerek bu şekilde koruma sağlaması önerilir.