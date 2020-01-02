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Hamilelikte ayak şişmesi ne zaman başlar, nasıl geçer? Hamilelikte ayak şişmesi nasıl giderilir?

Düzenli adet takvimi olan kadınların adet düzensizlikleri görüldüğünde “Hamile miyim?” sorusu akıllara gelebilir. Eğer adet olunmadıysa hamilelik testi yapılabilir ancak sadece ve tek olarak yeterli bir sebep değildir. Kişi hamile ise vücudunda bir takım değişiklikler meydana gelmektedir. Bunlardan bir tanesi de hamilelikte el ve ayak şişmesidir. Hamile olan kadınları yüzde 75’inde görülen ödem çok ayakta kalınması halinde de ortaya çıkmaktadır. Sadece şişme değil aynı zamanda; el ve ayak uyuşması, kaşıntı gibi belirtiler de ortaya çıkmaktadır. Hamilelik kadınların vücudunun tüm dengesini değiştirdiğinden ve bütün yükün ayaklara binmesinden dolayı organlarda en büyük zorluk da ayaklarda görülmektedir. Peki; hamilelikte ayak şişmesi nasıl giderilir?

Giriş Tarihi: 2.1.2020 15:12 Güncelleme Tarihi: 2.1.2020 15:12
Hamilelikte ayak şişmesi ne zaman başlar, nasıl geçer? Hamilelikte ayak şişmesi nasıl giderilir?

Hamilelik bütün vücudun dengesini değiştirmektedir. Bütün organları etkilediği gibi en çok etkilenenlerden bir tanesi de doğal olarak hormonlardır. En çok ortaya çıkan belirtilerden bir tanesi de hamilelikte el ve ayak şişmesidir. Vücutta artan sıvı miktarı sebebi ile dokularda bir şişlik yani ödem oluşur. Bu durum hamile kadınların bu dönem içerisinde çok fazla ayakta kalması durumundan kaynaklıdır ve kadınların yüzde 75'inde görülmektedir. Aynı zamanda beslenme problemleri de bu duruma etken olabilmektedir. Peki; hamilelikte ayak şişmesi ve uyuşması nasıl geçer? Hamilelikte ayak şişmesi nasıl iner?

HAMİLELİKTE EL VE AYAK ŞİŞMESİ

Hamilelik sürecinde en sık karşılaşılan durumlardan bir tanesi; el ve ayak şişmesi, uyuşması, kaşıntı gibi durumlardır. İlk aylarda az görülse de sonraki aylarda bu etkiler fazlaca ortaya çıkmaktadır. Ödem sebebi ile sadece el ve ayaklarda değil vücudun belli başlı yerlerinde de şişkinlikler görülebilmektedir. Bu durum özellikle kişilerde sıkıntı yaratabilir, rahatsızlık verebilir. Hatta ayaklardaki ödem sebebi ile hamile kadınlar ayakkabılarını giymekte zorlanabilir, kaşıntı ya da uyuşma gibi durumlar yaşayabilirler.

HAMİLELİKTE AYAK ŞİŞMESİ NASIL GEÇER?

Hamilelik süresince ayakta kalmak özellikle çalışan anne adayları için oldukça zordur. Bu durum ayak ve bacakların, bazen ise ellerin şişmesi gibi durumlara sebebiyet verebilmektedir. Vücutta oluşan ödem kişileri zor durumda bırakabilir. Bu zorlukları en aza indirmek için bazı yöntemler bulunmaktadır. Bu doğrultuda; hamilelikte ayak şişmesi tedavisi;

  • Sık sık ayaklar yukarıda kalacak şekilde durulmalı
  • Uyurken ayakların altına yastık konulmalı
  • Bacak bacak üstüne atılmamalı
  • Kısa süreli olacak şekilde ayakta durulmalı ve oturulduğunda ayaklar yerde durmamalı
  • Vücuttaki yoğun ısı ödeme sebebiyet verdiğinden hamileler yoğun ısıya maruz kalmamalı
  • Bol giysiler giyilmeli, dar kıyafetlerden uzak durulmalı
  • Bolca su tüketimi sağlanmalı ve sağlıklı besinler tüketilmeli
  • Pamuklu giysiler giyilmeli
  • Düzenli olarak egzersiz yapılmalı ve mutlaka doktor kontrolünde olunmalı

HAMİLELİKTE AYAK ŞİŞMESİ TEDAVİSİ

Bu durum bazı önlemler alınarak kontrol sağlanabilir. Hamilelikte en çok görülen durumlardan bir tanesi olan ayak şişmesi yani ödem kişiyi zor durumda bırakabileceğinden bu duruma çareler aranmaktadır.

  • Fazla ayakta kalınmamalı
  • Bacaklar serbest bırakılmalı
  • Rahat ayakkabılar ve giysiler tercih edilmeli
  • Düzenli olarak ayak masajı yapılmalı
  • Egzersiz yapılmalı ve sağlıklı beslenilmeli
  • Bol sıvı özellikle su tüketilmeli
  • Aşırı tuz kullanımından kaçınılmalı
  • Ayaklar aşağıda ve sabit kalmamalı, hareket ettirilmeli

HAMİLELİKTE AYAK ŞİŞMESİ VE KAŞINTI

Hamileliğin zorluklarından bir tanesi de ayak şişmesinin dışında kaşıntıdır. Kaşıntıya prurigo yol açar. Bunlar hamilelikte herhangi bir bölgede görülebilir, doğumdan sonra da sürebilir. Bu duruma sebebiyet veren bağışıklık sistemindeki etkenlerdir. Peki hamilelikte kaşıntıya sebep olacak diğer sebepler nelerdir?

  • Hormonal değişiklikler
  • Deri çatlaklıkları
  • Böbrek ve tiroid hastalığı
  • Viral hepatitler
  • İlaç kullanımı ve besin alerjileri
  • Cilt hastalıkları
  • Hormonlardaki artış

Tedavisi ise; hafif kaşıntı ve şiddetli kaşıntıya göre değişmektedir. Hafif kaşıntı ise kişiler rutinlerini bozmadan buna önlem alabilirler. Örneğin; rahat ve pamuklu giysiler giymek, cildi tahriş etmemek, losyon ve krem kullanmak gibi. Eğer şiddetli kaşıntı var ise mutlaka doktora görünülmeli ve doktor kontrolünde tedavi olunmalıdır.

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Hamilelikte ayak şişmesi ne zaman başlar, nasıl geçer? Hamilelikte ayak şişmesi nasıl giderilir?
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