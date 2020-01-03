Anne sütünü artıran yiyecekler nelerdir? Doğum öncesi ve sonrası süt yapan yiyecekler neler?

Anne sütünü artıran yiyecekler nelerdir? Sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bebekler, ilk altı ay su bile almadan beslenmelidir. Ancak bazı annelerde süt az olabiliyor. Eğer doğru beslenir ve önerilere uyarsanız sütünüzün az olması söz konusu değildir. Annenin bağışıklık sistemini güçlendiren ve sütünü artıran yiyecek arasında anason, rezene, ısırgan otu, kuru incir, fesleğen, nane, susam, su yer alıyor. Hem yemeklere konan hem de suyunun içildiği kimyon çekirdeği anne sütünü arttıran tam bir demir kaynağıdır. Aynı zamanda mide yanması, mide şişkinliği, kabızlığa iyi gelir. Hazmı kolaylaştırır. Peki anne sütünü artıran yiyecekler nelerdir? Anne sütünü ne keser? Gaz yapmadan süt yapan besinler neler?

ANNE SÜTÜNÜ ARTIRAN YİYECEKLER NELERDİR?

Kayısı, kuru incir, hurma, yulaf, havuç, su, yumurta, sarımsak, somon balığı, susam gibi yiyecekler anne sütünü artırıyor. Buna ek olarak Yeşil yapraklı yiyeceklerden ısırgan, karalahana, kırmızı pancar, ıspanak, gibi sebzeler mineral ve vitamin bakımından oldukça zengindir. Tüketilen her bu sebzeler emzirme esnasında ihtiyacınız olan kaloriyi sağlıklı bir şekilde almanızı sağlar.

DOĞUM SONRASI SÜT YAPAN BESİNLER NELER?

Doğum sonrası süt yapan besinler arasında kuru üzüm, çörek otu, dereotu, kimyon, sarımsak, susam, ceviz, yer elması, dut kurusu, kuru kayısı, kuru incir bulunuyor. Bu besinler hem kilo almadan süt yapar hem de annenin doğumdan sonra sağlıklı beslenmesine faydalı olur.

GAZ YAPMADAN SÜT YAPAN BESİNLER NELERDİR?

Gaz ve şişkinlik probleminin en sık karşılaşılan sebeplerinden biri laktozdur. Genellikle süt ve süt ürünlerinden uzak durmak gerekiyor. Gaz yapmadan süt yapan besinler arasında şüphesiz sebze ve meyveler yer alıyor. Bunula birlikte yapmanız gereken en önemli şey probiyotik alımınızı artırmak. Kefir, yoğurt, ev yapımı lahana turşusu (az tuzlu) gibi doğal yiyeceklerden ve probiyotik takviyelerden yararlanın. Bol bol su tüketilmelidir. Hızlı yemek yenmemeli ve yeşil çay tercih edilmelidir.

DOĞUM ÖNCESİ SÜT YAPAN BESİNLER NELERDİR?

Doğum öncesi süt yapan besinler arasında Dereotu, kabak, kuşkonmaz, ıspanak, bezelye, marul, taze soğan bulunuyor. Yemeklerde veya çiğ olarak bolca tüketebilirsiniz. Hem yemeklere konan hem de suyunun içildiği kimyon ise anne sütünü arttıran tam bir demir kaynağıdır. Aynı zamanda mide yanması, mide şişkinliği, kabızlığa iyi gelir. Hazmı kolaylaştırır.

Kalsiyum açısından oldukça yüksek olan çörek otunun sütü arttırdığına inanılır. Her gün yemeklere katılarak veya tek olarak yenilebilir. Demir ve lif bakımından zengin olan bakliyatlar özelliklede mercimek sütü arttıran bir besindir. Pancar, tatlı patates, havuç gibi kırmızı sebzeler anne sütünü artırır.

ANNE SÜTÜNÜ NE KESER?

Sigara ve alkol hayatın her evresinde insan sağlığına olumsuz etkiler bıraktığı gibi emzirme döneminde de tüketilmesi önerilmez. Bununla birlikte zayıflama ilaçları, doğum kontrol hapları, uyku ilaçları İdrar söktürücüler, nikotin, bazı burun açıcı ilaçlar, migren ilaçları anne sütünü keser. Uzmanlar, yapılan araştırmalarda alkol ve nikotinin anne sütünün kalitesini olumsuz etkilediğini belirtiyor. Bunların kullanılmaya devam edilmesi durumunda ise, süt aracılığıyla bebeğe geçen zararlı maddeler sebebiyle bebeğin gelişiminde istenmeyen durumların oluşabileceğine dikkat çekilir.

PROF . DR. İBRAHİM SARAÇOĞLU'NUN SÜT YAPAN KÜR ÖNERİSİ

Anne sütünü arttırmak için kuru incir suyu büyük bir mucizedir. Yarım litre suyun içerisine 8-9 adet kuru inciri ekleyip haşlayın. İncirlerin suyunu süzüp günde 2 defa sabah ve akşam olmak üzere için.

Taze beyaz üzüm de anne sütünü artıran yiyecekler arasındadır. Her gün 2 porsiyon yediğiniz taze beyaz üzüm anne sütünü arttıracaktır.

Mucizevi besinlerden dereotunun anne sütünü artırıcı bir etkisi de vardır. Zayıflamaya yardımcı olmasının yanı sıra, yemeklerden önce yiyeceğiniz dereotu anne sütünü de arttıracaktır.

SÜT YAPAN TARİFLER

Süt yapan çorba

Malzemeler: 150-200 gr kemikli et, 1 kereviz, 3 soğan, 1 avuç ıspanak, 1 havuç, 3 yemek kaşığı bulgur, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, kimyon, kuru nane, karabiber, limon suyu, 2 bardak su

Yapılışı: Tüm malzemeleri birlikte kaynatın.

Süt yapan sebze çorbası

250 gr ıspanak, 250 gr lahana, 1-2 adet pırasa, 3 adet soğan, 1 kereviz ve sapı,1 çorba kaşığı yeşil mercimek, 1 çorba kaşığı buğday, 1 çorba kaşığı kabuklu pirinç, sarımsak, kimyon ve karabiber

Kerevizi ince ince kesiyoruz. Lahanaları irice doğruyoruz. Tüm sebzeleri doğrayıp ekledikten sonra yeşil mercimek, aşurelik buğday ve kabuklu pirinci de ekliyoruz. Üzerine 8 bardak su ekleyip pişiriyoruz.