Emzirme döneminde, annelerin bebeklerine gereken tüm mineral ve vitaminlerin takviyesini sağlamak adına düzenli ve dengeli beslenmesi gerekmektedir. Gün içerisinde vücudun gerek duyduğu tüm sebze meyve ve proteinleri besinlerden almak bebeklerin sağlıkları açısından büyük önem taşımaktadır. Örneğin uzmanların tavsiyelerine göre emzirme dönemlerinde annelerin günde yaklaşık 4 litre sıvı tüketimini sağlaması önerilir. Peki, Emziren anne yemeli? Gaz yapmayan, sütü artıran yiyecekler nelerdir? İşte konuyla ilgili bilinmesi gerekenler…

EMZİREN ANNE NE YEMELİ?

Emzirme dönemlerinde birçok kadın internet üzerinden yeni doğum yapan anne ne yemeli şeklinde araştırmalar yapıyor. Haberimizin içeriğinden tüm bu sorularınızın yanıtlarına ulaşabilirsiniz…

Birçok emziren anne, yedikleri yiyeceklerin anne sütünü etkileyip etkilemeyeceğini merak eder. Belki de bebeğinizde sindirim problemlerini veya alerjileri önlemek için belirli yiyeceklerden kaçınmanın gerekli olup olmadığını merak ettiniz. Ya da belki de özel yiyecekler yemeye ihtiyacınız olup olmadığını merak ediyorsunuz. İyi haber şu ki, ne yerseniz yiyin. Vücudunuz, gelişimin her aşamasında bebeğinizin tam olarak neye ihtiyacı olduğunu bilir.

Diyetinizi planlamanıza yardımcı olması ve gaz yapmayan yiyecekler için aşağıdaki ipuçlarından yararlanabilirsiniz…

Emziren anne balık yiyebilir mi?

Et, kümes hayvanları, balık, yumurta, süt, fasulye, fındık ve tohumlar gibi günde 2-3 kez proteinli yiyecekleri ekleyin.

Günde koyu yeşil ve sarı sebzeler dahil olmak üzere üç porsiyon sebze yiyin.

Günde iki porsiyon meyve yiyin.

Günlük diyetinize tam buğday ekmeği, pasta, tahıl ve yulaf ezmesi gibi tam tahılları ekleyin.

Susuzluğunuzu gidermek için su için. Birçok kadın emzirirken susadıklarını fark eder; Bununla birlikte, kendinizi sıvı içmeye zorlamak arzınızı artırmaz.

Emziren annelere yemek tarifleri de birçok uzman tarafından verilmektedir. Uzman tavsiyelerinden yararlanarak kendi tariflerinizi de yaratabilirsiniz…

Emziren anneler gaz olmaması için ne yemeli?

Emziren annelerin D vitamini için güneş ışığı almaya özen göstermeleri gerekmektedir. Yemeklerde mutlaka iyotlu tuz kullanılmalıdır. Doğal besinlerde yeterince alınamayan iyot, ancak iyotlu tuz kullanımıyla anne sütünden bebeğe geçer. Tüm emziren anneler 4-6 aylık emzirme döneminde gaz oluşumunu engellemek için özellikle yemek yeme yöntemlerine dikkat etmeli; yemeklerini yavaş yemeli ve iyi çiğnemelidirler.

Hamilelikten kaynaklanan diyet kısıtlamaları emziren anneler için geçerli değildir.

Vejetaryen diyetleri emzirme ile uyumlu olabilir. Etten kaçınırsanız, kuru fasulye, kuru meyve, fındık, tohum ve süt gibi diğer demir ve çinko kaynaklarını yediğinizden emin olun. Tüm hayvansal ürünlerden (vegan diyeti) kaçınırsanız, bebeğinizin B12 eksikliği geliştirmediğinden emin olmak için bir B12 takviyesi almanız gerekir.

Emzirme ekstra kalori gerektirir. Hamileliğinizden hala bebek kilonuz varsa, bu ekstra kaloriler doğal olarak sütünüz için kullanılacaktır. Tüm bebek kilonuzu kaybettiyseniz, günde fazladan 500-600 kalori almanız gerekebilir. Bebeğiniz 6. ayda başka yiyecekler yemeye başladıktan sonra daha az süt üreteceksiniz ve kalori alımınızı azaltabilirsiniz.

EMZİREN ANNELER NE YEMEMELİ

Alkol almak istiyorsanız, emzirmeden / pompalamadan önce her porsiyondan sonra (12 oz. Bira, 6 oz. Şarap, 1.5 oz. Likör) 2-3 saat bekleyin. Alkol sütünüzde kalmaz. Kandaki alkol seviyeniz düştükçe giderilir. Ayık olduğunuzda, alkol sütünüzden gider. Alkolün etkilerini hissediyorsanız ve göğüsleriniz doluysa, "pompalayıp boşaltmanız" gerekebilir.

Kafein sütünüze geçirilir, ancak çoğu bebek bundan rahatsız olmaz. Bebeğiniz iyi uyumuyorsa veya huzursuzsa, kafeini sınırlamak veya kaçınmak isteyebilirsiniz. Yenidoğan kafeine karşı daha büyük bebeklerden daha duyarlı olabilir.

Heksanenoik Asit (DHA), bebeklerin beyin gelişimi için ihtiyaç duyduğu önemli bir omega 3 yağ asididir. Haftada 2-3 kez balık yiyerek sütünüzdeki DHA'yı artırabilirsiniz. DHA'nın en iyi kaynakları şunlardır: somon, lüfer, bas, alabalık, pisi balığı ve ton balığı. Kiremit balığı, kılıç balığı, köpekbalığı ve kral uskumru yemeyin. Yüksek miktarda cıva içerirler.

Sebzelerde ve bitkisel takviyelerde doğal olarak oluşan pigmentler veya gıdalara eklenen gıda boyaları dahil olmak üzere, yediğiniz gıdaların renkleri sütünüzün rengini değiştirebilir.

Diyetinizdeki çeşitli tatlar sütünüzde görünecektir. Bebeğiniz sarımsakla tatlandırılmış sütten bile keyif alacak!

Baharatlı ve gaz üreten gıdalar normalde çoğu bebek tarafından tolere edilir. Bebeğinizin genellikle gazlı veya kolyetik olduğunu ve belirli bir yiyeceği yedikten sonra ishali arttırdığını fark ederseniz, bu yiyeceklerden birkaç hafta uzak durmayı ve semptomların geçip gitmediğini görün. Daha sonra yine de kaçınmanız gerekip gerekmediğini görmek için yiyecekleri tekrar deneyin.

Emziren anne ne yememeli?

Nadir durumlarda emziren bir bebek annenin yediği gıdalara karşı gıda alerjisi geliştirebilir. En yaygın semptomlar yeşil, mukus benzeri ve kan lekeli dışkıdır. Kolik ve reflü genellikle gıda alerjilerinden kaynaklanmaz.

Alerjiye neden olan en yaygın gıdalar süt ürünleri, soya ürünleri, buğday ve yumurtalardır. Alerjiye neden olan daha az yaygın gıdalar arasında balık, fındık, yer fıstığı veya mısır bulunur. Bir bebek yediğiniz herhangi bir yiyeceğe alerji geliştirebilir.

Yediklerinizle birlikte semptomların bir yiyecek günlüğü tutmak, hangi yiyeceklerin soruna neden olduğunu bilmenize yardımcı olabilir. Bebeğiniz anemik değil kilo alıyorsa, alerji uzun süreli sorunlara neden olmaz. Emzirmeyi durdurmanıza gerek yoktur.

Tüm gıda etiketlerini dikkatlice okuyarak şüpheli gıdaları diyetinizden çıkarmak sorunu çözmelidir, ancak bebeğin semptomlarının çözülmesi 4-6 hafta sürebilir. Gıda alerjileri ile deneyimli kayıtlı bir diyetisyeni ziyaret etmek, diyetinizi planlamanıza yardımcı olabilir.