Hamilelik testi kaç günde belli olur? İdrarda ve kanda gebelik testi sonuçları!

Adet düzensizliğinin ilk belirtilerinden bir tanesi hamilelik unsurudur. Hamileliğin ilk ve en önemli belirtisi olarak bilinen bu durum çoğu kadının da yaşadığı bir durum olarak bilinir. Böyle bir durum yaşayan kadınlar bu durumun doğruluğunu tespit etmek için hamilelik testi yaparlar. Evde, idrarda ya da kanda yapılacak bu testin doğru çıkıp çıkmama ihtimalinin en güvenilir yolu ise jinekolojik muayeneden geçer. Günümüzün şartlarında doktor tanısına ihtiyaç olmadan evde belirli şartlar dahilinde test edilebilecek olan bu durum için kadınlar çokça araştırma yapıyorlar. Peki; hamilelik kanda ne zaman çıkar? Gebelik testi kaç gün sonra belli olur?

İDRARDA HAMİLELİK TESTİ KAÇ GÜNDE BELLİ OLUR?

İdrarda hamilelik testi kolayca ve basit bir şekilde yapılabilecek bir testti. İdrar testi adet gününden 3 gün önce yapılırsa doğruluk oranını yarı yarıya verir. Ancak beklenen adet tarihinin üzerinden 10 gün geçtikten sonra yapılırsa doğruluk oranı yüzde 99'u bulur. İdrar testi için doğru sonuç alınmak isteniyorsa adet gününün üzerinden birkaç gün geçmesi gerekmektedir. Doğru sonuçlar bu şekilde alınabilir.

KAN TAHLİLİNDE GEBELİK NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Kandaki gerekli oranların ve seviyelerin tespit edilmesinden sonra bu bilgi ortaya çıkmaktadır. Adet gününden 5 ya da 6 gün öncesine denk gelmesi gerekir. Kan testi yaptırmak isteyenler ya da yaptıranlar bu tarihler aralığında doğru sonuçlara ulaşacaklardır.

Kanda gebelik adet gecikmesinden 1 ile 7 gün arasında gerçekleşmektedir ve yüksek oranda doğru sonuç alınır. Ancak yine de her ne olursa olsun mutlaka doktora gidilmeli, gerekli kontroller sağlanmalıdır.