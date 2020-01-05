Hamilelikte ayak şişmesi ne zaman başlar, nasıl geçer? Ayak şişmesi ve kaşıntı nedenleri

Hamilelik bütün vücudun dengesini değiştirmektedir. Bütün organları etkilediği gibi en çok etkilenenlerden bir tanesi de doğal olarak hormonlardır. En çok ortaya çıkan belirtilerden bir tanesi de hamilelikte el ve ayak şişmesidir. Vücutta artan sıvı miktarı sebebi ile dokularda bir şişlik yani ödem oluşur. Bu durum hamile kadınların bu dönem içerisinde çok fazla ayakta kalması durumundan kaynaklıdır ve kadınların yüzde 75'inde görülmektedir. Aynı zamanda beslenme problemleri de bu duruma etken olabilmektedir. Peki; hamilelikte ayak şişmesi ve uyuşması nasıl geçer? Hamilelikte ayak şişmesi nasıl iner?

HAMİLELİKTE EL VE AYAK ŞİŞMESİ

Hamilelik sürecinde en sık karşılaşılan durumlardan bir tanesi; el ve ayak şişmesi, uyuşması, kaşıntı gibi durumlardır. İlk aylarda az görülse de sonraki aylarda bu etkiler fazlaca ortaya çıkmaktadır. Ödem sebebi ile sadece el ve ayaklarda değil vücudun belli başlı yerlerinde de şişkinlikler görülebilmektedir. Bu durum özellikle kişilerde sıkıntı yaratabilir, rahatsızlık verebilir. Hatta ayaklardaki ödem sebebi ile hamile kadınlar ayakkabılarını giymekte zorlanabilir, kaşıntı ya da uyuşma gibi durumlar yaşayabilirler.

HAMİLELİKTE AYAK ŞİŞMESİ NASIL GEÇER?

Hamilelik süresince ayakta kalmak özellikle çalışan anne adayları için oldukça zordur. Bu durum ayak ve bacakların, bazen ise ellerin şişmesi gibi durumlara sebebiyet verebilmektedir. Vücutta oluşan ödem kişileri zor durumda bırakabilir. Bu zorlukları en aza indirmek için bazı yöntemler bulunmaktadır. Bu doğrultuda; hamilelikte ayak şişmesi tedavisi;

Sık sık ayaklar yukarıda kalacak şekilde durulmalı

Uyurken ayakların altına yastık konulmalı

Bacak bacak üstüne atılmamalı

Kısa süreli olacak şekilde ayakta durulmalı ve oturulduğunda ayaklar yerde durmamalı

Vücuttaki yoğun ısı ödeme sebebiyet verdiğinden hamileler yoğun ısıya maruz kalmamalı

Bol giysiler giyilmeli, dar kıyafetlerden uzak durulmalı

Bolca su tüketimi sağlanmalı ve sağlıklı besinler tüketilmeli

Pamuklu giysiler giyilmeli

Düzenli olarak egzersiz yapılmalı ve mutlaka doktor kontrolünde olunmalı

HAMİLELİKTE AYAK ŞİŞMESİ TEDAVİSİ

Bu durum bazı önlemler alınarak kontrol sağlanabilir. Hamilelikte en çok görülen durumlardan bir tanesi olan ayak şişmesi yani ödem kişiyi zor durumda bırakabileceğinden bu duruma çareler aranmaktadır.

Fazla ayakta kalınmamalı

Bacaklar serbest bırakılmalı

Rahat ayakkabılar ve giysiler tercih edilmeli

Düzenli olarak ayak masajı yapılmalı

Egzersiz yapılmalı ve sağlıklı beslenilmeli

Bol sıvı özellikle su tüketilmeli

Aşırı tuz kullanımından kaçınılmalı

Ayaklar aşağıda ve sabit kalmamalı, hareket ettirilmeli

HAMİLELİKTE AYAK ŞİŞMESİ VE KAŞINTI

Hamileliğin zorluklarından bir tanesi de ayak şişmesinin dışında kaşıntıdır. Kaşıntıya prurigo yol açar. Bunlar hamilelikte herhangi bir bölgede görülebilir, doğumdan sonra da sürebilir. Bu duruma sebebiyet veren bağışıklık sistemindeki etkenlerdir. Peki hamilelikte kaşıntıya sebep olacak diğer sebepler nelerdir?

Hormonal değişiklikler

Deri çatlaklıkları

Böbrek ve tiroid hastalığı

Viral hepatitler

İlaç kullanımı ve besin alerjileri

Cilt hastalıkları

Hormonlardaki artış

Tedavisi ise; hafif kaşıntı ve şiddetli kaşıntıya göre değişmektedir. Hafif kaşıntı ise kişiler rutinlerini bozmadan buna önlem alabilirler. Örneğin; rahat ve pamuklu giysiler giymek, cildi tahriş etmemek, losyon ve krem kullanmak gibi. Eğer şiddetli kaşıntı var ise mutlaka doktora görünülmeli ve doktor kontrolünde tedavi olunmalıdır.

HAMİLELİK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hamilelik belirtilerinden bir tanesi de ayak şişmesidir. Özellikle gebeliğin son zamanlarında bu durum giderek kendini belli eder. Aşağıdaki bağlantı aracılığı ile hamilelik belirtileri ile ilgili bilgileri detaylı şekilde öğrenebilirsiniz.

HAMİLELİK BELİRTİLERİ NE ZAMAN, KAÇINCI HAFTADA BAŞLAR?