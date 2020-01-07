Hamilelik nasıl anlaşılır? Hamilelik belirtileri nasıl ayırt edilir?

Adet gecikmesi ve benzeri hamilelik belirtilerinin ortaya çıkması ile birlikte pek çok kadının aklına ilk olarak "Hamile miyim?" sorusu gelir. Öncelikle hamilelik öncesi dönemde ortaya çıkan fiziksel ve ruhsal değişimler dolayısıyla kadınların aklına bu sorusunun gelmesi doğaldır. Fakat hamileliğin yol açtığı pek çok belirtinin farklı durumlar dolayısıyla ortaya çıkması mümkündür. Dolayısıyla bu belirtilerin doğru bir şekilde gözlemlenmesi ve bu gözlem doğrultusunda hekime başvurulması gerekir.

Hamileliğin ilk ay belirtileri aslında halk arasında da çok dile gelen bir durumdur. Kusma, mide bulantısı, adet gecikmesi gibi durumlar en bilindik hamilelik belirtileridir. Hamile kadın nasıl olur? Gebe olduğunu nasıl anlarsın? Diye merak ediyorsanız işte o belirtiler.

HAMİLELİK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hamile olduğunuzu anlamanın en kolay yolu adet gününün gecikmiş olmasıdır. Hepimizin bildiği üzere hamilelik sürecinde mide bulantısı çok sık görülür. Hamilelik belirtilerinden biri olarak söylenebilir. Hamileliğin ilk 3 ayında görülür fakat bu durum bazı kadınlarda değişkenlik gösterebilir. Hamileliğin 6. haftasında kendisini gösteren halsizlik, kendinizi hastaymış gibi hissettirir. Halsizlik genellikle kusma ile beraber görülmektedir. Hamilelik döneminde yemek ve diğer kokulara karşı oldukça hassas olunur. Bunun ardından aşermeler başlar bazı yiyecekleri canınız çekerken bazı yiyeceklerin kokusuna bile tahammül edemeyebilirsiniz. Normal vücut ısınız hamilelik dönemine oranla 1 derece artmaktadır. Hamileliğin erken dönemlerinde görülen bazı kanamalar meydana gelmektedir. Bunlar hormonal değişikliklerden kaynaklanır. İç çamaşırında hafif pembe ve kahverengi olarak görünen bu kanamalar hamileliğin ilk dönemlerinde rastlanılmaktadır. Hamileliğin ilk dönemlerinde sık sık idrar yapma isteği doğar. Bunun sebebi ise genişleyen rahminizdir. Bunun dışında böbrekleriniz hamilelik döneminde verimli çalışır ve vücudunuzdaki atık maddeler kolaylıkla dışarıya atılır. Hamileliğin belirtilerinden en önemlisi de göğüslerinizde ağrı olması ve göğüs uçlarında karıncalanmadır. Göğüslerin hassasiyeti, bunun yanı sıra göğüs uçlarında koyulaşma görülebilmektedir. Bu durum hamileliğin 8. haftasından itibaren görülebilmektedir. Göğüslerdeki hassasiyet hamilelik belirtisi mi? Sorusu da yanıt bulmuş oldu.

Yukarıdaki belirtiler sizde görülüyorsa hamilelik testi yaptırmakta fayda var. Hamilelik testinde çift çizgi görülürse hamilesiniz demektir.

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HAMİLELİK BELİRTİLERİ NE ZAMAN, KAÇINCI HAFTADA BAŞLAR?

Erken adet görme hamilelik belirtisi midir? Sorusu da popüler olmaya başladı. Erken adet görme hamilelik belirtisi değildir. Adet gününün gecikmesi ile belirti başlar.

HAMİLELİK İLE ADET BELİRTİLERİ NASIL AYIRT EDİLİR?

Adet gününün gecikmesi halk arasında hamilelik belirtisi olarak süre gelmiştir. Hamilelik belirtisi olacağı gibi normal bir adet düzensizliği de olabilir. Ya da adet gününü takip etmeyenler adet gününü karıştırmış da olabilirler. Bu noktada anne olmak isteyen adaylar adet günlerini düzenli takip etmeli ve hamilelik testini uygulamalıdır. Adet günü en az 5 ila 10 gün gecikmiş anne adayları hamilelik testi uygulayabilirler. Gebelik en erken ne zaman belirti verir? Sorusuna yanıt için kesin bir kural yoktur. Bazı anne adayları ilk hafta da hissederken bazıları 4. Hafta da fark etmektedirler. Ortalama olarak ise 4. Haftada ortaya çıkmaktadır.

ERKEN HAMİLELİK (GEBELİK) BELİRTİLERİ NELERDİR?

Vücutta değişiklikler

Beslenme şekilleri

Östrojen ve progesteron hormonlarının artışı

Göğüslerin büyümesi

Kanama ve akıntı

Yorgunluk ve uyuma isteği

Mide ve sindirim problemleri

Cilt problemleri

Kabızlık

Baş ağrısı

Mide bulantısı

Koku hassasiyeti

Sık idrara çıkma

Kasık ağrıları

Hamileyim ama belirti yok diyorsanız; böyle durumların olması doğaldır. Belirtiler kişiden kişiye değişen durumdur. Bazı anne adayları çok sorun yaşamadan hamilelik geçirebilmektedir.

HAMİLELİK TESTİ NE ZAMAN YAPILIR?

Hamilelik testinin iki türü vardır, idrar ve kan tahlili. Eğer evde hamilelik testi yapmak istiyorsanız, adet sürenizin geçtiğini anladığınızda idrar testi uygulayabilirsiniz. İdrar testlerinde bazen yanlış sonuç çıkabilmektedir. Bu yüzden 1-2 hafta arayla tekrar uygulayabilirsiniz. Eğer daha hızlı ve kesin sonuç istiyorsanız, en yakın sağlık kuruluşundan kan testi yaptırabilirsiniz.

GEBELİK HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Hamile kalmayı planlığınız zaman ilk iş, bir takvim oluşturup adet günlerinizi düzenli olarak takip etmelisiniz. Gebelik haftası hesaplama işlemi adet takvimine göre düzenlenir. Hamilelik döneminde her hafta farklı bir belirti olacağı için bu süreçleri not almak ve düzenli takibini sağlamak sağlıklı hamilelik dönemi geçirmenizi sağlar.

Gebelik haftası hesaplama ile ilgili daha detaylı bilgi için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

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