Hamilelikte çatlak kremi kullanımı: Çatlak kremi kullanmaya ne zaman başlanır, hangi bölgelere sürülür?

Vücudun bakımlı ve pürüzsüz olması herkesin istediği bir durumdur. Özellikle kadınlar bu konuda seçici ve dikkatlidir. Ancak hamilelerin bu konuda ekstra dikkat etmesi gerekmektedir. Hormonal değişikliklerden dolayı vücutta oluşan bir takım durumlar kadınları etkileyebilir. Burada en önemli konulardan bir tanesi karın ve bacak bölgesindeki çatlak oluşumudur. Gebelik çatlakları vücutta yaygın bir problem olarak ortaya çıkmaktadır. Hemen hemen her hamile kadında görülebilecek bu durumun kurtarıcı ilk çözümü çatlaklar oluşmadan önlem alınması gerektiğidir. Ani kilo artışı ve hormonal değişikliklerden ötürü derinin gerilmesi çatlakları oluşturur. Peki; hamilelikte en iyi çatlak kremi hangisidir? Hamilelikte çatlak kremi ne zaman ve nasıl kullanılmaya başlanmalıdır?

ÇATLAK KREMİ NEDİR?

Ani kilo artışı, hamilelik, deride gerilme gibi durumların yaşandığı zamanlarda çatlak kremi kullanılır. Kadınların hemen hemen hepsine görülebilen bir durum iken özellikle hamile kadınlarda oldukça fazla görülmektedir. Karın başta olmak üzere; bacaklar, göğüs ve koltuk altına doğru yayılmaktadır. Temelinde hormonal değişiklikler ve hamilelikten dolayı oluşan ani kilo artışı yer almaktadır.

HAMİLELİKTE ÇATLAK OLUŞMAMASI İÇİN HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?

Vücut nemli tutulmalı ve gerginleşmesi önlenmeli

Bol sıvı tüketilmeli

Çatlak önleyici kremler düzenli olarak kullanılmalı

Göbeğin kaşınması çatlak oluşumunun belirtisidir. Bu ve bunun gibi bazı belirtiler dikkate alınmalı

Yürüyüş ve hafif sporlar yapılmalı, vücut ve deri esnek tutulmalı

HAMİLELİKTE ÇATLAK KREMİ NE ZAMAN KULLANILMAYA BAŞLANMALI?

Hamilelik sürecinde vücut çok hızlı bir şekilde değişime uğrar. Bu değişiklikler hemen hemen her alanda görülebilmektedir. Özellikle de ciltte meydana gelen kuruluk, çatlaklar ve sarkma bunların başında yer alır. Ciltte meydana gelen çatlaklar karın ve bacak bölgesinde daha fazla görülmektedir. Anne adaylarının cildinde kuruluk ve karnındaki çatlaklar oluşmadan önce çeşitli kremler ve losyonlar kullanılmalıdır. Meydana gelen kuruluktan dolayı oluşan ciltteki kaşıntı bunun ilk belirtisidir.

HAMİLELİKTE ÇATLAK KREMİ NERELERE SÜRÜLÜR?

Hamilelikte çatlak kremi çatlayan her bölgeye rahatlıkla sürülebilir. En bariz yerler ise karın ve bacak bölgesidir.

HAMİLELİKTE ÇATLAK KREMİ NASIL KULLANILIR?

Hamilelikte çatlak kremi doktorun tavsiye ettiği şekilde kişiye özel olacak periyodlarla kullanılmalıdır.