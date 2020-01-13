Adet öncesi göğüs ağrısı ne zaman başlar, neden olur? Adet öncesi göğüslerdeki hassasiyet nasıl geçer?

Kadınların adet dönemlerinde yaşadıkları göğüs hassasiyeti ağrı ve şişmelere neden oluyor. Özellikle PMS döneminde kendini gösteren durum birçok kadının şikayeti olurken bazı kişilerde ciddi ağrılar çekmeye sebebiyet verebiliyor. Konuyla ilgili olarak internet üzerinden yapılmakta olan bütün araştırılan soruların cevaplarını sizler için bir araya getirdik. Peki, adet öncesi göğüs ağrısı nasıl geçer? Adet öncesi göğüs ağrısı ne zaman başlar? İşte regl döneminde yaşanan bu problemle ilgili tüm detaylar…

ADET OLURKEN GÖĞÜSLERİN ŞİŞMESİ

Göğüs şişmesi ve hassasiyeti veya döngüsel mastalji kadınlar arasında yaygın bir sorundur. Belirtileri, adet öncesi sendromu veya PMS adı verilen bir grup semptomun parçasıdır. Premenstrüel Göğüs şişmesi ve hassasiyeti aynı zamanda fibrokistik Göğüs hastalığının bir işareti olabilir. Fibrokistik Göğüs hastalığı, adet döneminden önce ağrılı, topaklı göğüsleri tanımlamak için kullanılan tıbbi bir terimdir.

Bu duruma sahip kadınlar, aylık dönemlerinden önce göğüslerinde büyük, iyi huylu (kanserli olmayan) topaklar fark ederler. Bu topaklar, itildiğinde hareket edebilir ve genellikle adetiniz sona erdiğinde küçülür.

Adet döneminde vücut ağrıları neden olur?

Regl öncesi göğüs ağrısının sebebi hormonlardır. Evet, vücudumuzu tanıyamayacak haline getiren hormonlar yine iş başında. Adet olurken göğüslerin şişmesi; miktarı değişen hormonlar sebebiyle vücuttaki sıvılar göğüslerde toplanır ve bu sebeple göğüslerde büyüme ve hassasiyet görülür.

PMS ile ilişkili Göğüs ağrısının şiddeti değişebilir. Semptomlar genellikle adet başlamadan hemen önce zirve yapar, daha sonra adet dönemi sırasında veya hemen sonrasında solmaya başlar. Çoğu zaman, semptomlar ciddi bir tıbbi kaygıdan daha fazla can sıkıcıdır. Bununla birlikte, göğsünüzdeki değişiklikler hakkında endişeniz olduğunda, doktorunuza danışın. Boğazlı göğüsler menopoz belirtisi ve çeşitli sağlık durumları olabilir.

Adet öncesi göğüs şişmesi ve hassasiyetinin nedenleri nelerdir?

Dalgalanan hormon seviyeleri, adet öncesi göğüs şişmesi ve hassasiyetinin çoğunu açıklar. Normal bir adet döngüsü sırasında hormonlarınız yükselir ve düşer. Hormonal değişikliklerin tam zamanlaması her kadın için değişir. Östrojen Göğüs kanallarının genişlemesine neden olur. Progesteron üretimi süt bezlerinin şişmesine neden olur. Bu olayların her ikisi de göğüslerinizin acı çekmesine neden olabilir.

Östrojen ve progesteronun her ikisi de döngünün ikinci yarısında artar - "tipik" 28 günlük bir döngüde 14 ila 28. günler. Östrojen, döngünün ortasında zirve yaparken, progesteron seviyeleri menstrüasyondan önceki hafta boyunca yükselir.

Östrojen içeren ilaçlar da hassasiyet ve şişme gibi Göğüs değişikliklerine neden olabilir.

Premenstrüel Göğüs şişmesi ve hassasiyet belirtileri nelerdir?

Her iki göğüsteki hassasiyet ve ağırlık, adet öncesi ağrı ve şişliğin ana belirtileridir. Göğüslerde donuk ağrıyan bazı kadınlar için de sorun olabilir. Meme dokunuz dokunuşta yoğun veya kaba hissedebilir. Semptomlar adet döneminizden bir hafta önce ortaya çıkar ve adet kanaması başladığında hemen kaybolur. Çoğu kadın şiddetli ağrı yaşamaz.

Bazı durumlarda, meme hassasiyeti, çocuk doğurma yaşındaki bazı kadınların günlük rutinlerini etkiler ve adet döngüsüne bağlı değildir.

Bir kadın yaşlandıkça ortaya çıkan hormon seviyelerindeki doğal değişiklik nedeniyle, menopoz yaklaştıkça adet öncesi meme şişmesi ve hassasiyeti genellikle düzelir. PMS belirtileri erken hamileliğin semptomlarına çok benzeyebilir; ikisi arasında nasıl ayrım yapıldığını öğrenir.

Göğüs ağrısı hissi kişiden kişiye değişebilir. Bazı insanlar ağrıyı ağrı olarak tanımlarken, diğerleri ağrılılık veya hassasiyet olarak tanımlar.

Adet döneminde göğüs ağrısı:

Göğüsün birinde veya her ikisinde görülür

koltuk altlarına yayılabilir

şişliğin yanında meydana gelir

meme bölgesinde daha yoğun hissetmek

Bazı insanlar birkaç gün boyunca sürekli acı çekerken, diğerleri kısa bir süreliğine bu durumu yaşar. Meme ağrısı da düzenli sütyen veya dar kıyafet giymeyi rahatsız edebilir.