Bebeğin cinsiyeti en erken ne zaman belli olur? Bebeğin cinsiyeti gebeliğin kaçıncı haftasında belli olur?

Hamilelik sürecindeki bir kadının en fazla araştırdığı konu başlığı bebeğin cinsiyetidir. Hamile olduğunu hisseden anne adayı ilk olarak gebelik testi yapar. Bebeğinin cinsiyeti için doktora görünür. Bebeğin kız mı erkek mi olduğu ultrason sonucunda ortaya çıkar. Bazen farklı sonuçlarda doğabilir. 12. hafta dolduktan sonra tahmini cinsiyet belirlemek mümkün olabilmektedir. Bebeğin cinsiyeti 16. haftada tamamen belli olurken, cinsiyetin kesinleşmesi ancak 20. haftada kesin olabilmektedir. Peki Ultrason kağıdında bebeğin cinsiyeti belli olur mu? Bebeğin cinsiyeti ne zaman belli olur?

BEBEĞİN CİNSİYETİ NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Doğum heyecanı yaşayan her anne adayı bebeğin cinsiyetini merak eder. Erkek mi kız mı olacağını en iyi doktordan öğrenir. Konu ile ilgili en kesin bilgileri ultrason sonuçlarında bulabilirsiniz. Anne ve baba adaylarının kromozomlarına göre bebeğin cinsiyeti belli olur.

Gebeliğin ilk 12 haftası içinde bebeğin cinsiyeti pek anlaşılmaz. Gebeliğin 12. haftasının bitmesinden sonra vajinal ultrason ile tahmini bir cinsiyet belirleme yapılabilir. Bebeğinizin cinsiyeti gebeliğin 16. haftasından sonra belli olur. Özellikle de 20. gebelik haftasından sonra bebeğin cinsiyeti kesinleşir.

ERKEK BEBEĞİN CİNSİYETİ ERKEN Mİ BELLİ OLUR?

Çoğunlukla erkek bebeklerin erken tanı teşhisi oluyor. Şöyle ki erken gebelik haftasında genital bölgede kordonun izlenmesinin yanıltıcı olabileceğini ifade eden uzmanlar, kız bebeklerin tespitinin bu sebeple daha geç olduğunu söylüyor. Bebeklerin cinsiyeti 20.haftada belli olur.

BEBEĞİN CİNSİYETİ KAÇINCI HAFTADA BELLİ OLUR?

Bebeğin cinsiyeti 13. Ve 16.hafta da belli olabiliyor. Fakat erken tanı yanıltıcı olabilir. Gebeliğin 20.haftasında bebeğin cinsiyeti netleşir. Cinsiyet belirlemede kullanılan yöntemlerden % 100 kesin sonuç veren yöntem ise amniyon sıvısı incelemesidir. Bunun yanında kromozom incelemesi yöntemi de kesin sonuç verir.

ULTRASON KAĞIDINDA BEBEĞİN CİNSİYETİ BELLİ OLUR MU?

Ultrasonografi yöntemiyle anne karnında bebeğin cinsiyetinin tespit edilmesi gebelik haftasına bağlıdır.

İKİLİ TARAMA TESTİNDE CİNSİYET NASIL ANLAŞILIR?

Bebeğin cinsiyeti ikili tarama testinde uzman doktor tarafından anlaşılabilir.

BEBEĞİN ANNE KARNINDA DURUŞUNA GÖRE CİNSİYET BELLİ OLUR MU?

Bebeğin cinsiyeti anne karnında duruşa göre yorumlanabilir. Tabi bu durum bebeğin cinsiyetini kesinleştirmez. Bir diğer teoriye göre kız ve erkek bebeklerin kalp atışları anne rahminde farklı oranlarda atar. Bir erkeğin kalp atışı 140 ya da altında olurken kızlarınki 140 ya da yukarısında olarak gerçekleşir.