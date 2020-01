Hamilelikte vajinal akıntı: Hamilelikte akıntı hangi renk ve nasıl olur? Hangi durumlara dikkat edilmeli?

Anne adaylarının en zorlandıkları dönemler hamileliğin ilk haftalarıdır. Değişen vücut dengesi ani kilo kaybetme ve kilo almak, koku hassasiyeti, mide bulantısı gibi birçok semptom kadınları gebeliğin ilk zamanlarında bir hayli zorlamaktadır. Bütün bu belirtilerin yanı sıra vücut başka belirtiler göstermeye devam eder. Bel ve karın ağrısı, sık idrara çıkmak anne adaylarının sıklıkla rastladığı belirtilerdir.

Kadın vücudunun olağan bir ilerleyişi vardır. Adet döneminde bu olağan ilerleyiş yerini bazı semptomlara bırakır. Örneğin adet dönemi yaklaşan kadınlar vücutlarında şişkinlik yaşamaya başlar. Canları bir yemek çeker aynı hamilelik belirtileri gibi belirtiler ortaya çıkar. Ellerde ve ayaklarda şişkinlik de bu dönemde tıpkı hamilelikte olduğu gibi kadınların yaşadığı hormonal değişikliklerdendir.

HAMİLELİK BELİRTİLERİ NELERDİR? HAMİLELİK BELİRTİSİNDE AKINTI OLUR MU?

Her kadın farklı belirtiler yaşar. Her vücut birbirinden farklı olduğu için hamilelik belirtileri de farklılıklar gösterir. Bazı kadınların hamilelikleri boyunca mideleri hiç bulanmazken, bazı kadınların ise doğuma kadar mide bulantıları kesilmeyebilir. Bu her vücudun birbiriyle aynı olmamasından kaynaklanmaktadır.

MİDE BULANTISI EN BELİRGİN BELİRTİDİR

Birçok kadın hamile olup olmadığını mide bulantısı şikayetiyle anlamaktadır. Mide bulanmasının nedeni iste rahmin büyümeye başlaması ve mideye baskı yapmasından kaynaklanmaktadır. Bunun yanı sıra değişen hormonlarda hazımsızlık sorununu ortaya çıkartmaktadır. Bu dönemde anne adaylarının daha hafif yemekler yemeleri, acı ve yağlı yemeklerden uzak durmaları hazmı daha kolaylaştıracağı için mide bulantısının azalmasına yardımcı olacaktır.

AKINTI HAMİLELİK BELİRTİSİ Mİ?

Farklı renkte akıntı da hamilelik belirtisi olarak bilinir. Bu akıntı beyaz süt kıvamındadır. Normal bir akıntıdan kolaylıkla ayırt edilebilen bir görünümü vardır.

AKINTI HEMEN GEÇMEYEBİLİR

Akıntı hamilelik belirtisi olarak bilinse de hamilelik boyunca devam edebilir. Bunun nedeni ise vajinayı kaplayan hücreler vardır. Doğum yaklaştıkça bu hücrelerde artmalar yaşanır. Beyaz süt kıvamında bir akıntı gelmesinin sebebi de bu hücrelerin artmasından kaynaklanmaktadır.

HAMİLELİK BELİRTİSİNDE AKINTI HANGİ RENK OLUR?

Hamilelik belirtilerinde vajinal akıntı çok sık rastlanan bir durumdur. Alışılmışın dışında, her zamankinden farklı renkte akıntı gelmesi anne adaylarını korkutmaması gereken belirtiler arasındadır. Genellikle beyaz süt kıvamında bir akıntı gelir ve bir süre devam edebilmektedir. Bazı kadınlarda daha açık veya biraz daha su gibi akıntı gelmesi de normal karşılanır. Zararsız akıntı olarak bilinen bu hamilelik belirtisi bazı durumlarda kaşıntı hissi yaratabilir. Akıntıyla beraber kaşıntı veya yanma hissedilmeye başlandığında mutlaka doktora gitmek gerekir. Aksi halde enfeksiyonel bir durum oluşma ihtimali vardır.

KAŞINMA VARSA DİKKAT!

Hormonların değişmesi veya başka sebeplerden dolayı kaşıntılı veya yanma hissi veren akıntılar bazı durumlarda ise mantar oluşumunun habercisi olabilir. Küçük beyaz kabarcıklar oluştuğu görüldüğünde de mutlaka doktora gidilmesi gerekmektedir.

AKINTININ SEBEBİ ÖSTROJEN SALGISI

Gebeliğin başlamasıyla birlikte değişen hormonlar vücuttaki östrojen salgısını arttırır. Daha önce akıntı şikayeti yaşamayan kadınların hamilelik döneminde yaşamaları çok normal karşılanır. Tek dikkat edilmesi gereken durum akıntının koku olmaması gerekir. Rahimde bebek büyümeye devam ettikçe anne adayının vajinal akıntısı devam edebilmektedir.